"Страховой дом" открыт для всех!

Вот уже полгода во Владивостоке работает "Страховой дом" Восточные брокеры" ("СДВБ"). Это первая компания в Приморье, занимающаяся оказанием услуг в области страхования по классической, западной, схеме - через страхового брокера.

За небольшой период у "Страхового дома" уже сложился определенный круг клиентов и заключены договоры с большинством страховых компаний, работающих на Дальнем Востоке. Это и неудивительно, поскольку один из "отцов-основателей" "СДВБ" - человек, отдавший страхованию 25 лет жизни. Его планы, как всегда, масштабны и амбициозны, что тоже понятно - 20 из 25 лет он руководил крупнейшей на Дальнем Востоке страховой компанией. Генеральный директор "СДВБ" Владимир ГРИЦЕНКО поделился с "ЗР" своими планами.

- Владимир Васильевич, кто такие страховые брокеры?

- Страховой брокер - это физическое или юридическое лицо, выступающее посредником при заключении договоров страхования. На Западе по такой схеме заключается до 80% договоров. А это, поверьте, не миллионы и не миллиарды, а сотни миллиардов долларов. Это только в России каждая страховая компания пыталась создать свою собственную агентскую сеть по примеру Госстраха. Поэтому до недавнего времени страховой брокер был для страховщиков неким изгоем, ненужным игроком на рынке, человеком, который кроме вреда, никакой пользы страховщикам не приносит.

Если рассуждать по-дилетантски, брокер и впрямь не приносит пользы страховым компаниям. Потому что агент - это сотрудник страховой компании, и он обязан соблюдать корпоративные интересы и работать исключительно на нее. Брокер (по закону "О страховании" и по смыслу своей работы) является "человеком страхователя", защищает и представляет его интересы в отношениях со страховыми компаниями. А раз так, он не навязывает клиенту условия страхования одной компании, а предлагает сделать выбор, например из десяти, гарантируя при этом то же качество. Где выбор - там конкуренция, где конкуренция - там побеждает лучший, в том числе и по стоимости страховки. Вот и получается, что одним своим присутствием на рынке мы уменьшаем стоимость страховки, что, конечно же, страховщикам не по вкусу.

- Но ведь агенты представляют разные компании, а значит, тоже конкурируют между собой со всеми вытекающими последствиями.

- Это и так и не так. Представьте себе, что уже 5 лет вы страхуете свой автомобиль у одного и того же агента. За эти 5 лет появились новые компании с лучшими и более дешевыми продуктами. Даже если агент об этом знает, он об этом вам никогда не скажет. Не потому, что не хочет, а потому, что нельзя. Все идет "на автомате", как платили, так и платите. А брокер подскажет: в другой компании за такой же договор есть возможность заплатить меньше. К тому же, когда вы общаетесь со страховыми агентами, на подсознательном уровне вы выбираете не продукт, а человека: кто лучше говорит, лучше одет и просто симпатичнее вам. Это не я, это психологи говорят.

- Однако, предлагая меньшую цену, брокер, вероятно, теряет часть своего дохода?

- Да, теряет, но приобретает гораздо больше - доверие своего клиента. А это дорогого стоит.

Но мы отвлеклись. Дело в том, что в последнее время страховщики поняли: брокер им нужен, поскольку создать свою агентскую сеть крайне сложно, а содержать ее - вообще порой непосильное бремя. Вот что говорит г-н ХАЧАТУРОВ из "Росгосстраха": "Рынок перегрет по зарплатам, комиссионным вознаграждениям, расходам на ведение дела". А тут, пожалуйста, брокер, который несет страховщикам бизнес, получает за это комиссию, и никого не заботит, какие у него расходы на ведение дела. Разве это плохо? В качестве примера: у нас есть соглашение с одной московской страховой компанией, по которому мы не только будем заключать договоры страхования, но и обеспечивать урегулирование убытков. И это их принципиальная политика по развитию своего бизнеса в отдаленных регионах.

- Ну хорошо, страховщикам выгодно, а в чем выгода для страхователя?

- В Приморском крае самый распространенный вид страхования - это добровольное страхование автомобиля: от хищения, угона, ДТП (КАСКО). Уверен - в 80 случаях из 100 для обратившихся к нам клиентов мы сможем сэкономить на страховке от $ 10 до $ 1 тыс., в зависимости от стоимости машины, при этом качество договора абсолютно не пострадает. Разве это не выгода?

Возьмем малый и средний бизнес: кому и когда там заниматься, например, страхованием залога, если вдруг понадобится взять кредит в банке. Ничего не понимающий в этом финансист заключит договор с первым попавшимся страховщиком, не подозревая даже, что переплатил солидную сумму.

Дело не только в деньгах. Если вы решили обстоятельно подойти к вопросу страхования, например своего траулера, вы потратите уйму времени на поиск наиболее оптимального варианта и ничего - уверяю вас - ничего не добьетесь. Франшизы, оговорки, тарифы, скидки, сроки, условия, коэффициенты, исключения, примечания и прочая-прочая мишура, сопровождающая процесс заключения договора, собьет с ног самого дотошного судовладельца. А обратись он к нам - мы решим все за сутки или двое, потому что знаем, где, что, сколько и почем.

- Владимир Васильевич, брокеру, наверное, нужно платить немалые деньги?

- Вы знаете, у нас есть слоган: "Мы работаем на вас, а платят другие!" Это чистая правда: за заключение договора страхования клиент нам ничего не платит. Если появится какой-нибудь особо недоверчивый, мы ему даже сами приплатим за то, что дал нам возможность на него поработать. Кстати, Владивосток для нас - это место физического присутствия, а работать мы можем с любой страховой компанией России и даже за ее пределами.

- Значит, суть работы брокера - помочь страхователю правильно и за меньшую плату заключить договор страхования?

- Не только в этом. Страховой брокер готов сопровождать договор страхования в течение всего срока его действия. В частности, это означает, что при наступлении страхового события вы можете обращаться к нам за консультациями, а в случае необходимости - за помощью. Уже за согласованную плату мы готовы вместо вас заниматься оформлением документов и решать со страховщиком вопрос полноты и своевременности выплаты страхового возмещения. Если такое вам обещает страховой агент, значит, он лукавит: урегулировать выплаты не входит в его компетенцию, да и неформально он вряд ли сможет вам помочь.

С вопросом о выплате страхового возмещения к нам можно обратиться и не будучи нашим клиентом - мы рады помочь любому, тем более что инструкции страховщиков знаем хорошо. Ну, а если уж дело требует судебного разбирательства, то мы найдем юриста, адвоката, хорошо знающего страховое законодательство, и поможем в кратчайшие сроки разрешить спорный вопрос.

- Насколько развита в крае подобная услуга - страхование через брокеров?

- К сожалению, очень слабо. Есть несколько брокеров - физических лиц, а вот о подобных нам я ничего не слышал. В то же время в европейской части России страховой брокер - фигура известная, понятная и востребованная.

- Ну что ж, желаю вам, Владимир Васильевич, приносить пользу приморцам в таком хорошо известном вам деле, как страхование. Заодно разрешите поздравить с прошедшим днем рождения и пожелать успехов и благополучия!

- Спасибо. В свою очередь хочу обратиться ко всем, кто меня знает и не знает: звоните, приходите, буду рад вам помочь. Ну а всему бизнес-сообществу - стабильности и процветания!

ООО "Страховой дом Восточные Брокеры" находится по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, 3, офис 29а. Тел/Факс: (4232)40-60-25, e-mail: sdvb@mail.ru