Автопраздник - для автогорода

30 октября, в День автомобилиста, "Авторадио-Владивосток" заставило Владивосток вздрогнуть. В течение всего дня, буквально до следующего утра, в самых разных уголках города проходили акции, конкурсы, турниры.

В самом центре большого города...

Все началось с финального заезда "Формулы Авторадио". Участники должны были добраться от КП 19 (Океанская) до комплекса "Морской вокзал"; победа ждала того, кто сделает это быстрее всех, не нарушая Правила дорожного движения. Она досталась Михаилу АРТАМОНОВУ. "Я был два с половиной часа в пути, - поделился Михаил Артамонов. - В районе Нейбута вообще "убил" подвеску! Но было из-за чего!" Второе место заняла Елена СУХАНОВА, третье - Юрий МОТОРИН. Призы и аплодисменты ждали не только победителей финального заезда "Формулы Авторадио". Сотрудники ДПС, в чьи обязанности входило внимательно следить, чтобы участники финального заезда соблюдали ПДД, получили по бочонку замечательного японского пива.

После завершения церемонии награждения "Формулы Авторадио" на открытой площадке комплекса "Морской вокзал" проходили соревнования по неограниченному звуковому давлению (ESPL) и чемпионат по художественной росписи автомобилей.

Художественная роспись автомобилей оценивалась в двух категориях - "оракал" и "аэрография". В первой победил Евгений ГОРДИЕВСКИЙ, во второй - Елена КАРПЕКИНА. Что же касается звука, все подробности вы можете узнать на сайте http://japancar.ru/.

А в День автомобилиста, когда были розданы все призы (в том числе и торты от "Авторадио-Владивосток"), участники соревнования по неограниченному звуковому давлению дружно настроились на волну "Авторадио-Владивосток" (88,3 FM). В прямом эфире они услышали приветствие "Авторадио", адресованное непосредственно им.

Храня верность своим традициям, 30 октября "Авторадио-Владивосток" и бильярдный клуб "Классик" пригласили отметить День автомобилиста любителей игры в POOL-9 на третий турнир "Автопробег", посвященный профессиональному празднику. Для победителей в командном первенстве "Авторадио" приготовило специальный приз - большой торт в виде автомобиля, который достался команде газеты "Правый руль". На втором месте оказалась компания Востокшинторг, уступившая победителям всего несколько очков. Третье место - у команды такси "Удача".

А в это время...

На протяжение всего дня в киноконцертном комплексе "Иллюзион" также отмечали День автомобилиста вместе с "Авторадио-Владивосток". Перед входом в "Иллюзион" все желающие могли сфотографироваться рядом с уникальными авто из прошлого века. Это были Ford и один из первых советских автомобилей ГАЗ-А19 32 года выпуска.

В самом кинотеатре в этот день было разыграно множество призов: всевозможные автомобильные аксессуары, майки и кепки "Авторадио", шампанское, резина, элитный эксклюзивный шоколад и даже путевка на отдых.

Еще в "Иллюзионе" был показан видеоотчет об акции "Веселый инспектор", которая прошла 29 октября. Диджеи "Авторадио-Владивосток" в форме сотрудников ДПС останавливали машины прямо в центре города, на площади. Но вместо штрафов дарили подарки - билеты в киноконцертный комплекс "Иллюзион" и торты.

Поздним вечером

Вечером празднование Дня автомобилиста переместилось в ночной клуб "Гараж", куда можно было попасть бесплатно, предъявив водительские права или пригласительные, которые в течение всего дня раздавались победителям самых разных конкурсов и акции "Авторадио-Владивосток". В результате в клубе было полно народу. Звучала музыка 80-х. В течение всего вечера разыгрывались призы от "Авторадио-Владивосток". Атмосфера в клубе царила самая что ни на есть феерическая. Посетители скандировали: "Авторадио! Авторадио!", и сравнивали праздник с Новым годом!