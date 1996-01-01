"Металл-Кедр" представлял Россию в Ниигате

Около 6 тыс. человек посетили завершившуюся в конце минувшей недели в японском городе Ниигата международную выставку промышленных и продовольственных товаров.

Организатором выставки выступила администрация Ниигаты. Свою продукцию представили около 100 компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме компаний Страны восходящего солнца участие в выставке приняли представители Монголии, Южной Кореи, Китая и России. Нашу страну представили 8 компаний из Приморья и Хабаровска. Российские компании представляли на выставке металлопрокат, мед, а также пищевые добавки и препараты, произведенные из морепродуктов и пантов оленя.

Большой интерес со стороны посетителей и организаторов выставки вызвали представители владивостокской компании ТД "Металл-Кедр". Фотография директора предприятия А.Л. КИЧЕВА вместе с его девятилетним сыном появилась на первой полосе местной японской газеты, в которой сообщалось о выставке.