Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для бизнеса региона лизинг станет доступнее
24 августа 2005 года состоялось подписание кредитного договора между ЗАО "ДельтаЛизинг" (www.deltaleasing.ru) и WorldBusiness Capital, Inc. Кредитная линия, открытая для ЗАО "ДельтаЛизинг", составляет 10 миллионов долларов США и носит редкий для российских регионов срок погашения - 7 лет. Гарантом в данной сделке выступила корпорация OPIC (Корпорация частных внешних инвестиций).
Опираясь на успешный опыт работы с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР), ЗАО "ДельтаЛизинг" является на сегодняшний день единственной лизинговой компанией на Дальнем Востоке и в Сибири, имеющей стабильный доступ на рынок международного капитала. ЗАО "ДельтаЛизинг" привлекает иностранный капитал на международных финансовых рынках и инвестирует его в реальный сектор экономики. Доступ к долгосрочному и относительно дешевому иностранному капиталу позволяет ЗАО "ДельтаЛизинг" предлагать выгодные условия, тем самым делая лизинг доступным для предпринимателей и частных компаний Сибири и Дальнего Востока.
ДосьеWorldBusiness Capital (WBC) является коммерческой финансовой компанией, специализирующейся на поддержке малого и среднего бизнеса на развивающихся рынках. Компания, штаб-квартира которой находится в г. Хартфорде, штат Коннектикут, США, была основана в 2003 году группой профессионалов, обладающих огромным опытом в международных кредитных операциях, который позволил им успешно профинансировать сотни проектов по всему миру.
Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC) была основана как правительственная организация США в 1971 году. OPIC способствует экономическому развитию новых развивающихся рынков, поддерживает частный сектор в плане управления рисками, связанными с прямыми иностранными инвестициями. С момента своего основания OPIC способствовала инвестированиям на сумму свыше 150 миллиардов долларов, это помогло развивающимся государствам получить свыше 11 миллиардов долларов прибыли. В странах, где были сделаны инвестирования, появилось 690000 новых рабочих мест.
Комментарий генерального директора ЗАО "ДельтаЛизинг" Олега РАКИТСКОГО:
- Кредитная линия, открытая нам World Business Capital, свидетельствует о том, что компания "ДельтаЛизинг" полностью отвечает самым требовательным критериям касательно как непосредственно финансовых рисков, так и корпоративных норм управления. Немаловажную роль в решении WBC сыграла финансовая прозрачность компании "ДельтаЛизинг". Важно отметить, что новое кредитное соглашение является частью программы "ДельтаЛизинг" по привлечению долгосрочного финансирования для развития лизинговой деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке России. В рамках данной программы мы уже не первый год сотрудничаем с Международной финансовой корпорацией. В конце 2004 года был подписан договор с Европейским банком реконструкции и развития. Кредитная линия от WBC - логичный последовательный шаг в развитии нашей компании.
Хочу отдельно сказать, что конечная цель нашей работы - это инвестиции в реальный сектор экономики России. Благодаря наличию у "ДельтаЛизинг" стабильных источников финансовых ресурсов наши клиенты, как крупные организации, так и частные предприниматели, имеют возможность воспользоваться доступными ресурсами на срок от 1 года до 5 лет, приобретая оборудование стоимостью от 20 тыс. до 2,5 миллиона долларов США.
Новости тематики
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха