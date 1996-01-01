7 лет русскому радио

Владивосток может по праву гордиться своей радийной историей. На волнах в среднем и FM диапазонах работают около десятка радиостанций, каждая из которых имеет и собственный стиль вещания, и свою устоявшуюся аудиторию. Одна из старейших на радийном рынке - станция "Русское радио". В октябре ей исполняется 7 лет.

Президент Ассоциация компаний СМИ "Приморская Медиа Группа-7" Оксана РЫБАЛКО, предваряя беседу с корреспондентом "Золотого Рога" об особенностях радийного бизнеса во Владивостоке, сказала: "Дата не круглая, но для меня семерка всегда была счастливым числом. Хотелось, чтобы в медиа-холдинг электронных средств массовой информации вошло именно семь станций".

- Концепция вещания "Русского радио" складывается из нескольких составляющих: что, для кого и как вещает. Остановимся на этих вопросах поподробнее?

- Владивостокское "Русское радио" - станция ретрансляционная, имеющая собственные шесть часов утреннего эфира плюс пятнадцатиминутные выходы в конце каждого часа. Надо сказать, что мы единственные из всех 700 станций "Русского радио" имеем такую свободу действий в силу удаленности от Москвы и большой поясной разницы во времени. Прочие станции имеют только два часа собственного эфира. Основная концепция "Русского радио" - вещание только на русском языке и в основном современной музыки. Наша аудитория от 15 до 70.

- За десять лет работы головного московского отделения "Русского радио" станции удалось не только создать 700 ретрансляционных, но и стать одним из самых рейтинговых в России. Не в последнюю очередь это связано с так называемой, патриотической концепцией вещания.

- Можно сказать и так. Руководство московского офиса верно угадало патриотические настроения обширного социального среза населения. По сути, мы были первыми в этом открытии "русской Америки", в угадывании. Уже потом стали появляться другие радиостанции с русскоязычной музыкой, такие как "Шансон", "Наше радио", "Русское радио-2" и местная "Лемма". В Приморском крае наше предложение также легло на душу самой широкой аудитории. Мы начали с вещания на средних волнах, затем качественно повысили свой эфир и перешли на FM передатчики. И вот уже несколько лет очень стабильно занимаем как слушательскую, так и рекламную нишу. Так что можно оценивать рейтинговость работы станции сразу по двум направлениям: интересы наших слушателей и интересы наших рекламодателей. Такой подход к делу принципиально важен, поскольку можно иметь огромную аудиторию, жизненные ценности и платежеспособность которой не соответствуют интересам рекламодателя. "Русское радио" - радио общенародное. Нельзя сказать, что это молодежная станция или что это станция для людей с каким-то определенным уровнем дохода или каким-то особым уровнем образования. Мы работаем для всех.

- Вы остановились на общероссийской концепции вещания "Русского радио". А в чем проявляется творческий подход сотрудников местного "Русского радио" к интересам владивостокской аудитории?

- Как я уже сказала, "Русское радио" - это попсовое радио, нравится это слово кому-то или нет. нет. Не русский шансон, не ретро-музыка и не молодежные направления. Если хотите, своеобразная солянка из русской современной попсы. И владивостокская станция в свои утренние шесть часов вещания должна придерживаться той же концепции. Что касается работы диджеев, то они также хорошо представляют, на какую аудиторию работают. Темы на грани, шутки на грани. Все, так сказать, на потребу самых широких масс. Кроме того, мы имеем собственную службу новостей. Новости выходят раз в час, причем в выпусках используется не только информация с лент новостей всемирной паутины. В силу того, что у медиа-холдинга "Медиа 7" есть телекомпания ТНТ, где новости выходят в телевизионном формате, мы используем творческий потенциал журналистов параллельно. Наш корреспондент прямо с места событий по сотовому телефону выходит в прямой эфир и сообщает по-настоящему последние местные новости. Я полагаю, это интересная форма работы как для наших слушателей, так и для самих сотрудников.

- От управляющего состава медиа-компаний нередко можно услышать сетования на отсутствие квалифицированных кадров. Какова ваша кадровая политика?

- Кадры подбираются исключительно по формату станции - таков принцип работы медиа-холдинга "Медиа 7" в целом. Допустим, наша станция "Динамит-FM" с ее позывными "Мы бьемся в ритме сердца". Ди-джеи выходят в эфир самое большее на минуту между музыкой. Так что их темп - вставочка, перебивочка, скороговорочка. "Русское радио" - радио более разговорное, здесь можно поговорить размеренно. Но в русле общей концепции вещания. Костяк коллектива "Русского радио" сложился в первые два года работы станции во Владивостоке. Можно сказать, что у нас постоянный коллектив с низкой ротацией кадров. Также еще никто не уходил и не отстранялся от эфира по причине возраста. Хотя, конечно, наступит и "время Ч", поскольку, по моему мнению, диджействовать должен человек молодой. Во всяком случае до 40 лет. Вообще же в медиа-бизнесе большую роль играет привычка. За семь лет работы слушатели привыкли и к нашим диджеям, и к дикторам новостных выпусков. Как известно, привычки и стереотипы мало поддаются изменениям. Привычный голос в радиоэфире придает стабильности нашей в целом нестабильной жизни. Диджеи тоже люди, они привыкли работать здесь, и я с ними привыкла работать. Мы понимаем друг друга с полуслова. Текучка же кадров наблюдается только в одну сторону - в направлении столицы нашей родины. Как только человек становится более-менее профессионален, он тут же берет билет в Москву и проставляется перед сотрудниками на последнюю зарплату в компании. Глаза грустные, но билет на самолет у него все-таки лежит в кармане. Поскольку местные горизонты тесны, а столичный блеск так и манит. И, как показывает практика, наши профессионалы преподносят себя на столичном поприще с лучшей стороны. Значит, прошли у нас достойную школу.

- Что бы вы пожелали "Русскому радио" в честь его семилетия как части медиа-холдинга "Медиа 7"?

- Я бы хотела пожелать сотрудникам станции не потерять свое лицо в обостряющейся конкурентной борьбе. Пройти рубеж семилетия достойно, ни в коем случае не потерять ни одного слушателя. Это я считаю программой минимум. Программа максимум - улучшить качество вещания за счет профессионального роста и роста интереса к жизни в целом. А самое главное - желать! Потому что если чего-нибудь по-настоящему желаешь, то оно обязательно сбывается. С днем рождения!