Универсальный стиль ПримСоцБанка

Как театр начинается с вешалки, так банк - с парадного входа. Он сразу дает представление, с кем имеешь дело. Дизайн центрального офиса ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" во Владивостоке на Партизанском проспекте выдержан в строгом деловом стиле, что сразу настраивает на желание воспользоваться услугами именно этого банка. Свой вклад в создание интерьера внес и Western Union. Этот преуспевающий банкир с безупречным мировым именем является стратегическим партнером ПримСоцБанка, в том числе и в отношениях между Китаем и российским Дальним Востоком.

Свое "место под солнцем"

Международная деятельность - сегодня одно из приоритетных направлений и конкурентных преимуществ развития бизнеса ПримСоцБанка, который вот уже более 11 лет позиционирует себя как универсальный банк для населения и регионального бизнеса. На сегодняшний день банк входит в тройку крупнейших региональных банков края, найдя свое "место под солнцем" исключительно благодаря тому, что постоянно наращивает объем услуг, качество, технологичность работы и скорость реагирования.

Учитывая деловые интересы клиентов, ПримСоцБанк активно развивает программу поддержки международной торговли со странами АТР. Концепция этой программы, в частности, предусматривает разработку и эффективное развитие всех форм международных расчетов и торгового финансирования. Банк осуществляет консультирование по всем вопросам, специфичным для международной торговли в области законодательства, валютного контроля и таможенного оформления.

ПримСоцБанк также оказывает услуги по поиску торговых партнеров в России и за рубежом. Найти партнера по бизнесу для клиентов банка не составляет особого труда: Прим-СоцБанк имеет достаточно прочные связи со многими зарубежными банками. Существует практика, когда запросы своих клиентов банк направляет коллегам за рубеж, где те в свою очередь подыскивают подходящего делового партнера.

Тесные международные связи ПримСоцБанка - залог оперативности расчетов

ПримСоцБанк имеет развитую сеть корреспондентских счетов в крупнейших российских и зарубежных банках. Наличие прямых корреспондентских счетов позволяет осуществлять любые платежи клиентов банка в максимально короткий промежуток времени.

Банк активно развивает сотрудничество с финансовыми учреждениями КНР. ПримСоцБанк имеет корреспондентские счета в трех крупнейших банках Китая (Agricultural Bank of China, Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China), каждый из которых, в свою очередь, имеет порядка 1,5 тысяч филиалов по всей стране, соединенных внутренней системой коммуникаций. Таким образом, платеж из России в любую точку КНР производится в течение нескольких часов, и, что немаловажно, сумма доходит в полном объеме.

Знаменательным является тот факт, что ПримСоцБанк и Agricultural Bank of China предоставляют своим клиентам возможность осуществить платежи в национальных валютах России и Китая. А открытие взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах между этими банками дает возможность сделать перевод в китайских юанях и рублях в режиме реального времени. Теперь для расчета между китайскими и российскими компаниями нет необходимости конвертировать денежные средства в доллары США. Сегодня работа в национальных валютах возможна с партнерами, находящимися в гг. Суйфэньхэ и Дуннин.

Для участников внешнеэкономической деятельности тоже открываются новые возможности в этой сфере. Во-первых, теперь внешнеторговые контракты можно заключать как в рублях, так и в юанях. Во-вторых, такого рода расчеты позволяют сократить издержки по конвертации валют, возникающие при работе с валютой третьих стран. В-третьих, появилась возможность работать с переводными аккредитивами в рублях РФ. Этот вид расчетов позволяет компаниям, выступающим посредниками между российскими и китайскими контрагентами, проводить сделки, не отвлекая из оборота собственные средства. И, наконец, прямые корреспондентские отношения ПримСоцБанка с Agricultural Bank of China превращают услугу банковского перевода в еще более быстрый и удобный вид сервиса, снижают его себестоимость и обеспечивают надежность.

Вот уже два года в штате банка работают китайские специалисты с экономическим образованием. Они ведут консультации и участвуют в переговорах с китайскими клиентами банка: физическими лицами и коммерческими структурами, которые приходят на рынок Приморского края с целью развития здесь собственного бизнеса.

