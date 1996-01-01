В чем сила, брат? В бренде!

Приморская ТПП объявила о старте V регионального конкурса в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг "Торговая марка года-2005". Патронаж полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и ТПП РФ подтверждают значимость проекта, имеющего поддержку администраций Приморского края и Владивостока, национальной программы "Российская деловая культура" и Российской ассоциации маркетинга.

Цель конкурса - выявить и продемонстрировать примеры эффективного построения бизнеса, достижения в создании и продвижении брендов на конкурентном рынке. Приоритеты - интеграция в рынки АТР, достойная конкуренция, инновационное развитие, уважение к власти. Приморская ТПП приглашает поучаствовать в конкурсе владельцев торговых марок со всего Дальнего Востока, чтобы сделать их торговые марки более узнаваемыми, а товары более востребованными.

Конкурс проводится в следующих категориях: продовольственные товары; безалкогольные напитки; алкогольные напитки; молочная продукция; пиво; табачные изделия; рыба, рыбохозяйственный комплекс; связь, телекоммуникации, Интернет; высокотехнологичные товары и услуги; потребительская электроника; бытовая техника; оргтехника; транспорт, логистика; образование, наука; оборонный комплекс; безопасность; лесной комплекс; горно-промышленный комплекс; энергосбережение; строительство; архитектура; мебель, интерьер, дизайн; окна, двери; одежда, обувь, аксессуары; парфюмерия, косметика; авто-мото товары и услуги; торговые сети и центры, магазины и супермаркеты; СМИ; медицина; фармация; реклама; полиграфия; товары и услуги для бизнеса; финансовые организации; услуги и сервис; проект в сфере международных связей и внешнеэкономической деятельности.

Гран-при конкурса присуждается в каждой из трех номинаций: "Сила бренда", "Лучшее профессиональное решение торговой марки", "Народная марка". В каждой номинации также определяются обладатели Золотого, Серебряного и Бронзового призов. Учреждены специальные премии - "Региональный бренд" и "Новое имя".

Лауреаты получают право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещая его на товаре и упаковке.

В составе жюри - ведущие эксперты в сфере маркетинга, интеллектуальной собственности, дизайна, PR. Более подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на сайте http//www.prim-brand.ru .

Генеральный информационный спонсор ТГТРК "Владивосток", региональный информационный спонсор ОАО "Издательская компания "Золотой Рог". Конкурс также поддерживают газеты "Владивосток", "Конкурент", "Комсомольская правда", "КоммерсантЪ", "Новости"; "АТК "Восток-ТВ", РИА "Восток-Медиа", РИА "Дейта.Ru", "Служба 516". Ресурсные спонсоры: ОАО "Дальсвязь", бизнес-центр "Гермес", РА "Видео-Интернешнл Приморье", XML Studio, студия "Шаги", "Шар-ателье".

Церемония награждения победителей в формате светского приема состоится 1 марта в бизнес-центре "Хендэ". За дополнительной информацией обращаться по тел/факс: (4232) 433-841, 222-023, e-mail: brand@vladivostok.ru