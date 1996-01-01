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Росгосстрах - одна из самых динамично развивающихся компаний
Второй год подряд рейтинговое агентство "Эксперт РА" признает Росгосстрах одной из самых динамично развивающихся компаний на российском рынке. Об этом свидетельствует рейтинг "Эксперт-400", подготовленный специалистами данного агентства.
Росгосстрах стал единственной компанией, сохранившей место в "двадцатке" самых динамично развивающихся компаний - в 2004 г. темпы прироста Росгосстраха, по оценке специалистов "Эксперт РА", составили 216,3%.
В списке крупнейших компаний России по объему реализации Росгосстрах занял 23-е место (в прошлом году 64-е). Ближайшая к Росгосстраху по списку страховая компания заняла 73-е место. А в рейтинге крупнейших страховых компаний России "Эксперт-400" Росгосстрах занял первое место.
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