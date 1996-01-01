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Все начиналось с "АКОСа"
Начиналось все 11 лет назад, когда компания "АКОС" первой на Дальнем Востоке получила лицензию Министерства связи РФ на предоставление услуг сотовой связи. О перспективах полной и безоговорочной "мобилизации" Приморья накануне праздника корреспондент "ЗР" побеседовал с генеральным директором ЗАО "АКОС" Ольгой Сергеевной ШКАРУПИНОЙ:
- В прошлом году, накануне десятилетнего юбилея АКОСа, вы обозначали перспективы на 2005 год, касающиеся и расширения клиентской базы, и зоны обслуживания. Все ли планы удалось реализовать?
ДосьеЗАО "АКОС" имеет лицензию на предоставление услуг сотовой связи стандартов GSM-1800 и AMPS/DAMPS-800 на территории Приморского края. По итогам деятельности за 2004 г. выручка компании "АКОС" составила $8,5 млн, чистая прибыль -$987 тыс.
- За прошлый и этот год, который еще не закончился, мы сделали гораздо больше, чем планировали. Нас к этому подстегивает и время, и, естественно, конкуренты. И мы сами, желая предоставить клиентам более качественную связь, настроены на ее улучшение и более быструю реализацию наших планов.
Перспективы стандарта GSM оказались очень удачными. В отношении нашей страны, как признали сами эксперты, их "оптимистические" прогнозы оказались пессимистичными. Сейчас в России более 100 миллионов абонентов в сетях GSM. Это отклик потребителя на удобство связи этого стандарта.
Активно подключились дети, молодежь, средства массовой информации со своими медиа-проектами. И, естественно, мы торопимся за этими новшествами и потребностями. Поэтому приходится пересматривать свои планы, ведь мы планировали меньше абонентов на первом этапе, а сегодня их больше 90 тысяч.
- Как за год изменилась зона покрытия сети "АКОС"? Вы собирались идти на север края.
- Нам пришлось идти одновременно и на север, и на юг, поскольку есть сложности со строительством площадок для размещения оборудования. Обеспечена в тестовом режиме связь в Лучегорске, Спасске, Дальнереченске, Черниговке, Партизанске. В следующем году продолжится "наступление" на север - до полного покрытия всей территории края. Думаю, мы завершим этот проект в будущем году и сможем предоставить качественную связь на всей территории Приморья.
Сейчас мы имеем преимущество перед другими операторами в том, что у нас превосходное качество связи в тех бизнес-центрах, где живут и работают основные клиенты. Я с уверенностью могу сказать, что по качеству мы сегодня превосходим наших конкурентов. У нас абсолютно нет отказов и очень легко дозвониться. Именно это оценили абоненты, хотя сначала многие сомневались в возможностях компании. В крае достаточно клиентов, которым необходима именно качественная связь и возможность дополнительных услуг в стандарте GSM.
- На заре мобильной связи она была востребована прежде всего для работы. Но люди стали более активными. У нас много любителей отдыха в таежной и морской глуши, экстремального туризма. И даже там они хотят быть на связи.
- Я могу сказать, что обязательно будут. Мы закладываем в наши перспективные планы освоение территорий, где любят бывать приморцы: Арсеньев, Трехозерье, Шмаковка и многие другие места отдыха.
- Конкуренция с каждым годом обостряется. В ближайшее время свою негативную роль может сыграть демографический фактор: в Приморье проживает менее двух миллионов человек, так что скоро рынок все-таки приблизится к максимальному насыщению. Теперь почти в каждой семье по несколько мобильников. За счет чего, на ваш взгляд, возможно развитие местного рынка мобильной связи в будущем?
- Когда-то наши акционеры-американцы, рассчитывая емкость рынка связи, оценивали как потенциальных клиентов тех, у кого есть машины, а сейчас сотовой связью пользуются студенты, рабочие бригады, которые работают на строительстве, на селе, целые семьи - родители, дети, бабушки и дедушки, абсолютно все, на кого мы раньше даже не рассчитывали. Сейчас, как только ребенок пошел в школу, родители покупают ему мобильник, чтобы иметь возможность его контролировать. А мы стараемся предлагать тарифы, которые позволяют тратить на связь совершенно разумные средства.
- Какие сервисы могут быть востребованы в ближайшее время?
- Потребности высказывает рынок, потребитель. Несколько лет назад эксперты нам говорили, что основной спрос будет на "голос", а основным клиентом - представители бизнеса. А мы подхватили "студенческий" и "детский" сегмент и увидели, что им важен не столько голос, сколько sms, различные игры и все, что на этой базе.
Это заметили медиамагнаты, которые сейчас развивают и предлагают сервисы на этой платформе. По телевидению много рекламы, предлагающей голосовать, участвовать в конкурсах, получать и отправлять фотографии и музыкальные сообщения. А наша задача как оператора - обеспечить технические возможности для этого, что мы и делаем.
Поскольку у нас новейшее оборудование, мы, учитывая опыт конкурентов, их ошибки и упущения, с точки зрения достаточности оборудования, имеем возможность выбрать и взять новое и на этой основе предложить клиентам суперсервис.
