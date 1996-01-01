Убытки по наивности, или Слепой платит дважды

Может показаться, что времена крупных махинаций уже прошли. Мы все реже вспоминаем о событиях двух прошлых десятилетий, когда жертвами мошенников становились не единицы, а тысячи и сотни тысяч людей, когда создавались компании-однодневки, которые наглейшим образом пользовались людским доверием. Именно так во Владивостоке появились на свет в свое время Продовольственный фонд и Владэнерго, именно таким образом продавались акции будущего предприятия по эксплуатации канатной дороги через бухту Золотой Рог. Именно тогда сотни россиян пикетировали здание МММ, пытаясь добиться выплаты положенных им дивидендов, а другие "счастливчики" - держатели тех же МММовских акций, проводили вечера перед телевизорами, тщетно дожидаясь обнадеживающих вестей.

И ведь несмотря на то что с момента разоблачения этих афер прошло уже много лет, убытки пострадавшим так и не были возмещены. Программа выплаты компенсации ущерба потерпевшим Продовольственного фонда в действительности не восполняет даже моральный вред, а деньги, отданные Владэнерго, обернулись горожанам долгами за электроэнергию: поскольку действия этой компании через год работы были признаны незаконными, ОАО "Дальэнерго", - прямой поставщик электричества, недополучивший тогда миллионы рублей, - до сих пор предъявляет к наивным горожанам требования об оплате своих услуг, и, заметим, эти требования абсолютно законны! А вот взыскать хоть что-то с Владэнерго ни у энергетиков, ни у горожан, доверивших сомнительной конторе свои платежи, не получилось. На момент ликвидации Владэнерго уставный капитал фирмы был равен стоимости хорошо подержанной иномарки, так что отвечать по своим обязательствам компания не смогла.

Пример с Владэнерго доказал: чем проще схема махинации, чем увереннее действуют "пирамиды", тем слабее сомнения у потребителей: предприимчивым, напористым, одетым по последней моде менеджерам с белозубыми, почти бриллиантовыми улыбками готовы раскрыть двери везде.

"А если не будут брать, отключим газ..."

Недавно по Артему - одному из крупнейших в Приморье городов - прокатилась волна слухов, которые, впрочем, быстро подтвердились. В городе появилось некое ООО "Артемовская электросеть", заменившее предприятие-банкрот МУП "Артемовское межрайонное предприятие электрических сетей" (АМПЭС), которое занималось транспортировкой электроэнергии от Дальэнерго до конечных потребителей, то есть нас с вами.

Пользуясь статусом транспортировщика, предприимчивое ООО предлагает потребителям - юридическим лицам заключать отдельный договор на транспортировку электроэнергии и оплачивать эти услуги отдельно, сверх того, что потребители уже платят по договорам ОАО "Дальэнерго". Буквально каждое предприятие получило от "Артемовской электросети" письмо, в котором четко и ясно сказано: заключите договор, или гарантировать вам бесперебойное энергоснабжение мы не сможем.

И напрасно специалисты Дальэнерго консультировали предпринимателей, предупреждая о последующих убытках, - те испугались, заключили, заплатили. А угроза отключения стала только ближе. Почему? Все просто.

Согласно действующей в Артеме схеме электроснабжения, а также согласно принятым региональной энергетической комиссией Приморья (это государственная организация, контролирующая и принимающая тарифы для всех монополистов) тарифам, затраты транспортировщиков уже включены в тариф, согласно которому предприниматели города оплачивают электроэнергию. Таким образом, "Артемовская электросеть" решила получить оплату за услуги по транспортировке дважды: с поставщика электроэнергии ОАО "Дальэнерго" и с потребителей.

И это еще не все. Как нам удалось выяснить, спорным является сам факт законности осуществления функций транспортировщика со стороны ООО "Артемовская электросеть". Дело в том, что Прокурор г. Артема вынес протест на постановление городской администрации о передаче ООО "Артемовская электросеть" в аренду муниципального имущества, ранее находившегося в ведении МУП АМПЭС. Именно наличием этого документа ООО пытается обосновать свою легитимность.

