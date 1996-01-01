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Новый участник на рынке потребкредитования - ООО "Кредитный остров "Приморье"
В июле 2005 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Кредитный остров "Приморье". Цель создания компании - предоставление услуг товарного потребительского кредита населению Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Стратегическим партнером компании стал Акционерный коммерческий банк "Приморье".
Основная идея - объединить финансовые ресурсы ведущего регионального банка края с отработанной технологией и сетью продаж компании, предоставляющей товарные потребительские кредиты в крае. Таким образом, банк "Приморье" выходит на высокорентабельный рынок микрокредитования населения с уже созданной сетью продаж, квалифицированным персоналом и наработанной клиентской базой.
Результатом первых двух месяцев объединенных усилий двух компаний стало увеличение объема продаж более чем в два раза. С 5-й позиции в рейтинге объема продаж компания переместилась на 3-е. На сегодня количество торговых точек, предоставляющих кредит ООО "Кредитный остров "Приморье", составляет 20, а к концу 2005 года их будет 40. Число партнеров-поставщиков товаров в кредит на сегодня составляет более ста, среди них - сеть магазинов "Домотехника", "Империя мебели", ООО "Отвёрткин", А11, DOORS, DNS и многие другие.
ДосьеПрезидент ООО "Кредитный остров "Приморье" ВЕРЕВКИН Анатолий Павлович, 46 лет, управленец с двадцатитрехлетним стажем, менеджер МВА, коренной житель Приморского края, создавший и поставивший на ноги несколько успешных страховых и финансовых компаний.
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