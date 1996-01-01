Санаторий "Амурский залив": отдых класса "люкс"

Представьте себе: устал, все валится из рук, надоели партнеры и домочадцы, а отпуск не светит... Знакомая ситуация? Любой вам скажет: пора сменить обстановку! Ведь иногда достаточно двух-трех дней, чтобы восстановить силы и нервы, расслабиться душой и телом, а потом вернуться на работу другим человеком.

Но где найти такое место, чтобы и отдохнуть с комфортом, и не уезжать надолго из города? А еще не тратить время на оформление путевки и походы в поликлинику? Наш читатель, человек очень занятой, неожиданно для себя решил эту проблему и остался очень доволен.

- Про таких, как я, говорят, что мы не умеем отдыхать. Да нет, умеем, было бы время! А как раз его катастрофически не хватает. Но недавно, закончив очередные переговоры, я сказал себе: "Все, хватит! Больше не могу! Если не исчезну на несколько дней из города, начну на людей бросаться!" Нашел телефон, который как-то мне оставлял приятель, и позвонил. Оказалось, что дал он мне координаты санатория "Амурский залив". Помню, как друг говорил, что это одно из немногих мест, где предоставленный сервис соответствует его стоимости. Причем можно поехать всего на несколько дней, отдохнуть и даже ванны-грязи принять для здоровья. Позвонил, заказал путевку. На следующий день, к большому удивлению, мне ее привезли прямо в офис. Причем никаких справок от врачей и курортных карт не потребовалось. Пообещали, что все необходимые обследования проведут на месте. Я отключил телефон и поехал.

Вообще-то, я считаю себя здоровым человеком. Но поскольку много времени провожу за компьютером и за рулем, часто болят поясница, шея. По врачам ходить не люблю, но раз уж приехал в санаторий, решил пройти обследование по полной программе и все возможные процедуры. Терапевт расписал почти весь день: назначил массаж, ванны, грязь, физиопроцедуры и лечебную физкультуру. Пять дней отдыха и, конечно же, процедуры дали результат. Пока, во всяком случае, спина о себе ничем не напоминает. Надеюсь, что это надолго. А какое наслаждение - жемчужная и гидромассажная ванны! Кто бы мог подумать, что лечебную процедуру можно превратить в праздник для тела!

Кстати, и условия проживания совершенно не соответствовали моим представлениям о жизни в санатории. Я и не предполагал, что здесь есть номера такого класса. Мне предложили трехкомнатный бизнес-люкс, обустроенный со вкусом и комфортом: домашний кинотеатр, рабочий кабинет, джакузи...

Одним словом, чистый воздух, комфорт, хорошее питание, предупредительный персонал вам гарантированы. Как выяснилось, в санатории есть и семейные номера, где удобно отдыхать с детьми. Так что в следующий раз обязательно возьму с собой жену и сына, пусть тоже получат удовольствие. А еще думаю, что не мешало бы и своих заместителей вырвать на несколько дней из сумасшедшей гонки и отправить по очереди в "Амурский залив". Пускай отдохнут, потом на работе от них будет гораздо больше пользы".

Комментирует заместитель директора по медицинской части санатория "Амурский залив" Ольга БОЙКО:

- Наши бизнесмены не умеют и не позволяют себе вообще расслабиться. А ведь только и нужно, что вовремя остановиться и подумать о себе любимом.

Наша цель - прежде всего профилактика, замедление процессов старения, поддержание тонуса и иммунитета. Итак, что санаторий "Амурский залив" может порекомендовать деловому человеку, у которого каждая минута на счету? Отдых мы предлагаем совместить с эффективными и приятными процедурами. Так, например, курс "Антистресс " - это 4-5 дней интенсивных процедур, которые помогут забыть о проблемах и отключиться от суеты.

Программа включает пять ежедневных процедур: во-первых, ванны - гидромассажную, солевые-жемчужные или сухую-углекислую. Затем физиолечение - электросон, магнитотерапия, барокамера и другие виды физиопроцедур, который врач подберет индивидуально.

В оздоровительный курс "Антистресс" вам обязательно включат кислородный фито-коктейль и сеансы ароматерапии. Что такое ароматерапия? Представьте себе, что вы расположились в уютной комнате, где звучит негромкая, успокаивающая музыка, приятно пахнет лавандой, мятой, эвкалиптом или хвоей... Как правило, хватает четырех процедур, чтобы снять напряжение, забыть о неприятностях, вернуть радость жизни. А в таком случае и остальное лечение будет эффективнее. Сделает свое дело курс лечебной физкультуры и посещение тренажерного зала. Наш опыт показывает, что, получив за 4-5 дней перечисленный комплекс, замотанные и уставшие бизнесмены возвращаются на работу помолодевшими и отдохнувшими. Они хорошо выглядят и гораздо лучше себя чувствуют.

Программа "Антистресс" - не единственный интенсивный комплекс, который предлагает "Амурский залив". Большой интерес у пациентов вызывает 12-дневный курс "Красота и здоровье", направленный на коррекцию веса. Опытные врачи санатория подберут малокалорийную диету с обилием овощей, фруктов, соков, разгрузочными днями. Прохождение такого курса под наблюдением специалиста повышает эффективность лечения, ведь пациенты избегают многих соблазнов, подстерегающих их дома. А подход здесь очень серьезный: лечебная физкультура и тренажерный зал, шмаковская минеральная вода, гидроколонотерапия - очищение кишечника, курс физиопроцедур, улучшающий обменные процессы в локальных проблемных местах. Вам проведут миостимуляцию (микромассаж на клеточном уровне), амплипульс- и ультразвуковую терапию. Эффект дополнят аэрофито- или ароматерапия. Перечисленные процедуры воздействуют на мышцы и подкожно-жировую клетчатку, в результате "уходят" жировые отложения, целлюлит. Усиливает результат гидромассаж, солевая- жемчужная или сухая-углекислая ванны, чье воздействие на обменные процессы в организме, а значит, и на снижение веса трудно переоценить. Кстати, эти процедуры имеют и косметический омолаживающий эффект.

Наши пациенты оценили по заслугам и массажную кровать "Нуга-Бест". После 40 минут на такой чудо-кровати (а именно столько длится сеанс) встаешь, словно заново родившись. Дело в том, что она предоставляет сразу три вида процедур - точечный массаж, рефлексотерапию и инфракрасное прогревание.

И последний аккорд - посещение психотерапевта. Не стоит бояться кабинета психотерапии: очень мягкое воздействие на уровне подсознания также способствует главной задаче - снижению веса. Остается добавить, что все процедуры одинаково показаны как мужчинам, так и женщинам.

Еще одна программа целенаправленно составлена для людей, страдающих варикозной болезнью. Все необходимые анализы вам сделают в санатории, причем процедуры назначают сразу после консультации. По мнению специалистов, такие курсы желательно повторять через 8 месяцев. Проходят судороги, мление в ногах - словом, симптомы, которые мешают жить, уходят. Видимо, не случайно пациенты возвращаются, чтобы пройти новый курс - это реальный шанс избежать операции.

И последнее. Если вы решили, что оздоровительные курсы "Амурского залива" - это то, что вам нужно, совершенно не обязательно ехать за путевкой в санаторий, при желании ее доставят домой. Вам нужно только позвонить!

"Амурский залив": г.Владивосток, ул. Маковского, 65, тел. (4232) 33-47-87. Лицензия ПК № 0036307.