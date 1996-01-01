Капитаны для рыбной отрасли

10 октября Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет отмечает юбилей. Ведущему отраслевому вузу, обеспечивающему кадрами рыбную промышленность всего Дальневосточного региона, исполняется 75 лет.

Как отмечают сотрудники, выпускники всех специальностей Дальрыбвтуза сегодня востребованы рыбной отраслью - технологи и программисты, экономисты и экологи. Люди этих профессий обеспечивают эффективную работу береговых рыбопромышленных предприятий. Но основной "рыбный" процесс идет, как известно, в море. Поэтому неизменным спросом на протяжении многих лет пользуются выпускники мореходного института Дальрыбвтуза - согласитесь, что без судоводителей, судомехаников и электромехаников судно вряд ли доберется до района промысла. Причем рыбацким судам, оснащенным сегодня сложным технологическим оборудованием, нужны специалисты со специализированным рыбохозяйственным образованием.

Досье Первый набор судоводителей на мореходный факультет Дальрыбвтуз осуществил еще в 1962 г. С каждым годом потребность отрасли в грамотных специалистах морского профиля возрастала, а вместе с тем увеличивалось количество направлений подготовки и число студентов. В 2003 г. факультет получил статус Мореходного института, в котором на сегодняшний день получают образование около 1 200 человек.

Об основных тенденциях и перспективах развития морского образования "ЗР" рассказала директор Мореходного института Дальрыбвтуза, кандидат географических наук, доцент Александра ИВАНОВА.

- Александра Александровна, мореходный факультет Дальрыбвтуза начался с одной специальности - судовождение. А сколько сегодня специальностей в вашем институте?

- Сейчас мы обучаем студентов по четырем специальностям. На трех из них - сугубо морских: "Судовождение", "Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" - ведём подготовку судоводителей, судомехаников и электромехаников. На четвертой - береговой: "Прикладная математика и информатика" - математиков, системных программистов, обслуживающих компьютерные сети и составляющих программы для рыбной отрасли.

- Морские специалисты для того, чтобы устроиться на судно, кроме диплома о высшем образовании, должны иметь еще рабочий диплом и соответствующий плавательный ценз...

- Обязательно. Морские специалисты сразу после окончания вуза должны уходить в море. Поэтому учебные планы этих специальностей составлены с учетом набора плавательного ценза. В том случае, если курсант решает уйти из вуза (причины могут быть самые разные), то у него уже на втором курсе есть сертификат, который дает возможность работать матросом, мотористом, электриком. А это значит, что два года учебы не прошли даром. Для тех ребят, которые окончили начальные или средние специализированные учебные заведения, мы предлагаем ускоренную форму обучения.

- Работа в море предполагает наличие не только теоретической базы, но и практических навыков. Как Дальрыбвтуз решает эту задачу?

- Первая практика, которую проходят все курсанты после первого курса, - это тренажерная практика. У нас есть тренажерно-учебное судно, на котором будущие моряки отрабатывают навыки действий в экстремальных ситуациях. После этой практики курсанты получают первые сертификаты.

На втором курсе у них обязательная практика на учебно-парусном судне "Паллада", которое принадлежит Дальрыбвтузу. На эту практику ребята всегда идут с большим желанием и интересом. Это обязательная групповая практика. Потом начинаются практики индивидуальные. К этому времени у курсантов уже есть сертификаты мотористов, матросов, они устраиваются в штат рыбодобывающих компаний, работают на судах промыслового флота, нарабатывают плавательный ценз. На пятом курсе у них последняя преддипломная практика. Если есть такая возможность, мы обязательно отправляем курсантов и на штурманскую практику. Например, в этом году на "Палладу" мы отправили 12 курсантов старшего курса. Они прошли настоящую штурманскую практику, а также углубленный курс английского языка, который усовершенствовали во время стоянки в зарубежных портах. Теперь эти ребята собираются защищать диплом на английском языке.

- Показатель деятельности вуза - это трудоустройство выпускников. Выпускники вашего института быстро находят работу?

- Я с уверенностью могу сказать, что ни одного безработного выпускника мореходного института у нас нет. Спрос на этих специалистов настолько велик, что на одного выпускника приходится по 2-3 компании. Они очень нужны именно в рыбной промышленности. Механиков у нас разбирают еще до получения диплома. А электромеханики (в связи с тем, что одно время многие вузы сократили набор на эту специальность) востребованы не только рыбным, но и торговым флотом.

- Что бы вы хотели пожелать выпускникам и нынешним курсантам в канун юбилея вуза?

- Курсантам хочу пожелать трудолюбия и усердия в овладении такой непростой профессией. Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, чтобы они получили отличные теоретические знания и практические навыки в стенах нашего вуза. А выпускникам хочу пожелать профессиональных успехов, морской удачи, богатых уловов. И семь футов под килем.