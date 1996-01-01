www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Оценка качества специалистов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже со следующего года обязательным условием комплексной оценки вузов, которую один раз в пять лет проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, станет наличие в учебном заведении системы управления качеством образования. Большинство вузов активно работают в этом направлении. Однако, как в любом новом деле, на пути возникают трудности и проблемы.

Для решения накопившихся проблем и обмена опытом внедрения систем качества в вузах Тихоокеанским государственным экономическим университетом совместно с Департаментом образования и науки администрации Приморского края была организована региональная научно-методическая конференция "Проблемы оценки качества образования в вузе", которая прошла 20-21 октября на базе ТГЭУ.

В конференции приняли участие представители вузов Восточной Сибири и Дальневосточного региона. Среди участников конференции вузы Красноярска, Иркутска, Якутии, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Абакана, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Владивостока. Такая широкая география участников не случайна - представители вузов считают, что тема, выбранная для обсуждения на конференции, очень актуальна.

"Сегодня в стенах Министерства образования и науки создано множество документов, связанных с реформированием образования, - говорит доктор экономических наук, профессор, проректор по НИР Юрий ШМИДТ. - Современная система аттестации и аккредитации вузов сегодня очень формализована, и вопросам качества образования уделяется недостаточно внимания. Поэтому вопросы качества образования становятся внутренними вопросами каждого вуза. А учитывая ситуацию, которая складывается на рынке образовательных услуг в связи с демографическими процессами, вопросы качества образования становятся очень острыми. Конференция призвана решить хотя бы часть из них. Здесь рассматриваются узкие вопросы, связанные с оценкой качества образовательного процесса, с внедрением систем управления качеством. И от решения проблем, которые поднимаются на нашей конференции, зависит будущее нашего образования".

"В течение пяти месяцев Департамент образования и науки администрации Приморского края проводил комплексную проверку вузов Приморья. Мы подробно ознакомились с системой контроля качества подготовки специалистов в вузах. Практически во всех вузах идет работа по разработке систем качества. И только в двух вузах не определили подходы к решению этих проблем, потому что нет заинтересованности и понимания серьезности этой проблемы у первых руководителей, - говорит руководитель отдела высшего профессионального образования Департамента образования и науки администрации края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ. - Учитывая то, что мы сегодня говорим о создании экономики инновационного типа, экономики, основанной на знаниях, а основным своим конкурентным преимуществом мы считаем человеческий капитал, проблема оценки качества профессионального образования выходит на первый план. В создании систем оценки качества образования немаловажную роль должно играть мнение работодателя, потому что объективно оценить качество подготовки специалиста сами вузы не могут. Говорить о качестве можно будет тогда, когда у выпускника сложится карьера, его оценит как специалиста работодатель. Наша конференция - это своеобразная лаборатория, в которой мы обмениваемся опытом, стараемся решать наболевшие проблемы. Вполне возможно, что на следующем этапе нашей работы мы привлечем к диалогу и работодателей".

"Институт высшего образования в России все острее ощущает давление рынка. При этом, с одной стороны, возможности будущих абитуриентов выбрать тот или иной вуз для получения высшего образования на платной основе выросли. С другой стороны, рынок труда предъявляет все более жесткие требования к квалификации выпускника, авторитету того учебного заведения, диплом которого он предъявляет. В этой связи перед руководством вуза встает серьезная проблема повышения престижности своего учебного заведения, создание таких условий, которые бы гарантировали высокое качество образования своих выпускников, - говорит проректор по учебной работе ТГЭУ Татьяна ЕЛИСЕЕВА. - Создание эффективно действующей системы менеджмента качества университета позволяет повысить уровень подготовки выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда.

Однако в вопросах оценки качества образования на сегодняшний день существует множество проблем, как внутренних, так и внешних. И если внутренние вузы в силах решить их самостоятельно, то внешние сильно мешают комплексному внедрению систем менеджмента качества в вузах. К таким проблемам можно отнести отсутствие теоретико-методологической базы создания системы, отсутствие измерителей качества подготовки специалистов, отсутствие утвержденной процедуры оценки наличия этой системы и др. Это затрудняет работу вузов по разработке системы оценки качества образования".

Собравшиеся на конференции в течение двух дней обсуждали самые острые проблемы оценки качества образования. Среди них: формирование нормативно-методической базы комплексной оценки качества образования; преподавательский персонал как объект качества образования в вузе; проблемы текущего, рубежного и итогового контроля и др. Участники конференции выработали резолюцию и направили ее в адрес Министерства образования и науки и научных коллективов ВУЗов региона.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru