Новый участник на рынке потребкредитования - ООО "Кредитный остров "Приморье"

В июле 2005 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Кредитный остров "Приморье". Цель создания компании - предоставление услуг товарного потребительского кредита населению Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Стратегическим партнером компании стал Акционерный коммерческий банк "Приморье".

Основная идея - объединить финансовые ресурсы ведущего регионального банка края с отработанной технологией и сетью продаж компании, предоставляющей товарные потребительские кредиты в крае. Таким образом, банк "Приморье" выходит на высокорентабельный рынок микрокредитования населения с уже созданной сетью продаж, квалифицированным персоналом и наработанной клиентской базой.

Результатом первых двух месяцев объединенных усилий двух компаний стало увеличение объема продаж более чем в два раза. С 5-й позиции в рейтинге объема продаж компания переместилась на 3-е. На сегодня количество торговых точек, предоставляющих кредит ООО "Кредитный остров "Приморье", составляет 20, а к концу 2005 года их будет 40. Число партнеров-поставщиков товаров в кредит на сегодня составляет более ста, среди них - сеть магазинов "Домотехника", "Империя мебели", ООО "Отвёрткин", А11, DOORS, DNS и многие другие.