Компаниям следует быть щедрее

Основной целью любых инвестиций является получение прибыли. Не является исключением и желание инвесторов получить прибыль от средств, вложенных в акции российских предприятий. Федеральное законодательство предоставляет акционеру три основных права, в том числе право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Российские акционерные компании традиционно трудно заподозрить в сильном желании делиться прибылью со своими акционерами. За очень небольшим исключением большинство компаний платят неприемлемо низкие дивиденды, что не может не беспокоить частных инвесторов. Вплоть до недавнего времени даже акции наиболее передовых российских эмитентов не могли предложить портфельным инвесторам доходность по дивидендам выше 4%.

Учитывая значительную недооцененность российских фондовых активов по сравнению с западными аналогами, легко понять, что отечественные компании не обременяли себя особо большими дивидендными выплатами. Компании обычно тратили в лучшем случае от 7% до 10% от чистой прибыли на дивиденды, что гораздо ниже аналогичных показателей развитых стран Запада, где коэффициент выплаты дивидендов может достигать 50%.

Низкие дивидендные выплаты российских компаний, несомненно, являются одной из причин их низкой рыночной стоимости по сравнению с западными аналогами. Будучи одним из главных количественных показателей "полезности" акций для портфельного инвестора, размер дивиденда также является хорошим индикатором качества корпоративного управления в компании. По данным интернет-сайта "Корпоративное управление в России", 17% участников фондового рынка называют невыплату дивидендов в качестве наиболее типичного вида нарушения прав акционеров в российских компаниях.

Что такое дивиденд

Дивиденд (от лат . dividendum - то, что надлежит разделить) - доход, периодически (обычно ежегодно) выплачиваемый акционерам на каждую акцию из прибыли акционерного общества. По обыкновенным акциям дивиденд выплачивается в зависимости от размеров прибыли акционерного общества в данном году. По привилегированным акциям величина дивиденда заранее фиксируется в виде твердого процента.

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только после уплаты всех налогов, процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям (если такие выпущены). Обычно дивиденды выплачивают поквартально, но право решать здесь предоставлено совету директоров.

В расчете на дивиденды обычно инвесторы покупают привилегированные акции, по которым платится фактически фиксированный доход. Дивиденд на каждую привилегированную акцию компании обычно больше или равен сумме, выплачиваемой на обыкновенную акцию. Владельцев последних по решению совета директоров вообще могут оставить без дивидендов вне зависимости от наличия прибыли. Размер дивидендов по привилегированным акциям, напротив, часто привязан к величине чистой прибыли компании и прописан в ее уставе. Так, например, "Дальсвязь" выплачивает держателям "префов" 10% своей чистой прибыли. Не платят дивиденды только в отсутствие у компании чистой прибыли.

Практически все "префы" на 20-50% дешевле обыкновенных акций, поэтому их дивидендная доходность всегда выше, чем обыкновенных.

"Сыграть вкороткую"

Между тем на акциях, по которым ожидаются дивиденды, можно попробовать "сыграть вкороткую". Дело в том, что право на дивиденды за истекший год в полном объеме получают все держатели акций на день закрытия реестра акционеров перед годовым собранием. Обычно реестр акционеров закрывается за 30-40 дней до годового собрания акционеров. При этом неважно, сколько времени инвестор владел бумагами - год или несколько дней. Все, кто купит акции после экс-дивидендной даты, теряют право на дивиденды за прошлый год. Поэтому если купить акции непосредственно перед закрытием реестра, а спустя буквально несколько дней их продать, можно теоретически получить дополнительный доход в виде всей суммы дивидендов за минувший год. Правда, при этом нужно учесть, что компании платят дивиденды лишь через несколько месяцев после объявления.

Правда, погоня за дивидендами могла принести не только прибыль, но и убыток. Поскольку зачастую цена привилегированных акций после закрытия реестра снижается, доходность этой операции может оказаться ниже величины дивидендной доходности. Если падение цены превысит уровень доходности "по префам", операция и вовсе окажется убыточной.

По пальцам одной руки

"На Дальнем Востоке очень мало компаний, которые платят хорошие дивиденды своим акционерам. По сути дела, их можно перечислить по пальцам одной руки", - говорит аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.

По его словам, для получения дивидендов наиболее привлекательными являются привилегированные акции, так как у большинства компаний в уставах зафиксированы размеры дивидендных выплат по этим акциям, чаще всего это 10% от чистой прибыли за отчетный период.

"Размер дивидендов по обыкновенным акциям не может быть больше, чем по привилегированным. Обыкновенные акции, как правило, составляют 75% от уставного капитала, привилегированные, соответственно, 25%. В случае если дивиденды по обыкновенным акциям выше, чем по "префам", то размер дивидендов последних должен быть приравнен к размеру по обыкновенным акциям", - продолжает Евгений Стародубцев

Нетипичная "Дальсвязь"

По мнению аналитика, примером в области дивидендной политики на Дальнем Востоке служит ОАО "Дальсвязь" - самая открытая компания для инвесторов.

