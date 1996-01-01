Спорткомплекс "Гавань" - путь к совершенству!

Здоровье и красота, дают нам уверенность в себе, позволяют проще относиться к трудностям, быстрее находить друзей, работу, любовь. Делает нас оптимистами, заставляет верить, что мы сами управляем своей жизнью и можем многое в ней достичь. Хотим ли мы быть такими?! Именно сегодня, сейчас, мы принимаем решение сделать хотя бы небольшие шаги на пути к своему совершенству...

Бассейн спорткомплекса "Гавань" отличается от других тем, что вода в нем очищается не распространенным у нас пока в городе методом обеззараживания воды: обработка бактерицидными (УФ) лучами, с помощью ультрафиолетовой установки. Содержание хлора в воде сокращается более чем в три раза. Преимущество такой очистки: в этой воде можно находиться без защитных очков, она не раздражает слизистую глаза, нет запаха хлора. Вода абсолютно безвредна и даже полезна, по этому в нашем бассейне купаются дети с рождения.

Специально для детских занятий по утрам вода в бассейне нагревается до 30 градусов, к вечеру, когда появляются взрослые посетители, водичка понемногу остывает. Бассейн углубляется от 120 до 180 см. Так что можно и нырнуть в "бездну" вод. Конечно, больше он предназначен для отдыха, рядом с ним располагается очень красивый зимний сад. Но и для спорта есть все необходимое. Прежде всего, опытные, высокопрофессиональные тренеры, которые обучают всех (без ограничения возраста), плавать. В бассейне установлена единственный в городе аттракцион "Водная горка", такая, какие бывают в настоящих аквапарках. Кандидат в мастера спорта Константин КУЗНЕЦОВ научит Ваших детей плавать, а умеющим плавать, поможет совершенствоваться в технике и они смогут достичь высшего мастерства. Воспитанники Кузнецова неоднократно занимали на краевых соревнованиях призовые места.

Девочек, начиная с 5-летнего возраста, даже не умеющих держаться на воде, приглашают заниматься синхронным плаванием. В последствии они чувствуют себя, как рыба в воде. А тренирует крошек-русалок бронзовый призер России и многократный чемпион края Анна Игоревна НИКИТИНА. Цены? Средние по городу, а для детей, и при покупке абонемента - скидки.

Проводятся в бассейне занятия и для будущих мам. На этих занятиях их знакомят с упражнениями, которые полезны для подготовки к рождению ребенка. После родов можно продолжать занятия уже с малышом, чтобы с младенчества он привыкал к свободному общению с водой, физически развивался, обучался раннему плаванию.

Сауна в спорткомплексе "Гавань" тоже необычная. Инфракрасная (ИК). Знаете, что это такое? От традиционной бани и сауны она отличается тем, что в ней применяется метод нагрева тела человека. В обычных саунах печь (дровяная или электрическая) сначала разогревает камни, затем камни разогревают воздух, а уже после этого происходит нагрев тела человека. Воздух для эффективного нагрева тела необходимо сильно разогревать. В ИК-сауне сеанс длится максимум 30 минут при температуре воздуха всего 40-50 градусов по С и естественной влажности. При этом количество пота, выделяемого в течение получасового сеанса, оказывается в 2-3 раза больше, чем в обычной сауне. И по составу в нем содержится в несколько раз больше шлаков, чем в поте, выделяемом в традиционной сауне!

Исследование ИК-кабин, проведенные в Японии, Южной Корее, США, Голландии, показали, что они оказывают эффективное оздоровительное воздействие на организм человека, подходят для людей любого возраста. Да и противопоказаний немного. Даже с опухолями возможно посещение ИК-сауны, разумеется, после консультации лечащего врача. Не рекомендуется греться людям с острыми и хроническими воспалительными процессами в период обострения, кровотечения, гипертонической болезнью III стадии, недостаточностью кровообращения II-III стадии, активной формой туберкулеза. А остальные могут потеть на здоровье!

Перед новогодними праздниками кто из нас не мечтает приобрести бронзовый ровный загар? Но как полежать под солнцем, вырвавшись из рутины домашних и рабочих дел? Куда податься бледному клиенту? Приходите в модный вертикальный солярий спорткомплекса "Гавань", который обладает многими несомненными преимуществами. Компетентные врачи порекомендуют и проследят, чтобы Ваш загар был красивого оттенка, а кожа сохранила свежесть, получила полезные витамины, не высохла. Для этого предлагается широкий ассортимент косметических средств известных американских и немецких фирм.

Контурирование заинтересует дам, борющихся с целлюлитом. Это процедура, включающая в себя разогревающий массаж, обертывание медом или водорослями, занятия на тренажерах, где выполняются специальные упражнения для наибольшей коррекции проблемных "апельсиновых" участков. Никаких таблеток, сомнительных инъекций - а результат прекрасен! После контурирования все комплексы исчезают, вновь можно собой полюбоваться, а раздеться где-то, когда-то, для чего-то... действительно... не стыдно!

Тренажерный зал оснащен лучшими современными тренажерами, предназначенными для всех групп мышц. Нет строгого ограничения во времени для посетителей. Штат высококвалифицированных инструкторов ведут как индивидуальные занятия, так и групповые. При индивидуальных тренировках разрабатывается специальная диета. Для студентов и школьников скидки.

И, наконец, в спорткомплексе "Гавань" женщины могут овладеть, таким модным нынче, искусством танца живота!

Танец живота может открыть широкий мир, волнующий, экзотический и... магический. Танец живота поможет изменить фигуру - сжечь лишний жир и укрепить мышцы живота, бедер, ягодиц, рук. Самое приятное это то, что нет ограничений ни по возрасту, ни по комплекции. Танец помогает справиться со многими последствиями стресса, снимает умственное напряжение и расслабляет все тело, являясь по сути медитацией в движении. Любая женщина обретет гармонию тела и духа, осознает свою женственность от ее выраженности в осанке, грации, языке тела, от струящегося здоровья. Научиться выражать свою индивидуальность и неповторимость, не подражая ни кому! Это то, что нужно женщине! И не только ей...

Именно сегодня, сейчас, мы принимаем решение - сделать шаг на пути к своему совершенству. А, значит, прийти в спортивный комплекс "Гавань" на ул. Крыгина, 3. Помимо пользы, Вы получите массу удовольствий от общения с интересными людьми, приобретения новых друзей, ощущения свободы от суеты, погружения в мир музыки и движения, здоровья и красоты.

Контактные телефоны: 49-73-22 администратор, 49-74-72 для корпоративных клиентов.