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В сетях Спайдер
"Спайдер" - современное охранное предприятие, работающее на рынке Приморья восемь лет. Сегодня это единственная компания в крае, предлагающая услуги охраны, мониторинга и реагирования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. На службе "Спайдера" - новейшие технологии и разработки - это единая краевая сеть спутниковой охраны. В случае тревоги сигналы с объектов поступают в диспетчерский центр компании "Спайдер", а при необходимости - в службы экстренного реагирования: "01", "02" и "03". Системы охраны и наблюдения устанавливаются как на стационарные, так и на мобильные объекты. Для передачи информации с охраняемых объектов используются различные каналы связи.
"Спайдер" проектирует, монтирует и обслуживает технические системы безопасности: охранно-пожарные сигнализации, тревожные кнопки (объектовые и носимые); охранное телевидение и видеонаблюдение; ограничение и контроль доступа (электронные замки, видеодомофоны, магнитные карты, турникеты и т. п.); системы защиты от несанкционированного выноса товара (для магазинов, торговых центров и т. п.). Кроме того, компания обеспечивает централизованную охрану торговых центров, административных учреждений, павильонов, киосков, квартир, коттеджей, гаражей и т. п. с использованием новейших технических средств.
- Все оборудование, что мы предлагаем клиентам сегодня, - говорит генеральный директор Дальневосточного центра коммерческой безопасности "Спайдер" Валерий КУДРЯВЦЕВ, - проверено временем. Вместе с тем, это самые передовые вещи, соответствующие по своим характеристикам лучшим охранным системам в мире. Мы не боимся автоматизированных систем контроля и наблюдения. Быть вооруженными новейшими технологиями - наше кредо и главный козырь перед другими охранными компаниями. Мы используем в работе различные каналы приема и передачи информации, и в любой момент готовы предоставлять клиентам отчет о состоянии охраняемого объекта. Только мы предоставляем возможность передавать сигнал о возникновении пожара на объекте в службу 01.
Также мы постоянно обучаем наших клиентов и не накладываем на них штрафы за ложные вызовы. Гордимся тем, что все наши системы довольно просты в управлении и очень надежны. И если кого-то сегодня не устраивают качество обслуживания или цены другой охранной компании, мы готовы заключить с вами договор на особых условиях. Вы платите только за подключение - а мы в течение трех месяцев обслуживаем вас без абонентской платы. За это время вы сможете оценить преимущества работы именно с нашей компанией.
Еще одна важнейшая отличительная черта компании "Спайдер" - материальная ответственность за охраняемые объекты. Все договоры с клиентами страхуются в страховой компании, таким образом "Спайдер" уменьшает риски для себя и своих клиентов. К слову сказать, за восемь лет работы "Спайдеру" пришлось отвечать за несвоевременность своих действий или неполадки в системе охраны всего восемь раз. Ну а клиентами компании сегодня являются свыше 1000 предприятий и частных лиц.
Сегодня услугами центра мониторинга "Спайдер" пользуются шесть охранных компаний. "Спайдер" готов сотрудничать со всеми охранными агентствами и предлагает коллегам партнерские отношения, в рамках которых агентства смогут пользоваться услугами единой сети спутниковой охраны, экономя при этом на создании своих собственных диспетчерских пультов и получая возможность более оперативно реагировать на сигналы тревоги с охраняемых объектов, где бы они ни находились.
ДосьеВ 2005 году администрация Владивостока выбрала компанию "Спайдер" оператором установки автоматизированной системы пожарной сигнализации, системы оповещения и "тревожных" кнопок в школах города. Сегодня компания активно участвует также в программе "Безопасный город", реализация которой объединит в единую информационную сеть все службы экстренного реагирования и станет отличным фундаментом для создания в будущем единой службы спасения.
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