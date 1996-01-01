Тандем Пушкиных

Работать тандемом в радиоэфире непросто. Три часа каждый день без предварительного прописывания эфирного текста. Просто имея в голове пару-тройку тем, о которых было бы интересно поговорить именно этим утром. Весенним или осенним. Летним или зимним.

Сергей и Оксана ПУШКИНЫ - ведущие утреннего эфира "Русского радио" во Владивостоке. Когда в семь утра звучат его позывные: "Все будет хорошо!", среднестатистический слушатель может и усомниться в сказанном... Задача ведущих убедить в этом всех, кто настроился на волну "Русского радио".

Досье Сергей Пушкин - псевдоним. Настоящее имя Сергей ОГАРКОВ. Родился в Находке. Учился в Дальневосточной академии искусств на актерском отделении. Несколько лет работал актером, после чего ушел на радио. Начинал диджействовать на радиостанции "О кей!". Также известен под псевдонимом Пушкин-Веснушкин. Вероника Пушкина - псевдоним. Настоящее имя Вероника АВИННИКОВА. Родилась во Владивостоке. Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Училась заочно и много времени проводила дома, пока не решила чем-нибудь себя занять. Пошла на курсы актерского мастерства, откуда прямым курсом попала на радио - молодым диджеем радиостанции "О кей!"

Там, на радиостанции, они и познакомились. Научились и подхватывать идеи друг друга, и ловить мысли на лету. На "Русское радио" во Владивостоке ребята пришли уже вдвоем. За почти пять лет работы тандемом они так привыкли обсуждать одну и ту же тему вместе, что и на вопросы журналиста "ЗР" отвечали по-особенному. Вариации беседы, порожденные одним вопросом, отскакивали от моих собеседников, как шарик пинг-понга от ракеток игроков.

- Как актер и юрист оказались вместе в одном радийном шоу?

С: - Я поработал актером и решил, что в этой профессии мало платят. До народного и заслуженного артиста с хорошей заработной платой нужно еще дожить, вот и подался в ди-джеи! Получилось. Одни слушатели довольны, а другие недовольны. Значит, все в порядке, нас слушают!

В: - Я была очень молодой и непрофессиональной. Меня раз восемь выгоняли с эфира, и я грустно писала заявление об уходе. Потом, смилостивившись, возвращали обратно. Так, в бою с начальством и самой собой оттачивалось мое мастерство. А Сергей мне помогал...

- Почему вы не пишете тексты к своим утренним шоу? Или профессионал в этом не нуждается?

С: - Если работаешь в прямом эфире часа два в неделю, то можно, конечно, остановиться и на такой форме. Но невозможно готовить тексты для трех часов ведения ежедневно, поэтому мы привыкли импровизировать. Только темы придумываем заранее, поскольку общаемся и вне прямого эфира.

В: - И нас уже по-особому работает голова: случайный разговор в транспорте или на улице, прочитанная газета или книжка, просмотр интернет-сайтов. Темы, они вокруг, их множество! Конечно, бывают моменты, когда садишься к микрофону и замираешь: пустота в голове. Тогда я честно спрашиваю первого дозвонившегося в эфир: "О чем вы хотите поговорить?" и придаю настроение разворачивающемуся сюжету. Такой вот у нас профессионализм.

- Два творческих человека в эфире не мешают друг друга?

С: - В любой момент ты знаешь, что у тебя есть человек, на которого можно опереться. Если что-то забыл, потерял мысль, излишне отклонился от обсуждаемой темы, партнер тебя всегда подправит. Конечно, при условии, что эфир ведет действительно тандем. Поскольку сам неоднократно наблюдал, как люди работают как бы параллельно друг другу: самовыражаются и не слышат партнера. У самого был подобный опыт. Работал в паре с двадцатилетним юношей, и мне, тридцатилетнему, трудно было обсуждать с ним какие-то житейсике темы. Например, любовное разочарование. У него просто не было подобного опыта. Как мы можем понимать друг друга?

В: - Я должна подхватить мысль партнера и довести ее до слушателя, поскольку мы работаем не для самих себя. Если каждый будет самовыражаться за счет другого, то сама атмосфера общения не сложится. Атмосфера - дело тонкое, неуловимое, труднопередаваемое. Но именно из-за нее слушатель и настраивается на нашу волну. Я не Сергею адресую свой вопрос, а слушателю. И он не меня в конечном итоге поддерживает, а слушателя.

- В нашем городе достаточно радиостанций и, так сказать, живых диджеев. Есть ли люди, о которых вы могли бы сказать: "Да, это эталон работы!"

С: - Когда я был помоложе, любил послушать чужие эфиры и отследить их на предмет мастерства. Сейчас все изменилось. Сам для себя я пришел к выводу, что ни в коем случае нельзя копировать чужую манеру. Ты сразу становишься и смешон, и малоинтересен. Вся фишка в индивидуальности подачи. Я живой человек, у меня есть свой взгляд на жизнь, свои чувства, мысли, эмоции. Тем и интересен.

В: - Я, пожалуй, поддержу Сергея. Мы с ним как-то обсуждали тему: без чего, без каких качеств характера не может быть диджея. Сошлись на веселости, эрудиции, находчивости, природной доброте. И яростно спорили на предмет профессионализма, поскольку я считаю, что личность в эфире всегда интересна. А он настаивает на том, что у человека обязательно должен быть поставленный голос и хорошая дикция. Да?!

- Бытует мнение, что диджеем может работать только молодой человек, лет до 35. После пора открывать собственную программу или проект. Так ли это, на ваш взгляд, и над какими проектами вам хотелось бы поработать?

С: - Неоднозначное мнение. Все зависит от слушателей. Например, на радиостанции "Маяк" диджействуют пожилые тетеньки. Просто у них слушатель такого же возраста. Хотя, конечно, лет в 35 -40 у человека начинают просыпаться какие-то амбиции. И если его не устраивает общечеловеческая задача родить сына, построить дом, посадить дерево, то он вполне может затеять свой проект. Я бы, например, с удовольствием писал интервью с заезжими звездами.

В: - А я к тому времени как следует позанимаюсь психологией и буду приглашать в эфир всяких там психологов или эзотериков. Такая своеобразная психотерапия в прямом эфире. Людям, как я чувствую, такого общения часто не хватает. Полагаю, что попаду в яблочко. Чем, в конце концов, мы тут каждое утро занимаемся? Людям настроение поднимаем! Все будет хорошо! Чем не психотерапия?