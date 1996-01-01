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С доминантой розничного бизнеса
В середине сентября состоялся первый официальный визит председателя правления РОСБАНКА Александра ПОПОВА в Хабаровский край. Во время его пребывания в Хабаровске было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между РОСБАНКОМ и администрацией города и обозначены перспективы деятельности банка на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашением совместные действия администрации города и РОСБАНКА будут направлены на повышение экономического потенциала и социальное развитие города.
РОСБАНК окажет содействие администрации Хабаровска в поддержке предприятий топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, обеспечит финансирование программ строительного, транспортного и лесного комплексов.
В рамках соглашения РОСБАНК планирует развивать кредитование и обслуживание экспортно-импортных, инвестиционных, продовольственных программ, осуществляемых городской администрацией, способствовать привлечению иностранных инвестиций и инвесторов к финансированию отдельных проектов, проводимых руководством города, включая проведение международных, инвестиционных конкурсов и тендеров.
На пресс-конференции, состоявшейся после подписания соглашения, Александр Попов обозначил основные направления деятельности РОСБАНКА на Дальнем Востоке.
"В настоящее время процесс объединения РОСБАНКА и Банка "Дальневосточное ОВК" находится на завершающем этапе, - сообщил глава РОСБАНКА. - На базе семи филиалов Дальневосточного ОВК открыты семь филиалов РОСБАНКА. Большинство счетов клиентов переведены в РОСБАНК. Перевод осуществлялся исключительно на добровольной основе. Смену вывесок, оформление всех филиалов и дополнительных офисов в едином стиле планируется завершить к концу года".
Александр Попов подчеркнул, что РОСБАНК после объединения с банками группы "ОВК" представляет собой универсальный кредитный институт с доминантой розничного бизнеса, который работает на общенациональном уровне. Что означает, в том числе, единую стратегию банка во всех регионах присутствия.
На Дальнем Востоке РОСБАНК намерен продолжать активную кредитную политику. В течение ближайших двух лет планируется удвоить кредитный портфель банка (на сегодняшний день общий объем кредитных ресурсов, размещенных в регионе, составляет более $500 млн). Приоритетными направлениями остаются розничное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.
В ближайшее время РОСБАНК предложит жителям Дальнего Востока новые программы по автокредитованию и нецелевые необеспеченные ссуды. В первой половине следующего года на Дальнем Востоке банком будет запущена программа ипотечного кредитования. В связи с изменением ситуации на рынке кредитования - наметившейся общей тенденции снижения процентов по займам - в скором времени можно ожидать уменьшения процентных ставок по кредитам РОСБАНКА.
Александр Попов сделал акцент на том, что РОСБАНК предпочитает долгосрочную перспективу в отношениях с клиентами. "Для надежных клиентов мы будем открывать новые возможности, например, предоставлять больший лимит кредитования под меньшие проценты", - подчеркнул он. Для удобства клиентов количество точек обслуживания в регионе увеличится с 70 до 100.
ДосьеРОСБАНК - один из крупнейших финансовых институтов России, стратегический инвестор и партнер ведущих предприятий страны. По состоянию на 1 июля 2005 г. собственный капитал РОСБАНКа составил 15 млрд 112,54 млн руб., а суммарные активы - 184 млрд 80 млн руб. РОСБАНК занимает шестое место в российской банковской системе по консолидированным чистым активам, четвертое - по средствам клиентов и вкладам физических лиц и третье - по объему кредитования населения. Банк является лауреатом Национальной премии "Лучший банк 2004 г. в сфере корпоративного кредитования", а также победителем национального конкурса "Элита фондового рынка 2004", проводимого Национальной Ассоциацией участников фондового рынка.
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