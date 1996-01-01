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Говорите! Вам платят!
Только представьте: вы пользуетесь мобильной связью и получаете за это... дополнительные денежные бонусы. Причем от сотового оператора, предоставляющего эту самую связь. И чем больше вы говорите, тем больше зарабатываете. Вы скажете: так не бывает? Поинтересуйтесь у счастливчиков, обслуживающихся в Новой телефонной компании (НТК) на тарифных планах "Джой", "Джой Микс" и "Джой Бонус", и убедитесь в том, что это вполне реально.
"Джой, живи с удовольствием!" - тарифный план с этим слоганом появился в НТК еще год назад и до сих пор не потерял своей популярности и привлекательности.
Что неудивительно: поток заманчивых предложений для абонентов этого тарифа не иссякает. Нынешний октябрь не исключение. Ежемесячных бонусов стало еще больше! Новое предложение ведущего сотового оператора - уникальное и весьма заманчивое - направлено как раз на эту категорию абонентов.
"Говорите! Вам платят!" - так называется новая программа НТК. Отныне наиболее активные абоненты этой компании получают еще больше удовольствия от общения по мобильному телефону. Причем, чем больше они говорят, тем полнее становится их лицевой счет, ведь часть потраченных средств ежемесячно возвращается на него в виде бонусов. Величина вашего "заработка", начисленного НТК, зависит исключительно от вашей активности и составляет до 15%.
Следовательно, чем активнее вы будете пользоваться сотовой связью, тем больше на этом заработаете.
Подсчитать свои возможные "доходы" несложно. Предположим, ваш ежемесячный платеж составляет 600 руб. При этом начисления составили 500 руб. В случае если ваши начисления - от 500 до 1000 руб., процент бонуса будет равняться 10! Но данный процент будет зависеть от размера вашего платежа, т.е. 10% от 600 руб. А это - 60 руб., которые можно потратить на любые услуги по тарифу.
Если же вы платите 1000 руб. в месяц, ваш лицевой счет автоматически увеличивается уже на 15% - 150 (!) руб.! Словом, отныне вам можно не ограничивать себя в общении. Благодаря новому предложению вы можете разговаривать куда больше, чем раньше, не доплачивая при этом ни копейки, а просто пополняя вовремя счёт каждый месяц!
Что касается условий, которые выдвигает программа "Говорите! Вам платят!", то их немного, и они весьма простые. Достаточно подписать соглашение на подключение к программе, активно пользоваться услугами тарифных планов "Джой" и не блокировать связь более чем на 24 часа в месяц.
Согласитесь, заманчиво - пользоваться мобильной связью и получать за это деньги! Но это могут делать только активные абоненты, только обслуживающиеся по тарифным планам "Джой" и только в НТК. Поэтому становитесь активными и получайте бонусы и общение без преград! Подключиться к программе "Говорите! Вам платят!" можно в офисах НТК и у официальных дилеров.
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