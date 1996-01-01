Гостинице Vlad Motor Inn перекрывают кислород

Нападки на гостинично-ресторанный комплекс "Vlad Motor Inn" набирают новую силу. Теперь сотрудники ГУ "Хозяйственное управление администрации края" (ХОЗУ) просто перекопали подъездной путь к гостинице, судя по всему, под видом ремонтных работ.

Две недели назад директор ГУ ХОЗУ Павел ПОПОВ направил руководству ЗАО "Влад Мотор Инн корпорейшн" письмо следующего содержания: "Уведомляем вас, что с 22.09.05 г. ГУ "Хозяйственное управление администрации края" будет производить ремонт участка теплотрассы (в плане подготовки к отопительному сезону 2005-2006 гг.). Для чего будет перекопан участок проезжей части между 9-й и 8-й улицами. Ремонтные работы будут производиться ориентировочно до 10.10.2005 г".

В указанный срок к единственной дороге, ведущей к гостинице Vlad Motor Inn, подъехала техника и выкопала яму, перекинув через нее наскоро сколоченный из деревянных досок мостик для пешеходов. Таким образом, часть гостей, приезжающих отдыхать в гостинично-ресторанный комплекс на автомобилях, так и не сумев преодолеть вырытое на пути к гостинице препятствие, уезжают ни с чем. Не могут подъехать не только клиенты, но и машина для вывоза мусора, автомобили, снабжающие комплекс продуктами питания, водой. И, не дай бог, случись там пожар или кому-то понадобится скорая медицинская помощь - пожарные и медики столкнутся с такой же проблемой.

Возникает резонный вопрос: почему ХОЗУ, перекопав дорогу, не соорудило временный проезд для машин? Как нас проинформировали в ГАИ г. Владивостока, предприятие, производящее ремонт проезжей части, обязано это сделать. Впрочем, ХОЗУ должно было сделать не только это.

Яма как она должна быть

Согласно нормам, регламентирующим проведение земляных работ, любое предприятие, имеющее соответствующую лицензию, обязано подписать ордер на проведение земляных работ, который выписывает Управление благоустройства и содержания города администрации г. Владивостока. Этот ордер в обязательном порядке подписывает ряд ведомств, начиная с Управления архитектуры, Владивостокской городской телефонной станции (ВГТС) и заканчивая ГАИ.

Как нам сообщили в пожарной охране, ХОЗУ также было обязано уведомить и их о планируемых земляных работах. Однако диспетчер соответствующего подразделения в списке учета такой записи не нашел ввиду того, что таковая просто отсутствовала - руководство ХОЗУ и эту норму проигнорировало.

Любопытно и то, что в течение недели никто к производству собственно ремонта теплотрассы так и не приступил. Сотрудники "Vlad Motor Inn", так и не дождавшись даже начала работ на трассе, проложили через яму по две пары металлических рельсов, чтобы дать возможность автомобилям подъехать к гостинице. Но тут появились представители ХОЗУ с требованием убрать сооруженный проезд с их собственности.

К территории гостиницы ведет еще один подъездной путь, перекрытый воротами, ключ от них находится у руководства ГУ ХОЗУ. После получения уведомления о проведении ремонтных работ представители ЗАО обратились в ХОЗУ с просьбой предоставить возможность проезда через другую дорогу, на что чиновники ответили отказом. Такое поведение "собаки на сене" можно объяснить лишь тем, что ремонтные работы на дороге к комплексу были прикрытием для того, чтобы просто досадить ЗАО, создать ему лишние проблемы.

Забор против порядка управления

Фактически отрезав комплекс от внешнего мира, в ХОЗУ не успокоились. Неделю назад на территорию гостинично-ресторанного комплекса въехал безо всяких разрешительных документов грузовик с буровой установкой и начал бурить в земле ямы под столбы для установки забора. Ограждение планировалось установить таким образом, чтобы отгородить половину территории, в том числе земельный участок, на котором находится теннисный корт.

Работами руководил все тот же г-н Попов. На естественный вопрос о том, какие имеются основания для проведения таких работ, руководству гостиницы, а также консулу Канады во Владивостоке ничего не ответили и документов не представили.

Вместе с тем, было бы наивным предполагать, что г-ну Попову не известно о том, что в настоящий момент в производстве арбитражного суда Приморского края находится ряд дел, в том числе спор о праве на теннисный корт, который пытались отгородить забором сотрудники ГУ ХОЗУ. И о том, что до рассмотрения судом споров в отношении земельного участка, на котором находится гостиничный комплекс, приняты обеспечительные меры, согласно которым никакие действия по тому участку и находящемуся на нем имуществу осуществляться не могут.

А также о том, что нарушение обеспечительных мер влечет за собой уже иную ответственность, вплоть до уголовной. При этом руководство ЗАО поражает не только абсолютное неуважение интересов иностранного инвестора, но и пренебрежительное отношение к судебной власти, а также администрации г. Владивостока, постановление которой о предоставлении ЗАО "Влад Мотор Инн корпорейшн" в аренду спорного земельного участка обжалуется в арбитражном суде. Более того, удивляет полное нежелание краевых властей вести переговоры для мирного разрешения данной ситуации.

Опираясь на опыт преподнесенных от ХОЗУ "сюрпризов" руководству ЗАО, как-то: лишение ресторана Vlad Motor Inn лицензии на алкоголь, отключение всего комплекса от газа и теперь перекапывание подъездного пути, несложно просчитать следующие шаги управления, подведомственного краевой власти. Что будет дальше - отключение воды, электричества, канализации? На одно можно надеяться: кислород перекрыть они не смогут, ведь это уже не в их компетенции.

P.S. На момент сдачи номера в печать проезд к гостинице ГУ ХОЗУ восстановило.