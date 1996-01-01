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Сбербанк поможет малому бизнесу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным Росстата, число малых и средних предприятий в России приближается к миллиону. Много это или мало? С одной стороны, цифра вроде бы внушительная: получается примерно по одному предприятию на каждые 145 россиян. Но, с другой стороны, все мы ощущаем недостаток в небольших магазинчиках, недорогих автосервисах, ремонтных мастерских, уютных кафе, крепких фермерских хозяйствах. А это и есть те самые представители малого бизнеса, которым отводится важная роль в подъеме экономики страны. Доля товаров и услуг, производимых такими предприятиями, в ВВП ведущих европейских держав составляет более 60%. У нас же - чуть более 13%.

Чем это вызвано, известно, и прежде всего нехваткой средств, необходимых для запуска своего дела. В этом чаще всего винят банки, которые недостаточно занимаются кредитованием небольших фирм. Те же выдвигают свои доводы. Один из них - более высокие по сравнению со средним и особенно крупным бизнесом риски. Кроме того, у значительной части малых предприятий отсутствует опыт работы с коммерческими кредитами - у них просто нет кредитной истории. К тому же, по мнению некоторых банкиров, у подобных операций слишком низкая рентабельность. Считается, что все эти сложности как раз и отбивают охоту у банков развивать свой бизнес в области кредитования таких предприятий.

Однако не все банкиры настроены столь скептически по отношению к малому предпринимательству. В последнее время появились примеры, демонстрирующие совсем другой подход к делу. Причем чаще всего упоминается Сбербанк, который активно субсидирует малый бизнес, нередко выполняя эту задачу в сотрудничестве с фондами поддержки малого предпринимательства и региональными властями.

Уральский банк Сбербанка проводит для малых фирм Дни открытых дверей. Программа оформления займа этого банка для них специально упрощена. Работник банка самостоятельно составит форму баланса и отчета о прибылях и убытках, прогноз движения денежных средств клиента. По словам директора управления кредитования Уральского банка Олега Смирнова, такая методика применяется для предприятий, которые используют специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог.

В последнее время Сбербанк по всей стране создает центры поддержки малого предпринимательства. Самый последний из них открылся недавно в Перми. Его организовал Западно-Уральский банк Сбербанка России. Центр должен помочь предпринимателям вести успешный и цивилизованный бизнес. Открытие этого важного для города и региона учреждения стало итогом совместного проекта, в котором участвовали Западно-Уральский банк и администрация области.

Его работа построена по принципу супермаркета - множество самых разнообразных услуг доступно в одном офисе.

Пример успешной работы Сбербанка с малым бизнесом дает надежду, что большинство представителей этого важного сектора экономики уже в ближайшее время ощутят перемену в отношении к ним со стороны банков. Такое сотрудничество выгодно всем: и самим кредитным учреждениям, и небольшим фирмам, и нам, обычным гражданам.

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