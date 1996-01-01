Два пути восстановления управляемости

Большинство российских ученых высказывают мнение о том, что Россия не готова перейти к местному самоуправлению, которое вводится 131-м федеральным законом, вступающим в силу с 1 января 2006 г. Более того, они всерьез озабочены ослаблением государственной власти в стране и перспективами развития государственного управления и предпринимательства.

Эти вопросы обсуждали ученые, собравшиеся на всероссийскую научную конференцию "Проблемы и пути развития местного самоуправления и предпринимательства", которая прошла 17-18 ноября в Тихоокеанском государственном экономическом университете.

- В начале 90-х в России была принята на вооружение доктрина неолиберализма, согласно которой все взаимоотношения в государстве регулирует рынок. Государство, согласно неолиберальной доктрине, должно выполнять функцию "ночного сторожа": ни во что не вмешиваться и наблюдать за тем, что происходит. На мой взгляд, такой подход не совсем верен, - говорит директор Института управления, заведующий кафедрой Государственного и муниципального управления ТГЭУ, доктор философских наук Владимир БАТУРИН. - Во всех экономически развитых странах государство управляет большинством социально-политических процессов. Например, в США 40% рабочей силы занято в государственном секторе экономики. Нет ни одной страны в мире, которая бы работала исключительно "по законам Фридриха ХАЙЕКА" (австрийский экономист, основоположник неолиберализма. - Прим. авт.)

Нет ни одной страны, где государство - "ночной сторож". И Россия не должна быть такой страной. А чтобы этого не было, у России есть два пути. Первый - это восстановление настоящей государственности. Второй - воссоздание органов местного самоуправления. В России до конца ХIХ столетия существовали органы местного самоуправления, и вполне успешно работали - чего стоят общинность, соборность и т.д. Сейчас принят 131-й Федеральный закон, который вступает в силу с 1 января 2006 г., согласно которому институт местного самоуправления будет создаваться по мере готовности территорий и образований. На мой взгляд, если эти два пути поддержат друг друга, если найдется возможность реализовать и тот, и другой путь, то в стране будет лучше и с экономикой, и с управляемостью, пойдут на убыль криминал, коррупция, появятся перспективы развития, начнут восстанавливаться пораженные эгоизмом и алчностью ценности человеческого существования и активности, духовность.

- Вопросы развития местного самоуправления и предпринимательства очень актуальны и имеют огромное практическое значение, - считает проректор по научной работе ТГЭУ, доктор экономических наук, профессор Юрий ШМИДТ. - России в наследство от СССР досталась уплотненная административно-территориальная структура, в которую входили национальные образования. Мировой опыт свидетельствует о достаточно сложной управляемости федерации, построенной по национальному принципу. Сейчас развивается государство, построенное по национально-территориальному типу, о чем свидетельствует опыт современных российских реалий.

На сегодняшний день в России прослеживается четкая взаимосвязь федеральной экономики, региональной экономики и местного самоуправления. Но серьезные трудности встречает в России реализация принципов местного самоуправления, которое наделено многими функциями, но, по сути, отделено от государственного управления. Трудности связаны не только со слабостью финансовой базы местного самоуправления, но и с предпринимательской деятельностью на территории местного самоуправления. Сегодня часто возникает несогласованность налоговой политики федерации и муниципалитетов, а это говорит об отсутствии четкого разделения функций хозяйствования.

В то же время местное самоуправление является главным рычагом построения гражданского общества, хотя мне, как и большинству ученых, представляется, что время реального местного самоуправления в России еще не наступило. И понадобится еще немало сил и средств, чтобы этот момент приблизить. В числе немаловажных мероприятий, способствующих этому процессу, наибольшее значение приобретают как научные конференции, подобные нашей, так и открытые обсуждения проблем развития местного самоуправления и предпринимательства".

Обсудить проблемы развития местного самоуправления и предпринимательства на конференции в ТГЭУ собрались ученые, государственные служащие, главы муниципальных образований и поселений, предприниматели из разных уголков России - Челябинска и Хабаровска, Новосибирска и Южно-Сахалинска, Норильска и Екатеринбурга. После пленарного заседания, которым открылась конференция, участники разделились на секции "Проблемы государственного и муниципального управления в современной Российской Федерации" и "Актуальные проблемы развития российского предпринимательства", в которых и продолжили работу.