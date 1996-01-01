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"Японский Владивосток" в "Милленниуме"
"Японский Владивосток" - так назывался мастер-класс по фитодизайну витрин, состоявшийся 27 сентября в салоне "Милленниум" в рамках Фестиваля искусства икебаны. Возможности и секреты икебаны в организации внутреннего пространства витрин продемонстрировали лучшие мастера наиболее известных японских школ "Икенобо" и "Сагагорю". Мероприятие состоялось по инициативе Японского центра во Владивостоке.
Выбор "Милленниума" не случаен. Салон расположен в так называемом "японском треугольнике", образованном пересечением трех улиц - Фонтанной, Алеутской и Мордовцева; именно здесь проживали японцы в первые десятилетия после образования Владивостока. А на месте салона в то время располагалась гостиница "Наганоя", выполненная в традиционном японском стиле рёкан.
Кстати, вход в "Милленниум" стилизован под ворота синтоистского храма "тории". По словам хозяйки салона Эльвиры БЕЛОВОЙ, это было сделано не специально, а по внутреннему наитию, когда еще не было известно о том, что месторасположение "Милленниума" связано с японским Владивостоком.
Удивительно трогательная и живая композиция, распустившаяся в витрине одного из лучших салонов города, - яркое доказательство возможностей икебаны, новый взгляд на организацию витринного пространства и своеобразный импульс к развитию фитодизайна во Владивостоке.
Мебельный салон "Милленниум", как обычно, в курсе всех модных тенденций и в авангарде интерьерной моды.
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