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Приграничный комплекс "Дуннин-Полтавка" открылся
18 октября в Дуннине с утра царило праздничное настроение. Еще бы, ведь сегодня состоялось торжественное открытие Китайско-российской взаиморыночной торговой зоны "Дуннин-Полтавка" - объекта, на который жители этого небольшого городка возлагают большие надежды.
В церемонии открытия приняли участие множество высоких гостей из Китая и России, в том числе уполномоченный посла России в КНР Сергей ГОНЧАРОВ, Генконсул России в Шэньяне Станислав МУРАВСКИЙ, федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ, председатель Законодательного собрания Приморского края Сергей СОПЧУК, глава представительства МИД во Владивостоке Андрей БРОВАРЕЦ, мэры приморских и китайских городов.
Выступающие отмечали, что открытие торгового комплекса - еще одно свидетельство трудолюбия и целеустремленности китайского народа, и желали ему качественных товаров и больших товарооборотов. А один из ораторов отметил, что теперь у дальневосточников появился выбор - ехать за товарами в Дуннин или такой привычный, но уже несколько поднадоевший Суйфэньхэ.
А конкуренция - вещь полезная, ведь в последнее время наши туристы часто жалуются, что в Суйфэньхэ небезопасно ходить в одиночку, особенно вечерами, и "помогайки" стали чересчур агрессивными...
В Дуннине же чувствуешь себя совершенно спокойно, и можно ходить по городу даже поздно вечером. Ну и, конечно, еще безопаснее себя чувствуешь в приграничном комплексе, территория которого огорожена, да и пункт милиции - на видном месте.
А теперь кратко о том, что удалось увидеть за ограниченное время пребывания. Есть достаточно широкий и качественный ассортимент мужской и женской одежды, включая трикотажные, меховые и кожаные изделия, обувь, сумки, перчатки и т.п. Есть вполне качественные детские товары, включая одежду, обувь, игрушки, кроватки, коляски и т.п. Есть всевозможные строительные материалы.
Есть образцы новых легковых и строительных машин китайской сборки. К сожалению, подробнее поговорить о возможностях их покупки и ввоза в Приморье корреспонденту "ЗР" не удалось: ограниченное время и наплыв российских и китайских посетителей выявили большой дефицит переводчиков, о чем свидетельствуют и курьезные названия некоторых магазинов и тексты рекламных вывесок.
Всего ассортимента товаров, который был заявлен в рекламных материалах, пока нет, хотя, похоже, наполнение идет достаточно быстро.
Есть в торговом комплексе и российские товары, правда, пока немного. Так, открыто представительство фирмы из Хабаровска, продвигающее на китайский рынок минеральную воду "Серебряный родник".
Открыто отделение China Construction Bank, однако, работа там начнется ближе к концу октября, сообщили его сотрудники. А вот вывесок российских банков пока не заметно, но известно, что несколько приморских банков намерены там обосноваться.
Будем откровенны: пока не все декларируемые китайской стороной льготные возможности работы в комплексе реализованы. Так, приехать сюда без загранпаспорта и визы еще нельзя - только в составе тургруппы. И, кстати, на открытии было немало туристов, возвращающихся в Приморье из Суйфэньхэ через Дуннин и попутно изучающих ассортимент нового комплекса.
Представительство МИД КНР, которое будет давать многократные визы на посещение комплекса, пока не открыто. Но китайская сторона надеется решить этот вопрос в ближайшие два-три месяца.
Теперь о льготах. Китайская сторона раздала журналистам листовки, в которых говорится: "Чтобы все российские продавцы, желающие заниматься торговлей в этой зоне, могли пользоваться определенными льготами, на первый год они освобождаются от аренды, от ввозных таможенных пошлин и торгового налога. Стоимость бутиков соответствует стоимости на время начала работы и в дальнейшем не повышается только в том случае, если продавец-владелец купил имущественные права в тот же год".
Судя по решительному настрою китайской стороны, многие организационные вопросы в ближайшее время будут решены.
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