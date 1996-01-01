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Новый офис - к юбилею
24 октября в торжественной обстановке президент Региобанка Сергей ГРЕБЕНЮК, главный бухгалтер ОАО "Хабаровскэнерго" Тамара РУБАН, генеральный директор фирмы "Аквариум" Марат ГАТИН и начальник управления по обслуживанию населения Региобанка Ольга ДУБРОВА перерезали красную ленту и пригласили клиентов Региобанка в новый зал для обслуживания физических лиц. Это событие продолжило серию праздничных мероприятий, проводимых Региобанком в канун своего 15-летия.
В то утро радостью светились лица всех попавших на праздник. Руководство банка благодарило строителей, выражало признательность клиентам, вручало подарки - Дворцу творчества "Маленький принц" подарили компьютер. Корпоративные клиенты поздравляли Региобанк, желали процветания и успехов. Банковские сотрудники радовались переезду и занимали новые рабочие места. Частные клиенты банка улыбались, восхищенно наблюдая за происходящим.
Как отметила Ольга Дуброва, открытие нового зала является лучшим доказательством того, что стратегия банка на развитие обслуживания физических лиц претворяется в жизнь. "Спасибо строителям, которые отремонтировали это помещение. Спасибо юным талантам "Маленького принца", рисунки которых согревают находящихся в этом зале. Спасибо клиентам, потому что вы наш главный капитал", - сказала она.
После торжественной части началась работа. Просторный зал, синий, как небо, потолок, детские рисунки на стене, банковские специалисты, консультирующие клиентов, которые сидят напротив, стол с креслами для тех, кто ждет своей очереди или занят заполнением бумаг. "Уютно", - сказала молодая женщина, впервые пришедшая в Региобанк, в ответ на просьбу одним словом охарактеризовать новый зал. Ее друг дополнил: "Сервис - как в Европе".
"Это не секрет, что клиенты предпочитают, когда с ними работают индивидуально, - прокомментировала планировку помещения Ольга Дуброва. - Многих, кто приходит в банк, независимо от цели визита - размещение средств, оформление кредита, просто консультация банковского специалиста - смущает наличие лишних глаз и лишних ушей в очереди позади и стеклянная перегородка впереди. Теперь вместо стоек у нас столы и предусмотрено место для тех, чья очередь еще не подошла. Таким образом, стало возможным общение tet-a-tet между клиентом и банковским специалистом".
Однако состоявшееся открытие зала для обслуживания физических лиц - это лишь первое новоселье, намеченное Региобанком на этот год. Через две недели начнет работу дополнительный офис банка в Северном микрорайоне. А к Новому году, со слов Андрея ЕЛФИМОВА, вице-президента Региобанка, планируется завершить реконструкцию первого этажа здания на Амурском бульваре. По соседству с залом для физических лиц будут обслуживаться юридические лица. Оба помещения оборудуют системой "электронной очереди". То есть, заходя внутрь, клиент банка будет сначала подходить к электронному терминалу, выбирать требуемую услугу и получать квиток с номером, затем удобно располагаться в кресле и ждать, когда на табло загорится полученный номер и место того экономиста, к которому он должен подойти. "Мы хотим и в будущем сохранять имидж одного из самых технологичных банков Дальнего Востока, - заметил Андрей Елфимов. - В этом мы видим свое конкурентное преимущество".
Но не стоит забывать - в Региобанке не только обновляют помещения. Здесь постоянно совершенствуют и банковские услуги. Так, совсем недавно расширился спектр возможностей для держателей банковских карт "Региобанк-Универсал": сейчас продлить карту можно в любом МИНИ-ОФИСе банка. На днях был введен новый вид вклада: теперь рубли принимаются на срок один год и три месяца. В ближайшее время планируется запустить более гибкую программу потребительского кредитования. Предположительно с Нового года начнется выдача ипотечных кредитов. Другими словами, в банке ни на миг не забывают свой девиз - "Мы работаем для вас и вашей семьи" - и делают все, чтобы настоящее клиентов было благополучным, а будущее - успешным.
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