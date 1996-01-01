Динамика развития авиакомпании "Владивосток Авиа"

ОАО "Владивосток Авиа" продолжает оставаться в числе немногих российских авиакомпаний, демонстрирующих увеличение объемов всех основных производственных показателей. Несмотря на безудержный рост цен на авиационное топливо, по итогам деятельности за девять месяцев 2005 г. авиакомпания добилась роста и финансово-экономических показателей по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Сегодня в себестоимости авиабилета - 45% составляет цена за авиатопливо.

Увеличение количества перевезенных пассажиров на собственных воздушных судах составило 8%, рост пассажирооборота 11,7%. Рост количества регулярных рейсов компании составил 7,5%. Количество перевезенных грузов возросло на 21,8%. Динамика доходов от производственной деятельности составляет 33,1% в сторону увеличения.

Авиакомпания продолжает совершенствовать технологии обслуживания пассажиров. В ближайшее время будет запущена система электронных билетов и продажа билетов через Интернет.

Интенсивно идет реконструкция вокзала внутренних авиалиний. После сдачи его в эксплуатацию в 2006 г. к услугам пассажиров будут предложены: просторный и комфортный зал ожидания после прохождения регистрации на рейс, усовершенствованная система аудио- и видеоинформирования, зал для пассажиров первого и бизнес-классов с предоставлением всех современных услуг связи, новая зона выдачи багажа и увеличенное число стоек регистрации, а также специально оборудованная комната для пассажиров с ограничениями по состоянию здоровья.

Другими приоритетными направлениями деятельности авиакомпании являются расширение маршрутной сети, модернизация воздушного парка и освоение нового типа самолетов Ту-204-300. На сегодня три таких лайнера успешно эксплуатируются на авиалиниях Владивосток-Сеул и Владивосток- Москва. С конца октября этого года самолет Ту-204-300 начал совершать регулярные беспосадочные рейсы Владивосток-Екатеринбург-Владивосток, а с ноября приступит к выполнению рейсов из Владивостока в Санкт-Петербург.

Четвертый самолет нового поколения на авиапредприятии готовятся принять в конце 2005 г. ОАО "Владивосток Авиа" пока единственный эксплуатант новинки российского самолетостроения - лайнера Ту-204-300 - в России и в мире.