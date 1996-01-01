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Россию отделают немецким гипсокартоном
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Желая еще больше увеличить свою долю рынка, немецкая группа Knauf построит новые мощности в пригороде Санкт-Петербурга.
В г. Колпино (Ленинградская область) началось строительства завода немецкой группы компаний Knauf. Введение новых мощностей планируется завершить к концу 2006 г., вложив в них 60 млн евро. Компания рассчитывает увеличить производство сухих смесей, а также начать производство гипсокартонных листов в объеме до 30 млн кв. м в год.
ДосьеKnauf - немецкий фирма, в которую входит свыше 100 заводов, расположенных более чем в 30 странах. В России действует 9 предприятий Knauf. Заводы Knauf производят гипсокартонные, гипсовые плиты, металлические профили и сухие строительные смеси. Knauf выпускает строительные материалы для внутренней и внешней отделки, тепло- и звукоизоляции.Основная продукция российских промышленных предприятий Knauf - это Knauf-листы (гипсокартонные) и Knauf-суперлисты (гипсоволокнистые).
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