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ТД "Металл-Кедр" достойно представил Россию в Ниигате
Около 6 тыс. человек посетили завершившуюся в конце минувшей недели в японском городе Ниигата международную ежегодную комплексную выставку промышленных и продовольственных товаров.
Двери выставочного комплекса были открыты для всех желающих в течение двух дней. Свою продукцию представили около 100 компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме компаний Страны восходящего солнца участие в выставке приняли представители Монголии, Южной Кореи, Китая и РФ. Россию представили 8 компаний из Приморья и Хабаровска.
Визит российских предпринимателей на международную выставку в Японии стал ответом на приглашение администрации г.Ниигата. Напомним, что Ниигата является городом-побратимом Владивостока и Хабаровска. Российские компании вышли на выставку с металлопрокатом, медом, а также с пищевыми добавками и препаратами, произведенными из морепродуктов и порошка рогов оленя. Больший интерес посетителей и организаторов выставки вызвали представители владивостокской компании ТД "Металл-Кедр". Фотография директора предприятия Андрея КИЧЕВА вместе с его девятилетним сыном появилась на первой полосе местной японской газеты, написавшей о выставке.
Организатором выставки выступила администрация Ниигаты. Подобные выставки, по словам мэра г-на СИНОДЫ, помогут сделать этот японский город центром делового сотрудничества региона. Администрация муниципалитета заинтересована в укреплении отношений с бизнесменами стран АТР. "Причем Россия и Китай, - сказал г-н Синода, - являются приоритетными в этом отношении".
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