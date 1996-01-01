Путь динамичного роста

Новую модель обслуживания региональных клиентов представил в прошлый четверг в Хабаровске Внешторгбанк. Цель внедрения модели - увеличение финансирования экономики края через оптимизацию работы банка с клиентами. "Мы рассчитываем и уверены, - было отмечено на пресс-конференции, - что реализация этого проекта позволит нам предоставить дополнительные финансовые ресурсы предприятиям Хабаровского края, экономика которого развивается все более динамично".

Модель, о которой идет речь, была разработана с помощью специалистов авторитетной консалтинговой фирмы Accenture. В прошлом году эта компания была приглашена ВТБ для участия в создании стратегии развития корпоративного бизнеса банка. Одним из результатов работы стало решение ВТБ усовершенствовать взаимодействие с региональными клиентами.

Как отмечает вице-президент Внешторгбанка Вячеслав ВОРОБЬЕВ, "российская экономика стоит на плечах успешных, крепких региональных предприятий. Именно поэтому сегодня среди приоритетных задач ВТБ - большее внимание регионам, индивидуальный подход к региональным клиентам". Достижению этих задач способствует новая модель продаж ВТБ. Она позволяет банку перейти из категории поставщика банковских услуг в группу партнеров клиента - тех, кто помогает ему развивать свой бизнес.

Внедряемая программа представляет собой комплекс организационных мероприятий и управленческих решений, направленный на оптимизацию внутрибанковских процедур. Евгений ОРЛОВ, заместитель управляющего филиалом ВТБ в Хабаровске по корпоративному бизнесу, описывая модель, заметил, что речь идет о внедрении качественного системного подхода к обслуживанию клиентов. Такой подход позволит банку предугадывать потребности каждого клиента, четко планировать и контролировать процесс взаимодействия с ним персонального клиентского менеджера. Новая схема работы основана на эффективных европейских методиках и предполагает более технологичную процедуру, повышение оперативности и пропускной способности филиалов ВТБ. "Мы стремимся работать эффективно", - подчеркнули представители банка.

К группе региональных клиентов Внешторгбанк относит предприятия со среднегодовой выручкой от $3 до 100 млн. (за исключением предприятий, входящих в вертикально-интегрированные общенациональные холдинги). К 2008 году, как было сообщено представителям прессы, ВТБ намерен занять до 8% данного рынка и направить на финансирование региональных клиентов до $5-6 млрд. Очевидно, что увеличение объемов кредитования ВТБ придаст импульс развитию экономики многих регионов, в том числе Хабаровского края.

В предыдущие месяцы новая модель обслуживания клиентов была протестирована в четырех регионах присутствия ВТБ. "Пилотное" внедрение показало высокие результаты и подтвердило ее эффективность. После этого руководство банка выбрало базовые филиалы в каждом из федеральных округов для первоочередной реализации проекта. Точкой роста на Дальнем Востоке стал наиболее успешный на восточной границе страны хабаровский филиал ВТБ. Рабочая группа, созданная для внедрения данного продукта в Дальневосточном регионе, уже приступила к работе. На запуск программы в Хабаровске отводится 3 недели. На территории всего Дальнего Востока - 3 месяца.

Подводя итог сказанному, приведем слова управляющего филиалом ВТБ в Хабаровске Владимира ВОЕЙКОВА: "Внедрение новой модели - это трансляция в регионы передового международного опыта. Если говорить о плюсах, которые получат в итоге наши клиенты, это в первую очередь проактивная позиция банка по отношению к ним, еще более тонкая "настройка" под их бизнес и персональное внимание к каждому. Если говорить о регионе, то новая технология позволит нам своевременно удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны региональной экономики. Если говорить о результате, то мы планируем увеличить объемы кредитования региональных клиентов на 40%".