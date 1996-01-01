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Оценка качества специалистов
Уже со следующего года обязательным условием комплексной оценки вузов, которую один раз в пять лет проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, станет наличие в учебном заведении системы управления качеством образования. Большинство вузов активно работают в этом направлении. Однако, как в любом новом деле, на пути возникают трудности и проблемы.
Для решения накопившихся проблем и обмена опытом внедрения систем качества в вузах Тихоокеанским государственным экономическим университетом совместно с Департаментом образования и науки администрации Приморского края была организована региональная научно-методическая конференция "Проблемы оценки качества образования в вузе", которая прошла 20-21 октября на базе ТГЭУ.
В конференции приняли участие представители вузов Восточной Сибири и Дальневосточного региона. Среди участников конференции вузы Красноярска, Иркутска, Якутии, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Абакана, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Владивостока. Такая широкая география участников не случайна - представители вузов считают, что тема, выбранная для обсуждения на конференции, очень актуальна.
"Сегодня в стенах Министерства образования и науки создано множество документов, связанных с реформированием образования, - говорит доктор экономических наук, профессор, проректор по НИР Юрий ШМИДТ. - Современная система аттестации и аккредитации вузов сегодня очень формализована, и вопросам качества образования уделяется недостаточно внимания. Поэтому вопросы качества образования становятся внутренними вопросами каждого вуза. А учитывая ситуацию, которая складывается на рынке образовательных услуг в связи с демографическими процессами, вопросы качества образования становятся очень острыми. Конференция призвана решить хотя бы часть из них. Здесь рассматриваются узкие вопросы, связанные с оценкой качества образовательного процесса, с внедрением систем управления качеством. И от решения проблем, которые поднимаются на нашей конференции, зависит будущее нашего образования".
"В течение пяти месяцев Департамент образования и науки администрации Приморского края проводил комплексную проверку вузов Приморья. Мы подробно ознакомились с системой контроля качества подготовки специалистов в вузах. Практически во всех вузах идет работа по разработке систем качества. И только в двух вузах не определили подходы к решению этих проблем, потому что нет заинтересованности и понимания серьезности этой проблемы у первых руководителей, - говорит руководитель отдела высшего профессионального образования Департамента образования и науки администрации края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ. - Учитывая то, что мы сегодня говорим о создании экономики инновационного типа, экономики, основанной на знаниях, а основным своим конкурентным преимуществом мы считаем человеческий капитал, проблема оценки качества профессионального образования выходит на первый план. В создании систем оценки качества образования немаловажную роль должно играть мнение работодателя, потому что объективно оценить качество подготовки специалиста сами вузы не могут. Говорить о качестве можно будет тогда, когда у выпускника сложится карьера, его оценит как специалиста работодатель. Наша конференция - это своеобразная лаборатория, в которой мы обмениваемся опытом, стараемся решать наболевшие проблемы. Вполне возможно, что на следующем этапе нашей работы мы привлечем к диалогу и работодателей".
"Институт высшего образования в России все острее ощущает давление рынка. При этом, с одной стороны, возможности будущих абитуриентов выбрать тот или иной вуз для получения высшего образования на платной основе выросли. С другой стороны, рынок труда предъявляет все более жесткие требования к квалификации выпускника, авторитету того учебного заведения, диплом которого он предъявляет. В этой связи перед руководством вуза встает серьезная проблема повышения престижности своего учебного заведения, создание таких условий, которые бы гарантировали высокое качество образования своих выпускников, - говорит проректор по учебной работе ТГЭУ Татьяна ЕЛИСЕЕВА. - Создание эффективно действующей системы менеджмента качества университета позволяет повысить уровень подготовки выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда.
Однако в вопросах оценки качества образования на сегодняшний день существует множество проблем, как внутренних, так и внешних. И если внутренние вузы в силах решить их самостоятельно, то внешние сильно мешают комплексному внедрению систем менеджмента качества в вузах. К таким проблемам можно отнести отсутствие теоретико-методологической базы создания системы, отсутствие измерителей качества подготовки специалистов, отсутствие утвержденной процедуры оценки наличия этой системы и др. Это затрудняет работу вузов по разработке системы оценки качества образования".
Собравшиеся на конференции в течение двух дней обсуждали самые острые проблемы оценки качества образования. Среди них: формирование нормативно-методической базы комплексной оценки качества образования; преподавательский персонал как объект качества образования в вузе; проблемы текущего, рубежного и итогового контроля и др. Участники конференции выработали резолюцию и направили ее в адрес Министерства образования и науки и научных коллективов ВУЗов региона.
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