Кстати, вы, наверное, заметили: мы часто проводим различные конкурсы и предлагаем программы, где можно высказаться, проголосовать за лучшее высказывание, либо задать какую-то тему для обсуждения. И клиенты нас, как правило, благодарят за это. То есть, по сути, они сами подсказывают, что им нужно.
Правда, не все осознают, что, желая получить более полный спектр услуг стандарта GSM, нужно понимать - это зависит не только от оператора, но и от телефона. Если есть необходимость пользоваться всеми современными сервисами, нужно потратиться. Цена такого телефона - больше 500 долларов. Производители, видя распространение стандарта GSM и его возможностей, напичкали трубки видеокамерами, фотоаппаратами, плеерами. Новое поколение с удовольствием этим пользуется.
- Вашими конкурентами на рынке являются три оператора, включая федералов - МТС и "Мегафон". Как вам удается конкурировать с ними?
- Меня часто об этом спрашивают. В свое время наши акционеры достаточно скептически относились к проекту GSM, и нам пришлось их убеждать в его жизнеспособности. Жизнь подтвердила его реальность.
Конкуренция есть везде, во всех сферах, но выигрывает тот, у кого лучше качество связи, лучше обслуживание. И поскольку мы сегодня продвигаемся вперед и развиваемся динамично, значит, у нас все это есть. И клиент это оценил.
Мы недавно заказывали исследование рынка. Аналитики задавали вопрос потенциальным клиентам: кого они предпочитают - федерального оператора или местного? Большинство отвечало, что федерального, но когда они детализировали свой ответ, эксперты делали вполне определенный и приятный для нас вывод - тем не менее подключаются-то они к местным операторам.
Психологически им кажется, чем больше организация, тем сложнее там что-то менять, подстроиться под клиента. Все достаточно зарегламентировано. А мы в этом отношении - мобильны и свободны. Этим мы и отличаемся от федеральных операторов. В этом наше преимущество. А если клиент внутренне чувствует расположение наших сотрудников к себе, он идет к нам.
К тому же мы - один из последних операторов, кто успел получить в Министерстве связи короткие городские номера, и у нас есть некоторый их запас. А это очень важно для тех, кто работает с клиентами, так как короткие номера легче запомнить.
- "АКОС" долгие годы был пионером по расширению спектра услуг, первым начиная оказывать переадресацию вызова, оплату через Интернет и др. Есть ли сейчас в пакете ваших предложений уникальная услуга или тариф?
- Исследования подтвердили, что наши тарифы - самые привлекательные, а наш тариф "Выгодный" - вне конкуренции. Здесь мы пока впереди.
- Года два назад многие операторы сотовой связи скептически оценивали спрос на услуги доступа в Интернет, полагая, что им воспользуется примерно 3% от общего числа абонентов. Но, похоже, аналитики снова ошиблись. Многие, особенно молодежь, активно обмениваются не только SMS-ками, но и фотографиями и другой информацией. Оказался ли "АКОС" готов к этому спросу?
- Технологически эта услуга есть у всех операторов, но скорость доступа не та, на которую рассчитывает абонент, и не та, что обещали нам производители оборудования. Говорить о массовом развитии и применении этих технологий я бы не стала. Все-таки пользователи сотовых телефонов используют это больше для развлечений и общения с родными и близкими. А бизнес-сообщество для своих потребностей больше использует беспроводной Интернет. Так что сама возможность существует, но спрос - небольшой.
- Как "поживает" ваша сеть D-AMPS? Не наблюдается ли перетока ее клиентов в сеть GSM, где более широкий спектр дополнительных услуг? Остаются ли какие-то преимущества у D-AMPSа?
- Правительство разрешило эксплуатировать этот стандарт до 2008 года, поэтому нет смысла расширять сеть, хотя сам стандарт неплохой. И качество связи в сети хорошее, что отмечают абоненты, кому нужен только голос. У этих клиентов - особый статус: они не испытывают потребности следить за модой на радиотелефоны и часто их менять.
Наша задача - поддержать качественную связь для существующих абонентов, тем более что приток их небольшой, но ежемесячный. Если правительство поменяет свои планы в отношении стандарта D-AMPS и решит его развивать, мы не останемся в стороне.
- В июне ОАО "Дальсвязь" объявило о приобретении 92,26% ЗАО "АКОС". Как это влияет на развитие вашего бизнеса?
- Могу отметить, что на момент покупки у "АКОСа" было около 30 тысяч абонентов, а сейчас около 100 тысяч, то есть стоимость компании увеличилась в три раза, хотя ничего еще не произошло.
Синергетический эффект от слияния возможностей "Дальсвязи" и нашего бизнеса в плане развития - очень большой. "Дальсвязь" имеет на территории края мощную техническую базу и к тому же обладает лицензиями на предоставление услуг сотовой связи и в других регионах Дальнего Востока - Магаданской, Камчатской, Сахалинской областях и на Чукотке. И, думаю, наши перспективы развития связаны с комплексным развитием этих активов.
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