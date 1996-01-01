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1 января может стать черной датой для праворульных авто
Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) продолжает работу над каталогами цен на ввозимые из стран Азиатско-Тихоокеанского региона автомобили. Введение их в силу можно ожидать уже 1 января 2006 года.
Как сообщил начальник ДВТУ Эрнест Бахшецян, работа по определению цен на подержанные автомобили, ввозимые в основном из Японии, и по созданию каталогов идет полным ходом. Главными воротами, через которые идёт поток импортируемых в страну машин, являются Владивосток, Находка, Хасан, Петропавловск-Камчатский и Ванино. Представители этих таможен также участвуют в работе управления, подготавливая предложения по формированию каталога цен.
Новые каталоги должны будут пройти экспертизу в Федеральной таможенной службе России. И только после утверждения в ФТС они будут направлены в таможенные органы.
Как считает Бахшецян, можно ожидать, что введение каталогов состоится 1 января 2006 года. По крайней мере, темп проводимых для их создания работ говорит именно об этом. Данные каталоги цен на ввозимые в Россию автомобили будут использоваться при установлении таможенной стоимости автомобиля, если не хватает данных в представленных импортером документах для определения ее реальной стоимости.
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