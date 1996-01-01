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Приморский ГОК передаст ГРК "АИР" обогатительную фабрику
Намеченные на начало ноября внеочередные собрания акционеров зависимых предприятий ОАО "Приморский ГОК" и ГРК "АИР" рассмотрят два аналогичных вопроса: выплату дивидендов за III квартал 2005 г. и передачу с баланса одной компании на баланс другой обогатительной фабрики по производству вольфрамового концентрата.
В соответствии с решениями директоров обеих компаний было признано целесообразным передать обогатительную фабрику в собственность ГРК "АИР" путем продажи и снятия с баланса Приморского ГОКа.
По словам председателя совета директоров горно-обогатительного комбината Ивана ШЕПЕТЫ, фабрика, несмотря на то, что числилась на балансе комбината, находилась долгое время в аренде у горнорудной компании "АИР". Советы директоров обеих компаний сочли экономически целесообразным фактическую передачу фабрики ГРК "АИР" и будут рекомендовать собраниям акционеров утвердить данную сделку.
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