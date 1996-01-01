В "ПримСоцБанке" обсуждались вопросы сотрудничества

На прошлой неделе "ПримСоцБанк" посетил президент Ассоциации региональных банков России Александр МУРЫЧЕВ.

На встрече, проходившей в конференц-зале головного офиса "ПримСоцБанка" расположенного на Партизанском проспекте 44, где присутствовали представители крупнейших банков Владивостока, были затронуты вопросы, касающиеся банковского бизнеса Дальнего востока, перспектив его дальнейшего развития и современные тенденции в банковском деле, а так же актуальные проблемы межбанковского сотрудничества.