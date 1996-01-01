Для бизнеса региона лизинг станет доступнее

24 августа 2005 года состоялось подписание кредитного договора между ЗАО "ДельтаЛизинг" (www.deltaleasing.ru) и WorldBusiness Capital, Inc. Кредитная линия, открытая для ЗАО "ДельтаЛизинг", составляет 10 миллионов долларов США и носит редкий для российских регионов срок погашения - 7 лет. Гарантом в данной сделке выступила корпорация OPIC (Корпорация частных внешних инвестиций).

Опираясь на успешный опыт работы с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР), ЗАО "ДельтаЛизинг" является на сегодняшний день единственной лизинговой компанией на Дальнем Востоке и в Сибири, имеющей стабильный доступ на рынок международного капитала. ЗАО "ДельтаЛизинг" привлекает иностранный капитал на международных финансовых рынках и инвестирует его в реальный сектор экономики. Доступ к долгосрочному и относительно дешевому иностранному капиталу позволяет ЗАО "ДельтаЛизинг" предлагать выгодные условия, тем самым делая лизинг доступным для предпринимателей и частных компаний Сибири и Дальнего Востока.

Досье WorldBusiness Capital (WBC) является коммерческой финансовой компанией, специализирующейся на поддержке малого и среднего бизнеса на развивающихся рынках. Компания, штаб-квартира которой находится в г. Хартфорде, штат Коннектикут, США, была основана в 2003 году группой профессионалов, обладающих огромным опытом в международных кредитных операциях, который позволил им успешно профинансировать сотни проектов по всему миру.

Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC) была основана как правительственная организация США в 1971 году. OPIC способствует экономическому развитию новых развивающихся рынков, поддерживает частный сектор в плане управления рисками, связанными с прямыми иностранными инвестициями. С момента своего основания OPIC способствовала инвестированиям на сумму свыше 150 миллиардов долларов, это помогло развивающимся государствам получить свыше 11 миллиардов долларов прибыли. В странах, где были сделаны инвестирования, появилось 690000 новых рабочих мест.

Комментарий генерального директора ЗАО "ДельтаЛизинг" Олега РАКИТСКОГО:

- Кредитная линия, открытая нам World Business Capital, свидетельствует о том, что компания "ДельтаЛизинг" полностью отвечает самым требовательным критериям касательно как непосредственно финансовых рисков, так и корпоративных норм управления. Немаловажную роль в решении WBC сыграла финансовая прозрачность компании "ДельтаЛизинг". Важно отметить, что новое кредитное соглашение является частью программы "ДельтаЛизинг" по привлечению долгосрочного финансирования для развития лизинговой деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке России. В рамках данной программы мы уже не первый год сотрудничаем с Международной финансовой корпорацией. В конце 2004 года был подписан договор с Европейским банком реконструкции и развития. Кредитная линия от WBC - логичный последовательный шаг в развитии нашей компании.

Хочу отдельно сказать, что конечная цель нашей работы - это инвестиции в реальный сектор экономики России. Благодаря наличию у "ДельтаЛизинг" стабильных источников финансовых ресурсов наши клиенты, как крупные организации, так и частные предприниматели, имеют возможность воспользоваться доступными ресурсами на срок от 1 года до 5 лет, приобретая оборудование стоимостью от 20 тыс. до 2,5 миллиона долларов США.