"Публичность и корпоративное управление "Дальсвязи" находятся на высшем уровне. Менеджмент компании представляет наиболее полную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности и не пытается никаким образом "обмануть" своих акционеров, к которым у "Дальсвязи" очень хорошее отношение", - считает Евгений Стародубцев.

Как считает директор департамента ценных бумаг и рынков капиталов АО "Дальсвязь" Сергей СИНЕНКО, ежегодная выплата дивидендов работает на имидж компании в глазах потенциальных инвесторов.

"Выплата дивидендов для компании, прежде всего, является обязанностью, поскольку решение об их выплате принимается высшим органом управления - собранием акционеров, а совет директоров ежеквартально заслушивает отчет топ-менеджеров о ходе выполнения решений, принятых органами управления компании. С другой стороны, акции компании распределены среди большого числа мелких акционеров, в том числе и бывших работников - пенсионеров. Поэтому своевременная выплата дивидендов имеет положительную оценку в рамках социальной ответственности бизнеса", - считает Сергей Синенко.

28 декабря 2004 г. совет директоров утвердил дивидендную политику ОАО "Дальсвязь", согласно которой компания обязуется направлять на дивиденды по обыкновенным акциям не менее 10% от суммы чистой прибыли, полученной в отчетном периоде (год).

По словам Сергея Синенко, в основу дивидендной политики положены следующие принципы: равноправие владельцев акций одного типа, первоочередное право владельцев привилегированных акций на получение дивидендов в сравнении с владельцами обыкновенных акций; размер дивидендов по привилегированным акциям зафиксирован в уставе и гарантирует владельцам привилегированных акций стабильный доход, зависящий от чистой прибыли, полученной обществом в отчетном году; выплата дивидендов производится ежегодно; размер дивиденда по обыкновенным акциям утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров; - дивиденды выплачиваются в денежной форме или, по решению общего собрания акционеров, имуществом общества; срок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров. Окончание срока выплаты не может быть позднее 60 дней с даты проведения общего собрания для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и позднее конца финансового года для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

"Принимая решение о выплате дивидендов, совет директоров АО "Дальсвязь" четко следовал этой политике, - рассказывает Евгений Стародубцев. - По итогам 2004 г. компания выплатила рекордные для себя дивиденды - 1,20 руб. на одну обыкновенную акцию и 3,61 рубля на одну привилегированную. Дивидендная доходность на момент закрытия реестра составляла 9,5% по привилегированным и 3% по обычным акциям. Рекордные выплаты вызваны тем, что в 2004 г. в рамках реструктуризации дочернего бизнеса "Дальсвязь" продала свои сотовые активы в Приморском и Хабаровском краях, основным из которых являлись 50% акций "Примтелефона", которые были куплены федеральным сотовым оператором ОАО "МТС" за $31 млн. Согласно нашим прогнозам, в 2005 г. "Дальсвязь" недотянет до дивидендного уровня 2004 г., но порадует инвесторов ростом курсовой стоимости своих акций. Если не учитывать продажу активов в 2004 году, то по сравнению с ним финансовые результаты 2005 г. окажутся гораздо лучше. Мы считаем, что дивиденды по итогам 2005 г. составят 0,70 руб. на одну обыкновенную и 2,30 руб. на одну привилегированную акции".

Рыбно-энергетический дисбаланс

Стабильно платит дивиденды и ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт"). По итогам 2003 г. "Владрыбпорт" выплатил 5,9 руб. на одну обыкновенную и 30,5 руб. на одну привилегированную акции, по итогам 2004 г., соответственно, 1 руб. и 70,5 руб.

"Так как акции "Владрыбпорта" не торгуются на открытом рынке, определить дивидендную доходность сложно, но мы считаем, что она находится на очень высоком уровне, особенно по привилегированным акциям. По итогам 2005 г. мы ожидаем, что дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваться не будут, так как, скорее всего, эти средства будут направлены на модернизацию порта, о которой уже не раз заявляло новое руководство порта, а дивиденды по привилегированным акциям составят 60 руб. на одну акцию", - считает аналитик "Восток-Инвеста".

Большего инвесторы ожидают и от ОАО "Дальэнерго".

