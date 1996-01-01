Розничные услуги Дальневосточного банка

В последние годы банки предлагают населению широкий спектр услуг, начиная от традиционных депозитов и заканчивая услугами нового поколения, основанными на использовании высоких технологий. Как сориентироваться во всем их многообразии и выбрать именно тот банк, который предоставит наибольшие возможности и при этом не станет рисковать средствами клиентов? Об этом "ЗР" беседует с главным специалистом отдела розничных услуг Дальневосточного банка Сергеем КАПУСТИНЫМ.

- Сергей Александрович, сейчас трудно найти банк, который не работает с населением. Чем, по вашему мнению, стоит руководствоваться при выборе банка, если не хочешь потерять деньги, размещая вклад?

- Как правило, человек хочет не просто сохранить свои деньги, но и заработать на процентной ставке и выбирает банк, чаще всего, исходя из этих критериев. Я бы посоветовал руководствоваться, прежде всего, уровнем надежности банка. Другой вопрос - как ее оценить. Если проследить весь путь становления банковской системы России, станет ясно, что количество банков в начале этого пути и на сегодняшний день несопоставимо. Исчезли, как правило, те банки, которые проводили слишком рискованные операции. Всегда нужно задумываться над тем, почему вдруг какой-то банк предлагает заметно более выгодные процентные ставки? Не стоит ли за этим предложением попытка решить какие-то проблемы с текущей ликвидностью? Надо четко представлять, что высокие ставки влекут за собой повышенные риски вложения, поскольку банк должен отработать полученные деньги. Таким образом, один из главных критериев надежности банка - это история его развития, насколько она долгосрочна и успешна. Второй важный аргумент - является ли банк участником системы страхования вкладов. В этом году Дальневосточному банку исполняется 15 лет, одним из первых в регионе в декабре прошлого года банк был включен в систему страхования вкладов. Наш банк исходит из принципа безопасности вложений, уравновешенности рисков, поэтому ставки по вкладам у нас не самые высокие. Но мы можем гарантировать надежность вкладов.

- Если следовать вашей логике, то на рынке сегодня работают в основном надежные банки, пережившие кризисы минувших лет. Чем же им конкурировать, если не процентной ставкой?

- Для конкуренции достаточно и других факторов. Банки предлагают все более широкие линейки вкладов, различные условия по срокам размещения средств, совершенствуют качество обслуживания.

- Что нового может предложить сегодня Дальневосточный банк?

- Наш банк предлагает валютные вклады сроком от 3 месяцев до 2-х лет, рублевые - от 3 месяцев до 1,5 лет с разным уровнем доходности.

- Определяет ли уровень качества обслуживания такая услуга, как денежные переводы? Насколько популярна у населения достаточно известная система Вестерн Юнион?

- Для приморских банков - это уже традиционная услуга. Она позволяет оперативно переводить деньги по всему миру. Дальневосточный банк предоставляет ее уже более восьми лет, и по-прежнему продолжает совершенствовать, делая основной упор на повышении качества обслуживания. Второй год банк совместно с Вестерн Юнион проводит семинары-тренинги для сотрудников наших пунктов денежных переводов. Результатом успешной работы с Вестерн Юнион стало участие в этом году двух пунктов банка в программе "TOP TEAMS", организованной Вестерн Юнион. Надо отметить, что пункты во Владивостоке и Уссурийске Дальневосточного банка были отобраны системой Вестерн Юнион среди нескольких тысяч действующих сегодня в России.

- Давайте еще обсудим такую достаточно распространенную банковскую услугу, как аренда депозитарных сейфов.

- Индивидуальным банковским сейфом, как правило, клиенты пользуются для хранения ценных бумаг, денег, деловой документации, предметов искусства, драгоценностей. Особо можно отметить важность этой услуги при проведении операций с недвижимостью. У нас она разработана с учетом максимального снижения рисков мошенничества при проведении сделок купли-продажи недвижимости как для продавца, так и для покупателя.

Давайте рассмотрим это на примере. Продавец и покупатель заключают и нотариально удостоверяют договор купли-продажи, после чего едут регистрировать его в регистрационную палату. В момент регистрации покупатель становится собственником квартиры. Значит, продавец этой квартирой больше не владеет. Вопрос в том, когда ему достанутся деньги. Если до регистрации, то покупатель рискует остаться без денег и без квартиры, в случае, если сделку не зарегистрируют. Продавец может отказаться возвращать деньги или выписываться из квартиры. Расчеты можно производить и после регистрации, но тогда без квартиры и денег может остаться продавец, так как после регистрации квартира ему по закону уже не принадлежит. И вернуть ее себе обратно можно только через суд. А это очень долго, тяжело и практически невозможно без огромных потерь. При расчете из рук в руки нет гарантии, что мошенники не подсунут продавцу вместо пересчитанных денег "куклы". Одним словом, негативных моментов у данного способа расчета предостаточно.