"Мы неоднократно предупреждали наших потребителей, в первую очередь, это касается юридических лиц, о том, что слепое согласие идти на поводу у малоизвестного ООО обернется убытками, - говорит директор Дальэнергосбыта Сергей ХИТУН. - Затраты на транспортировку электроэнергии внесены в тариф ОАО "Дальэнерго", поскольку Дальэнерго, в соответствии с российским законодательством, является единственным на территории Приморья производителем и поставщиком электроэнергии, доказавшим свою легитимность почти 70-летней историей".

"Мы искренне сожалеем, что жертвами предприимчивого ООО уже стали несколько десятков потребителей, согласившихся с требованиями "Артемовской электросети" и заплативших организации за транспортировку, - добавил представитель Дальэнерго. - Однако к тем из них, кто при этом отказывается оплачивать услуги ОАО "Дальэнерго" в полном объеме, энергокомпания уже в ближайшем будущем предъявит судебные иски".

Впрочем, судебные иски - лишь часть традиционной работы энергетиков с должниками, а именно в эту категорию потребителей попадают наивные предприниматели, заплатившие "Артемовской электросети" и, в соответствии с их рекомендациями, недоплачивающие Дальэнерго. "В соответствии с действующим законодательством, а также с договорами, заключенными нами с потребителями, в случае неоплаты энергокомпания вправе приостановить подачу электроэнергии до погашения долга, - сообщил в завершение Сергей Хитун. - Мало того, что предприятие будет вынуждено заплатить за транспортировку дважды, мало того, что ему придется оплатить и услуги суда, так еще и останется без света! Стоит ли говорить об убытках, компенсировать которые вряд ли удастся!?"

С иконой в руках и бриллиантом в кармане

Дальше - больше. Удалось узнать, что аналогичные письма получили организации Находки и поселка Михайловка. Очевидно, что в Приморье спустя несколько лет после скандала с Владэнерго создана некая компания, пытающаяся поживиться за счет доверчивых граждан. Вероятно, что скоро ее активные менеджеры новой формации появятся и в других населенных пунктах. К сожалению, ее название известно только заинтересованному и ограниченному кругу людей. Такая конспирация понятна, ведь немногие из них решатся покинуть Владивосток с иконой в руках по некогда протоптанной бывшим председателем приморского продовольственного фонда Игорем ЧЕРНОЗАТОНСКИМ тропинке.

И пока уже обманутые предприниматели тщетно пытаются хоть как-то возместить убытки, новоиспеченная фирма идет напролом, несмотря на отсутствие документов, необходимых для законной деятельности, на отсутствие знаний и опыта в эксплуатации сложного оборудования. С молчаливого согласия прокуратуры и при поддержке муниципальных властей фирма настойчиво добивается права собирать деньги за свет.

Чем это может грозить? Только повторением ситуации с Владэнерго: и потребители, и Дальэнерго терпят колоссальные убытки; первым, как и в случае с Владэнерго еще долго придется выплачивать долги перед энергетикам, а вот самим энергетикам в условиях предстоящей зимы предстоит бороться за предотвращение масштабного энергокризиса, который возможен в связи с серьезной нехваткой денежных средств. В выигрыше остается только малоизвестное ООО.

Свет в конце аферы

Надо сказать, что многое, если не все, в данном случае зависит от личности градоначальника. У мэра города достаточно полномочий для того, чтобы остановить внедрение в систему жизнеобеспечения мошенников. Например, так поступил мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА, к которому минувшей весной поступали аналогичные предложения. Согласившись с самого начала с ультиматумом аферистов, градоначальник Уссурийска вовремя отменил все свои постановления по поводу своего решения, которое могло быть для города роковым. Уссурийск сейчас может быть спокоен: энергокризис, подобный общекраевому 2000 года, городу не грозит. То, что для мэра Уссурийска интересы города стоят на первом месте, доказано на деле.

Есть основания полагать, что и во Владивостоке проблем с энергоснабжением не будет. По крайней мере, мэр краевого центра Владимир НИКОЛАЕВ на провокации "однодневки" не поддался - слишком велик шанс поставить под угрозу социально-экономическую безопасность города, переданного в его ведение.

Что же могут сделать горожане, интересы которых расходятся с интересами мэра? Самое малое - тщательно взвешивать свои решения и полагаться на здравый смысл, а не на сладкие увещевания фирм-однодневок. Ведь у того, кто поленится встать на защиту своих финансовых интересов сегодня, завтра, вероятно, такой возможности уже не будет.