Партнеры по бизнесу

Дословный перевод названия этой организации на русский язык - Фонд партнерства бизнеса. Он был основан на средства гранта, полученного на реализацию первого на Дальнем Востоке микрофинансового проекта и начал работу в апреле 1998 г. С тех пор более 4 тыс. предпринимателей Хабаровска получили займы на общую сумму свыше $17 млн. В этом году открылось представительство во Владивостоке.

"Все началось с передачи опыта в другие регионы, - рассказывает о деятельности Фонда в Приморье директор "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Алексей ШУМИЛОВ. - В 2001 г. на нас вышел камчатский проект - сохранение биоразнообразия Камчатской области. Они обратились к нам с просьбой поучаствовать в конкурсе на передачу опыта. Мы в этом конкурсе победили. Сегодня на Камчатке успешно работает Фонд "Содружество" - кредитует предпринимателей со всего полуострова".

После того как работа на Камчатке была завершена, в "Каунтерпарт Бизнес Фонд" решили, что пора шагнуть дальше Хабаровска и - выбрали Бикин для открытия представительства. Почему - объясняет Алексей Шумилов: "Хотелось выйти за пределы Хабаровска и близлежащих населенных пунктов. Посмотрели, где есть рынок для наших услуг, обратили внимание на Бикин, в том числе и потому, что рядом Пожарский район Приморского края. Окончательное решение об открытии представительства приняли после того, как в конце 2004 г. решили для себя вопрос доступа к финансовым ресурсам".

Проблема любой активно развивающейся МФО - нехватка средств для выдачи кредитов - результат повышенного спроса на ее услуги. В "Каунтерпарт Бизнес Фонд" нашли выход из этой ситуации - заключили соглашение с Далькомбанком на обслуживание и договорились об открытии кредитной линии на организацию. "У нас были предпосылки для сотрудничества и пришла в голову идея сделать совместную программу по кредитованию МБ", - говорит Алексей Шумилов. Идея эта получила поддержку руководства банка. В итоге в Бикинском допофисе Далькомбанка было оборудовано рабочее место кредитного эксперта "Каунтерпарт Бизнес Фонд". С весны этого года индивидуальные предприниматели Бикина и близлежащих сел Лермонтовка и Светлогорье кредитуются в "Каунтерпарт Бизнес Фонд".

Но от Бикина до Лучегорска всего час езды. Узнав от соседей, что появилась возможность брать микрокредиты, приморские предприниматели не преминули воспользоваться ею. Отметив активность приморчан, руководство Фонда сделало следующий шаг - открыло представительство Фонда во Владивостоке. "Приморский край - одна из наиболее динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. Там очень много предприятий МБ. А где есть МБ, там, безусловно, есть спрос на наши услуги", - поясняет Алексей Шумилов.

На вопрос, почему индивидуальному предпринимателю из Владивостока стоит обратиться за кредитом в "Каунтерпарт Бизнес Фонд", Алексей Шумилов отвечает так: "Рано или поздно каждый владелец бизнеса понимает, что для того, чтобы расти дальше, ему нужна кредитная история. Работая с черным налом, кредитную историю не создашь. Те, кто хочет постепенно перейти к легальной деятельности, приходят к нам. Еще один момент - это риски. Заняв небольшую сумму на черном рынке, человек рискует потерять все - здоровье, машину, квартиру. В таких организациях, как наша, оформляют договора займа и поручительства. Кроме того, мы каждому клиенту предлагаем фиксированный график погашения задолженности и бесплатно учим финансовому планированию".

"Там умеют считать, прогнозировать, - говорит Владимир ПИСЬМАКОВ, владелец фотоателье, один из клиентов Фонда. - Они научили меня составлять отчет о прибылях и убытках, показали, как можно посчитать реальную прибыль и учесть реальные расходы".

Он же очень верно подмечает различие между подходом банков и Фонда к кредитованию индивидуальных предпринимателей: "До того как прийти в "Каунтерпарт Бизнес Фонд" я раза два или три обращался в банки, но они, принимая решение о выдаче кредита, смотрят на прошлые показатели: "Выручка у вас маленькая, поэтому работать с вами мы не можем". В пользу будущих доходов банки не кредитуют. "Каунтерпарт Бизнес Фонд " - кредитует. То, что он сегодня есть в Приморье, - это хорошо."