Россию отделают немецким гипсокартоном

Желая еще больше увеличить свою долю рынка, немецкая группа Knauf построит новые мощности в пригороде Санкт-Петербурга.

В г. Колпино (Ленинградская область) началось строительства завода немецкой группы компаний Knauf. Введение новых мощностей планируется завершить к концу 2006 г., вложив в них 60 млн евро. Компания рассчитывает увеличить производство сухих смесей, а также начать производство гипсокартонных листов в объеме до 30 млн кв. м в год.