Берешь кредит - подумай, кто его будет возвращать!

Когда мы берем в банке потребительский кредит, банк в первую очередь думает, как мы его будем возвращать. Для гарантии возвратности денег у банка есть три традиционных инструмента - залог, поручительство, страхование. То есть либо мы приобретаемую в кредит вещь закладываем банку в залог, либо за нас должен поручиться кто-то из родственников или знакомых, либо мы должны застраховать свою жизнь и здоровье в пользу банка.

Если по той или иной причине мы не сможем вовремя погасить кредит, то в первом случае банк будет иметь полное право забрать у нас купленную вещь, во втором случае - требовать, чтобы наши поручители погашали кредит вместо нас, в третьем - требовать деньги у страховой компании.

Очевидно, что клиенту выгоднее всего воспользоваться именно третьим вариантом. Конечно, все мы под Богом ходим. ДТП, тяжелая болезнь, несчастный случай - при всех этих обстоятельствах ни вы лично, ни ваши родственники, ни поручители не столкнутся с необходимостью рассчитываться с банком. Это сделает страховая компания.

Механизм здесь следующий. Вы взяли кредит, например, на 100 тыс. руб. Застраховали свою жизнь и здоровье. Стоит это 1-2% от суммы кредита. После этого в плановом порядке погасили 20 тыс. руб. Но затем, например, тяжело заболели и не можете погашать кредит далее. Страховая компания выплачивает банку оставшиеся 80 тыс. руб., а 20 тыс. - вам.

Вот только несколько примеров по таким выплатам, взятым из работы Страхового Дома ВСК. В декабре 2004 г. житель Сахалина взял кредит общей суммой 107 тыс. руб. на 3 года и застраховался на эту же сумму. К сожалению, позже кредитозаемщик скончался от язвенной болезни желудка. Страховая компания выплатила банку 71 тыс. руб., а оставшиеся 36 тыс. - вдове. Таким образом, в страховую компанию было уплачено чуть больше 1,5 тыс., а она в свою очередь выплатила 107 тыс.

Такая же беда произошла и в другой сахалинской семье. Но там уже кредит был почти на 240 тыс. руб. и страховщику пришлось платить банку 147 тыс., а родственникам скончавшегося - 90 тыс.

В Комсомольске-на-Амуре человек, умерший от сердечного приступа, остался должен банку 60 тыс. руб. Для его семьи это очень большие деньги. Опять же кредит был погашен за счет страховки, а родственники получили на руки еще 64 тыс. - ровно ту сумму, которая уже была уплачена банку с счет погашения долга.

Простое перечисление по Владивостоку: молодой человек погиб в ДТП и остался должен банку 162 тыс. руб. Мужчина лишился зрения (инвалидность 1-й группы) и остался должен 148 тыс. Другой задохнулся угарным газом, долг 92 тыс. Женщина убита разбойниками в собственной квартире, долг, который пришлось бы погашать ее детям, - более 200 тыс. По всем этим случаям деньги платила страховая компания.

Понятно, что миллионеры, наверное, не пойдут в банк занимать пару тысяч долларов. Мы - кредитозаемщики - это люди со средними и не очень высокими доходами. И нужно отвесить банкам низкий поклон, что они идут навстречу населению и предлагают все новые и новые кредитные услуги. Но отношение в корне меняется, когда клиент оказывается не в состоянии платить по кредиту. Тут банк достаточно жестко начинает требовать у него самого или его родственников расплатиться. А если человек попал в беду, то возможности такой, как правило, нет. Банк тут нельзя ни в чем винить, это его бизнес. Если бы он прощал всем тем, кто не может платить, то давно бы разорился. Это уж, скорее, забота самого заемщика - постараться обезопасить как себя, так и своих родных от такой возможности, пусть и очень маловероятной. Для этого и есть страхование. Услуга эта добровольная, и тут каждый делает выбор сам для себя.