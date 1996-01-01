С отметкой "электронная подпись верна"

В прошлом году внешнеторговый оборот Дальнего Востока достиг рекордного в пореформеный период значения, превысив 7 млрд руб. При этом любой бизнесмен, который сталкивается с необходимостью оформить сделку с зарубежным партнером, знает, что без посредничества банка ему не обойтись. 35% сделок по внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае проходит через Региобанк (банк удерживает этот показатель уже на протяжении ряда лет). 85% из общего числа валютных операций в Региобанке осуществляется дистанционно через систему "Банк-Клиент".

"Сегодня с развитием информационных технологий мы говорим о том, что отношения между клиентом и банком строятся по-новому, - замечает Наталья ШТЕПА, начальник управления экспортно-импортных операций Региобанка. - Так, если раньше клиентам для проведения валютных операций требовалось приходить в банк, то теперь у них появилась возможность делать это дистанционно".

В настоящий момент в Региобанке все документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности предприятия, могут быть представлены в банк через систему "Банк-Клиент". Среди них платежные поручения, паспорта сделок, справки, контракты, соглашения, грузовые таможенные декларации и т.д.

Но если электронные платежные поручения клиенты Региобанка посылают в банк уже давно, то документы валютного контроля оформляются дистанционно лишь с декабря прошлого года. Наталья Штепа поясняет, о чем идет речь: "Любая валютная операция, проводимая клиентом по счетам в банке, в том числе при осуществлении операций по счетам, открытым клиентом в банках за пределами территории России, должна сопровождаться справками, оформленными по стандартам Банка России. В определенных случаях оформляется паспорт сделки и справка о подтверждающих документах. Уже почти год эти документы наши клиенты представляют в банк в электронном виде. Мы были первым банком в Хабаровском крае, который предложил такую услугу".

Продолжая разговор о документах валютного контроля, Наталья Штепа подчеркивает, что по согласованию с Банком России Региобанк самостоятельно заполняет для клиента справку о валютных операциях, в отличие от других банков региона, не только при поступлении средств на его счет, но и при списании. "На сегодняшний день, - говорит она, - все клиенты Региобанка заключили с нами договор на самостоятельное заполнение банком справок о валютных операциях. Делаем мы это в соответствии с тарифами банка бесплатно".

После автоматизации процесса предоставления документов валютного контроля для стопроцентной автоматизации операций по внешнеэкономической деятельности Региобанку необходимо было урегулировать с Банком России вопрос по предоставлению в электронном виде обосновывающих и подтверждающих документов клиентов, а также обеспечить техническую возможность получения банком таких документов.

"В сентябре эти вопросы были решены, - говорит Наталья Штепа, - и сейчас мы получаем контракты, договоры, накладные, грузовые таможенные декларации, счета-фактуры и т.д. в сканированном виде с сопроводительным письмом, где указано, к какой валютной операции или паспорту сделки относится присланный документ".

Клиентов Региобанка расширение спектра возможностей системы "Банк-Клиент" обрадовало. Ведь до сентября платежные документы и документы валютного контроля они направляли в банк в электронном виде, а обосновывающие и подтверждающие документы вынуждены были нести в тот же день в банк на бумажном носителе. Со слов Натальи Штепа, прием сканированных документов позволил сократить время на их обработку и повысил эффективность взаимодействия между банком и клиентами.

А скорость обслуживания клиентов всегда была одним из приоритетов Региобанка - паспорт сделки в банке оформляют за час, не взимая комиссии за срочность. "В том числе и поэтому, - продолжает Наталья Штепа, - наш банк уделяет большое внимание развитию технологий обслуживания и взаимодействию с клиентами, разрабатывает специализированные программные комплексы, позволяющие оптимизировать процессы валютного контроля".

Скорость и качество предоставляемых услуг ценят и клиенты Региобанка. Наталья Штепа по этому поводу не без гордости замечает: "Количество предприятий, заключающих с нами договор по обслуживанию экспортно-импортных операций, с каждым годом увеличивается. При этом расширяется сфера деятельности наших клиентов, все более разнообразными становятся виды внешнеэкономических сделок".

Но совершенству нет предела - в планах Региобанка разработка новых продуктов в области обслуживания валютных операций и планы по расширению филиальной сети, в том числе открытие представительства (а затем и филиала) банка в Приморье. Все это должно позволить еще большему числу предприятий оценить удобство работы с одним из ведущих банков региона.