Это снимает множество проблем, делая язык делового общения доступным и понятным, а значит, максимально конструктивным. Это весьма актуально, учитывая тот факт, что колоссальный объем ценной информации уходит "в песок", когда в ходе переговоров приходится переводить сначала с русского языка на английский, а затем - с английского на китайский. Впрочем, в ПримСоцБанке также работает несколько русских китаистов, обеспечивающих процесс развития банковских отношений между Прим-СоцБанком и банками КНР, а, следовательно, между российскими и китайскими бизнесменами.

Валютный аккредитив - защита от риска

У ПримСоцБанка накоплен большой опыт в области ведения любых валютных операций, и банк готов поделиться им со своими клиентами (в том числе и потенциальными). Процесс оформления документов по валютным контрактам в Прим-СоцБанке предельно прост и безукоризненно продуман. Все делается в одном офисе. Открывается расчетный счет за один день, если это требует особой срочности - в течение часа. Затем подписанный контракт подается в отдел валютного контроля, где в течение нескольких минут оформляется паспорт сделки, после этого клиент вправе осуществлять необходимые операции и расчеты.

Банк предоставляет своим клиентам, занимающимся ВЭД, возможность рассчитываться с партнерами на условиях аккредитива или инкассо. Почему это удобно для бизнесменов?

Во-первых, отсутствует риск непоставки предоплаченного товара для импортера, и, в свою очередь, неоплаты поставленного товара для экспортера.

Во-вторых, существует возможность оформления сделки таким образом, что импортер получает отсрочку платежа, т.е. имеет возможность рассчитаться за товар после его реализации.

В-третьих, аккредитивы ПримСоцБанка принимаются в таких странах мира, как США, Австралия, Германия, Индия, Китай, Корея, Шри-Ланка и других, что дает предпринимателю дополнительные возможности расширить географический круг своей деятельности.

Высококвалифицированные специалисты банка с готовностью проконсультируют клиентов по вопросам ведения валютных операций, формирования паспортов сделок. При этом сотрудники банка предложат те или иные условия, при которых клиенту будет максимально выгодно рассчитываться с партнерами. Также ПримСоцБанк предоставит любую "сопутствующую" информацию, например, в области оформления текста самого аккредитива, чтобы избежать недопонимания со стороны партнеров. Для клиентов банка эти консультации бесплатные.

Банк разрабатывает и воплощает в жизнь схемы работы по валютным аккредитивам, при которых ваши деньги остаются в ПримСоцБанке до тех пор, пока не будет получен необходимый перечень документов и не проведена их тщательная проверка. Это тот инструмент, где банк продавца гарантирует получение денежных средств от банка покупателя, который является еще одной степенью защиты. С одной стороны, банк делает все для того, чтобы риски клиентов свести к минимуму, а с другой - вся деятельность по валютным аккредитивам регламентируется международным законодательством.

В качестве живой иллюстрации хочется привести пример из жизни. Сейчас в ПримСоцБанке обслуживается клиент, который полтора года назад осуществил свою первую аккредитивную сделку на сумму до десяти тысяч долларов США.

После того, как с ним провели консультативную работу специалисты банка: помогли подобрать достойных партнеров, предложили, как лучше структурировать сделку, его бизнес вырос настолько, что аккредитивы сегодня составляют уже более 50 тысяч долларов США по одной поставке.

Кроме того, ПримСоцБанк имеет прочные деловые отношения с Приморской Торгово-промышленной палатой, поэтому вопросы, связанные, к примеру, с сертификацией продукции, прохождением санитарно-эпидемиологического контроля и т.д., также решаются профессионально и оперативно.

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обратиться к Ольге ИВАЩУК в управление международных и межбанковских операций (тел. (4232) 42-13-09, доб. 236, e-mail: olga@pskb.com), и Сергею ГОРОХУ - в отдел документарных операций и корреспондентских отношений (тел. 42-13-09, доб. 361, e-mail: goroh@pskb.com).

