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Альфа-Банк: 6 лет в Приморье
На протяжении 6 лет Дальневосточный филиал Альфа-Банка прочно удерживает позиции одного из ведущих игроков финансового рынка края. Валюта баланса филиала на 1 октября 2005 года составила около 3 млрд руб.
Альфа-Банк - один из самых кредитующих российских банков. Кредитный портфель Дальневосточного филиала на 1 октября 2005 года превысил 1 млрд руб. Заемщиками филиала являются как крупнейшие промышленные предприятия, так и предприятия среднего бизнеса региона. Всего в филиале "Дальневосточный" обслуживаются свыше тысячи предприятий и организаций.
На 1 октября 2005 года количество клиентов-частных лиц в Дальневосточном филиале Альфа-Банка составило 22 тыс. человек. Остатки на счетах физических лиц - $ 18 млн. Дальневосточный филиал Альфа-банка эмитировал 9 тыс. международных пластиковых карт, остатки на счетах которых на 1 октября 2005 составили $ 6 млн.
Количество торгово-сервисных предприятий, привлеченных на эквайринговое обслуживание, составляет 192. В том числе в крупнейших торговых центрах Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Арсеньева реализовано 10 "сетевых решений". Оборот по торговому эквайрингу на 1 октября 2005 года превысил $ 400 тыс. в месяц. Филиал обслуживает карты ведущих международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, а также российской платежной системы Union Card. Филиал эмитирует микропроцессорные таможенные карты, предназначенные для оплаты таможенных пошлин и других выплат, а также для идентификации плательщиков - участников внешнеэкономической деятельности. В настоящее время во Владивостоке, Находке, Артеме действуют 15 банкоматов.
В 2004 году Альфа-Банк предложил своим клиентам услугу "Альфа-Чек", позволяющую контролировать свой карточный счет (оперативно получать информацию обо всех расходных операциях по карте). В июле 2005 года в рамках этой услуги появилась возможность узнавать о поступлении денег на счет. До конца года филиал планирует начать выпуск кредитных карт с беспроцентным кредитом в течение 60 дней.
За 6 лет работы филиал Альфа-Банка в Приморском крае зарекомендовал себя как активный участник социально-культурной жизни региона. За это время было реализовано большое количество спонсорских и благотворительных программ. В 2005 году Дальневосточный филиал Альфа-Банка оказал благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и Приморскому Ботаническому саду.
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