"К сожалению, "Дальэнерго" платит дивиденды только по привилегированным акциям, - рассказывает Евгений Стародубцев. - Несмотря на то что компания постепенно улучшает свое финансовое состояние, что является заслугой нового руководства, но оно (состояние) еще не настолько хорошо, чтобы позволить себе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. По итогам 2004 года "Дальэнерго" впервые выплатило хорошие дивиденды - 1,06 коп. на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность на момент принятия такового решения советом директоров компании составляла более 5%, что для энергетических компаний очень большая редкость. Но объявить дивиденды и принять соответствующее решение на годовом собрании акционеров - это одно, а выплатить - это другое. Уже давно прошли сроки (в течение 60 дней после принятия решения), когда "Дальэнерго" было обязано выплатить дивиденды по привилегированным акциям. Но до сих пор ряд акционеров так и не получил свои законные дивиденды. По итогам 2005 г. мы ожидаем, что дивидендные платежи компании существенно увеличатся. На основании финансовых результатов по итогам I полугодия 2005 г. мы считаем, что размер дивидендов по привилегированным акциям "Дальэнерго" составит 1,60-1,65 коп. на одну акцию".

Остальные эмитенты Приморского края либо платят незначительные дивиденды, либо не платят их вообще. Среди последних выделяются пароходства: Дальневосточное (ДВМП) и Приморское (ПМП). В этих компаниях 100% уставного капитала состоит из обыкновенных акций, соответственно, в уставах нет обязательств платить стабильные дивиденды по привилегированным акциям. Руководство компаний предпочитает направлять чистую прибыль на развитие производства, закупку новых и модернизацию имеющихся в наличии судов.

"Но вместо дивидендов пароходства радуют своих акционеров ростом курсовой стоимости акций. Начиная с 2003 г. стоимость акций АО "ДВМП" выросла более чем в 10 раз, а стоимость акций АО "ПМП" более чем в 6 раз. С начала 2005 г. акции "ДВМП" выросли на 50%, а акции "ПМП" - на 40,5%", - говорит Евгений Стародубцев.

Менеджмент ПМП нашел свое решение. Летом этого года акционеры пароходства на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал общества путем повышения номинальной стоимости обыкновенных акций с 25 руб. до 36 руб. В дальнейшем планируется провести еще одно внеочередное собрание, на котором акционерам будет предложено принять решение о дроблении акций в соотношении 1:36.

"Мы постоянно платим мизерные дивиденды, в то же время у ПМП есть добавочный капитал, составляющий почти половину от уставного капитала. И этот добавочный капитал переходит в балансе из года в год. Это нерационально. Поэтому мы решили сделать чисто техническую эмиссию и перевести добавочный капитал в уставный. Все эти годы акционеры нас поддерживали. Теперь мы идем им навстречу. После дробления уставный капитал ПМП увеличится на 248 млн руб., а значит, каждый держатель акций автоматически станет обладателем дополнительных акций. Ликвидность акций ПМП довольно высока, поэтому каждый наш акционер сразу станет богаче на 30%", - рассказывает председатель совета директоров АО "ПМП" Александр КИРИЛИЧЕВ.

Впервые за последние годы от выплаты дивидендов отказался и Владивостокский морской торговый порт.

По словам директора по стратегическому развитию ОАО "ВМТП" Андрея ТОКАРЕВА, в 2004 г. компанией в бюджеты разных уровней было уплачено 109,5 млн руб.

"Тем не менее несмотря на неплохие результаты, наблюдательный совет общества принял решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года и направить чистую прибыль в полном объеме на финансирование инвестиционных программ порта. Это решение позволит обеспечить динамичное развитие порта и в будущем рассматривать дивидендную политику общества как составную и обязательную часть общей финансовой политики предприятия", - рассказывает менеджер ВМТП.

"Выплата или невыплата дивидендов не всегда отражает истинное положение дел в компании, - считает Андрей Токарев. - Развитие производства требует определенных финансовых затрат и далеко не малых. Без модернизации производства невозможна и динамика развития самой компании. Программа стратегического развития ВМТП делает ставку на интенсивное развитие, то есть предполагает реализацию мероприятий по повышению производительности труда (модернизацию производственных мощностей, приобретение новой техники от ведущих производителей перегрузочного оборудования, совершенствование технологий обработки грузов и внедрение новых информационных технологий управления бизнесом и производством). Мы полагаем, что реализация этой программы позволит нам повысить конкурентоспособность на национальном рынке портовых услуг и быть центром технологических и управленческих инноваций в сфере портового бизнеса ДВ региона - именно эти две цели мы определяем как стратегически важные на средне- и долгосрочную перспективы нашего развития".

Дивидендам быть?

Как видим, проблема невыплаты или неполной выплаты дивидендов акционерными обществами представляется весьма острой. Выплата (или невыплата) дивидендов определяет степень инвестиционной привлекательности акций конкретного эмитента, поскольку любой инвестор, покупая акции, рассчитывает на получение дохода в виде курсовой разницы и дивиденда. В этой связи крайне важно изменить отношение руководства акционерных обществ к выплате дивидендов.