Возьмем другой пример - расчет через агентство недвижимости (передача наличных в кассу агентства или закладка наличных в сейф агентства). Здесь есть риски банкротства агентства, как это случилось с агентством "Бизнес дом". Бывает, что до завершения расчета агентства пускают деньги, полученные от покупателя в оборот, и не всегда имеют возможность своевременно изъять их обратно. Существует возможность кражи средств из помещения агентства, так как уровень охраны агентств значительно ниже уровня безопасности банковского хранилища.

- Но ведь есть нотариус, через которого можно совершить расчет?

- Да, но нотариусу сложно проконтролировать подлинность документов о регистрации сделки, предоставленных продавцом. При том что условия хранения денег у нотариуса значительно уступают по безопасности банковской ячейке. Нотариус не может проконтролировать подлинность купюр.

- Хорошо, убедили, банковскими сейфами пользоваться безопаснее. Но каковы преимущества депозитария Дальневосточного банка?

- Максимальной безопасностью хранения ценностей. Обязательным условием при заключении сделки с недвижимостью мы выставляем заключение четырехстороннего договора на аренду индивидуальной депозитарной ячейки между продавцом, покупателем, риэлтором и банком. В договоре обязательно предусматривается закладка ценностей в ячейку совместно продавцом, покупателем и риэлтором. В качестве дополнительного сервиса клиентам можем предоставить купюросчетную машинку, можем организовать проверку подлинности купюр в обменном пункте.

По условиям договора вынуть содержимое из сейфа могут либо продавец с риэлтором (агентом, курирующим сделку), либо покупатель с этим же риэлтором, либо все вместе. Но ни в коем случае не в одиночку. Допуск покупателя или продавца к ячейке всегда санкционируется риэлтором, который курирует сделку. Его участие в расчетах дает гарантии по контролю выполнения условий выдачи либо возврата денег - кому, как не агенту, ведущему данную сделку, знать все ее тонкости. У сотрудников банка нет доступа к содержимому ячеек, банк только обеспечивает их охрану и безопасность пользования владельцев.

По желанию, после изъятия средств из сейфа продавец или покупатель сможет внести средства на счет или заключить договор на аренду депозитарного сейфа и оставить средства в сейфе, что снизит риск кражи или ограбления сразу после проведения расчетов.

- Сергей Александрович, у вас в банке есть еще одна любопытная услуга - система Интернет-клиент для физических лиц. Расскажите о ней поподробнее, что это такое?

- Эта современная услуга развивается наряду с традиционными и рассчитана на клиентов, пользующихся высокотехнологичным сервисом. Их количество растет по мере увеличения числа пользователей компьютерами. Таким клиентам мы предлагаем подключиться к системе Faktura.ru, получить электронно-цифровую подпись и, не выходя из дома, проводить банковские операции.

Пользователь этой системы видит все свои счета в банке, наличие денег, может создать стандартное платежное поручение и отправить перевод любому физическому лицу или оплатить чьи-то услуги. При наличии нескольких счетов он может переводить деньги с одного счета на другой. Но все расходные операции можно совершать только со счета до востребования. Эта недорогая услуга, стоит она всего 35 рублей в месяц. Если операции в какой-то месяц не совершались, то и оплата не берется.

- Достаточно демократичная цена. И как стать пользователем системы Интернет-клиент?

- Эта услуга предназначена для современного человека, ценящего свое время и знакомого с компьютером и Интернетом. В эту категорию, как правило, входят разные люди, в том числе молодежь, поэтому и тарифы такие демократичные. Изготовление электронно- цифровой подписи стоит 8 долларов. Она дается на год. Сейчас много интернет- магазинов, где принимают безналичную оплату. И неважно, где находится интернет- магазин, практически все они осуществляют доставку во Владивосток. Вам только нужно выбрать товар и его оплатить. Я сам пользуюсь системой Интернет-клиент, и часто, несмотря на стоимость услуг по доставке, покупка обходится значительно дешевле, чем в обычном магазине во Владивостоке. Тарифы за переводы в системе Интернет-клиент такие же, как за обычный перевод.

Чтобы стать интернет-клиентом, нужно прийти в банк, заключить договор и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Ее генерируют в вашем присутствии и передают лично вам. Воспользоваться ею без вашего участия невозможно. Таким образом, ваши счета защищены от вмешательства извне.

Все данные, передаваемые в рамках системы Faktura.ru, шифруются, документы подписываются электронной цифровой подписью, что исключает возможность перехвата или подделки информации на этапе ее передачи по сети Интернет. Электронная цифровая подпись позволяет однозначно идентифицировать личность отправителя документа.

Чтобы стать интернет-клиентом, нужно иметь выход в Интернет и освоить работу с системой Windows, вам не потребуется установка дополнительного специального программного обеспечения, достаточно иметь домашний компьютер, компьютер в офисе или воспользоваться услугой интернет-кафе.

Функциональность системы Faktura.ru весьма широка. С ее помощью вы можете совершать любые операции со своего счета, не выходя из дома или офиса. Клиенту не нужно нести транспортные расходы и тратить время на посещение офиса банка, чтобы совершить платежные операции или получить информацию по счету.