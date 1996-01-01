"Зарплатная" карта Востокбизнесбанка

Реализация зарплатного проекта в этом банке выгодна как предприятию, так и его работникам.

В преимуществах выплаты заработной платы через банки убеждать сегодня никого не нужно. Выгоду от этой банковской услуги давно оценили и предприятия, и их сотрудники. Компании сокращают расходы на получение, доставку и выплату зарплаты. Работники избавлены от очередей в кассу предприятия, защищены от кражи и потери денег и к тому же формируют свою личную кредитную историю в банке-партнере. Разница лишь в условиях, на которых работает тот или иной банк. Востокбизнесбанк, например, максимально упростил для своих клиентов процедуру предоставления потребительских кредитов и к тому же снизил процентные ставки. О новых возможностях "зарплатной" карты Востокбизнесбанка и ее преимуществах для клиентов рассказывает руководитель группы кредитования физических лиц Ирина ОЛЕСИК.

- Ирина Дмитриевна, чем вызвано решение упростить процедуру кредитования?

- Все наши шаги продиктованы исключительно заботой о клиентах. Именно поэтому мы снизили процентную ставку по кредиту. Впрочем, практика показывает, что величина этого параметра хотя и важный, но не самый определяющий момент. Качество услуги, скорость ее предоставления, удобство в работе ценятся клиентами при выборе банка-партнера не меньше.

Мы никогда не делали ставку на получение сиюминутной прибыли, а стремились и стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с предприятиями. Располагая полной информацией о заработной плате сотрудников обслуживающихся у нас компаний, мы увеличили скорость обработки документов на предоставление потребительских кредитов и упростили процедуру их получения. Так, например, от клиентов-работников ОАО "РЖД", не требуется ни поручительства третьих лиц, ни справок о заработке, ни других дополнительных сведений.

Достаточно написать заявление, предоставить копию паспорта, получить согласие супруга или супруги, заполнить анкету и приобрести полис страхования жизни. Кстати, последний момент у нас также упрощен до предела. Мы заключили договоры с несколькими страховыми компаниями, и клиент может приобрести полис прямо в банке, существенно сэкономив свое время. Благодаря этому оформление всех документов на получение кредита занимает всего лишь один день. Для тех, кто не имеет отношения к ОАО "РЖД", но также обслуживается по зарплатным проектам, схема немного иная, но тоже очень простая. Наши клиенты могут получить необеспеченные кредиты на сумму до 50 000 рублей на срок от 6 до 18 месяцев. Предоставление обеспеченных кредитов свыше 50 000 рублей рассматривается в индивидуальном порядке.

- А может ли владелец "зарплатной" карты воспользоваться услугой овердрафтного кредитования?

- Конечно. Для этого ему достаточно написать заявление с просьбой разрешить перерасход по карте. В случае нехватки денежных средств, клиент автоматически получает требующуюся сумму: до 90% от месячной зарплаты. При этом он опять же экономит свое время: посещения банка для дополнительного оформления документов на получение краткосрочного займа (а затем и его погашения) не требуется. После поступления денег на карту клиента они будут списаны автоматически.

Услуги кредитования сегодня очень популярны, причем их оказывают не только банки, но и предприятия торговли. Рекламные обещания, как правило, очень заманчивы. В то же время наши читатели, особенно проживающие в отдаленных уголках края, нередко жалуются на то, что итоговые выплаты по кредиту во много раз превышают обещанные, а процедура его погашения отнимает массу времени и сопровождается дополнительными расходами...

Действительно, иногда реальные ставки кредитования настолько завуалированы, что непосвященному человеку разобраться в них сложно. Например, фраза "процентная ставка 15%" сама по себе еще ни о чем не говорит. На какой период она рассчитана: на месяц, полгода, год? Даже если это годовая ставка, она может начисляться как на полную сумму кредита, так и на остаток задолженности. Разница при выплате - колоссальная. Немало подвохов может оказаться и на этапе погашения кредита. Поэтому обращаться за ним лучше в специализированные финансовые учреждения - банки. Они в этом смысле более прозрачны и предоставляют заемщикам максимально полную и реальную информацию.

- Какова кредитная ставка Востокбизнесбанка и какие дополнительные сборы ожидают заемщика?

- Для постоянных клиентов, получающих зарплату по картам банка, размер процентной ставки на потребительские кредиты - от 14,5% годовых, начисляемых на остаток задолженности. Комиссия составляет 500 рублей за открытие ссудного счета плюс приобретение страхового полиса.

Для тех, кто пока не работал с нашим банком, условия другие, но интересных предложений немало. К тому же по мере формирования положительной кредитной истории они также смогут воспользоваться упрощенной схемой кредитования. Подробная информация об условиях получения потребительских кредитов в Востокбизнесбанке по тел.: (4232)51-40-02, 45-54-85, а также на сайте: www.vbb.ru.