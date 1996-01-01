В середине сентября состоялся первый официальный визит председателя правления РОСБАНКА Александра ПОПОВА в Хабаровский край. Во время его пребывания в Хабаровске было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между РОСБАНКОМ и администрацией города и обозначены перспективы деятельности банка на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашением совместные действия администрации города и РОСБАНКА будут направлены на повышение экономического потенциала и социальное развитие города.

РОСБАНК окажет содействие администрации Хабаровска в поддержке предприятий топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, обеспечит финансирование программ строительного, транспортного и лесного комплексов.

В рамках соглашения РОСБАНК планирует развивать кредитование и обслуживание экспортно-импортных, инвестиционных, продовольственных программ, осуществляемых городской администрацией, способствовать привлечению иностранных инвестиций и инвесторов к финансированию отдельных проектов, проводимых руководством города, включая проведение международных, инвестиционных конкурсов и тендеров.

На пресс-конференции, состоявшейся после подписания соглашения, Александр Попов обозначил основные направления деятельности РОСБАНКА на Дальнем Востоке.

"В настоящее время процесс объединения РОСБАНКА и Банка "Дальневосточное ОВК" находится на завершающем этапе, - сообщил глава РОСБАНКА. - На базе семи филиалов Дальневосточного ОВК открыты семь филиалов РОСБАНКА. Большинство счетов клиентов переведены в РОСБАНК. Перевод осуществлялся исключительно на добровольной основе. Смену вывесок, оформление всех филиалов и дополнительных офисов в едином стиле планируется завершить к концу года".

Александр Попов подчеркнул, что РОСБАНК после объединения с банками группы "ОВК" представляет собой универсальный кредитный институт с доминантой розничного бизнеса, который работает на общенациональном уровне. Что означает, в том числе, единую стратегию банка во всех регионах присутствия.

На Дальнем Востоке РОСБАНК намерен продолжать активную кредитную политику. В течение ближайших двух лет планируется удвоить кредитный портфель банка (на сегодняшний день общий объем кредитных ресурсов, размещенных в регионе, составляет более $500 млн). Приоритетными направлениями остаются розничное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.

В ближайшее время РОСБАНК предложит жителям Дальнего Востока новые программы по автокредитованию и нецелевые необеспеченные ссуды. В первой половине следующего года на Дальнем Востоке банком будет запущена программа ипотечного кредитования. В связи с изменением ситуации на рынке кредитования - наметившейся общей тенденции снижения процентов по займам - в скором времени можно ожидать уменьшения процентных ставок по кредитам РОСБАНКА.

Александр Попов сделал акцент на том, что РОСБАНК предпочитает долгосрочную перспективу в отношениях с клиентами. "Для надежных клиентов мы будем открывать новые возможности, например, предоставлять больший лимит кредитования под меньшие проценты", - подчеркнул он. Для удобства клиентов количество точек обслуживания в регионе увеличится с 70 до 100.