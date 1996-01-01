"Фасольное" досталось китайцам

Вслед за Еврейской АО и Читинской областью, где китайский бизнес уже инвестирует разработку недр, Приморский край стал третьим регионом в России, чьи недра будут разрабатываться за счет китайских денег.

29 июня во Владивостоке состоялся аукцион на право разработки Фасольного полиметаллического месторождения. Победителем аукциона стала китайская компания, зарегистрированная на территории Приморского края, ООО "Золотой Камень". Победа ей досталась в борьбе с другим китайским же участником - Главным геологоразведочным исследовательским институтом цветных металлов провинции Хэйлунцзян.

Фасольное полиметаллическое месторождение содержит свинец, цинк и попутные компоненты, в числе которых серебро. Расположено оно, что немаловажно с экономической точки зрения, в достаточно доступном районе, вблизи транспортных путей. Это Ольгинский район Приморского края. Ближайшим к месторождению населенным пунктом является пос. Щербаковка, расположенный в 10 км к востоку от месторождения. Расстояние месторождения до ближайшего морского порта Ольга составляет 90 км.

Как и многие открытые в Приморье месторождения, "Фасольное" известно давно, с шестидесятых годов прошлого века. С 1960 по 1965 годы здесь велись детальные геофизические и поисковые работы, результатом которых, собственно, и стало открытие месторождения. Позднее, в начале 90-х, была дана оценка его запасов, а само месторождение переведено в разряд промышленных.

Досье Запасы руды по "Фасольному" месторождению категории С1 составляют 93 тыс. тонн, в том числе свинца - 4,8 тыс. тонн, цинка - 5,4 тыс. тонн, серебра - 7,3 т; запасы руды категории С2 составляют 2 млн тонн, свинца - 87,1 тыс. тонн, цинка - 105,3 тыс. тонн, серебра - 168,4 тонн. На месторождении имеются перспективы значительного прироста запасов за счет дополнительной разведки.

Экономические условия, сложившиеся в России к тому времени, не способствовали развитию горнопромышленного комплекса. Поэтому более 10 лет после открытия "Фасольное" оставалось невостребованным. В последние годы профильное горнодобывающее предприятие ОАО "Дальполиметалл" делало оценку экономической эффективности его разработки и посчитало эксплуатацию невыгодной, даже несмотря на рост цен на данную группу металлов на мировом рынке.

В результате объявленный весной 2005 г. аукцион по "Фасольному" привлек лишь внимание китайского бизнеса. Последние уже несколько лет прощупывали информацию о недрах Приморского края. Ходили вокруг да около. Может быть эти хождения продолжались бы еще какое-то время, но назначенный аукцион подстегнул китайскую сторону к действию. Первая попытка провести аукцион, назначенный на май, ничем не завершилась, так как была подана только одна заявка - со стороны Главного геологоразведочного исследовательского института цветных металлов провинции Хэйлунцзян (КНР). Видя, что отсутствие претендентов может и дальше тормозить получение лицензии, которой китайцы заинтересовались не на шутку, они пошли на создание отдельной компании на территории России - ООО "Золотой Камень", которая и стала через месяц вторым участником аукциона.

Стартовый размер разового платежа на аукционе был установлен в размере 1,6 млн руб. Шаг аукциона определен в 5%, т. е. в 80 тыс. руб. Победа досталась ООО "Золотой Камень" за один шаг аукциона. Таким образом, итоговая цена аукциона составила 1 млн 680 тыс. руб.

По условиям лицензии победитель аукциона должен начать строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не позднее III квартала 2007 г.

Ввод в эксплуатацию первой очереди с производительностью не менее 50 тыс. тонн руды в год должно состояться не позднее IV квартала 2008 г. Соответственно, выход предприятия на годовую производительность, а это не менее 100 тыс. тонн руды в год, должно быть не позднее II квартала 2010 г. Победитель обязуется также обеспечить организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ, и максимальное использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов.

Генеральный директор ООО "Золотой Камень" ВАН ЦЮАНЬ подтвердил после завершения аукциона, что компания намерена максимально привлекать российских специалистов, хорошо знающих геологические условия Приморья. На вопрос "ЗР", будет ли компания сотрудничать с российскими горнодобывающими компаниями, Ван Цюань ответил утвердительно. Уже состоялись переговоры с руководством ОАО "Дальполиметалл", "Приморский ГОК" о проведении геологоразведочных работ. Что касается техники, которая может использоваться на месторождении, то преимущество будет отдано китайской как более дешевой.

Бизнес-план освоения месторождения подразумевает строительство на российской территории обогатительной фабрики. Полученный на ней концентрат будет отправляться в Китай, на металлургические заводы. Первый этап освоения месторождения потребует, по оценкам руководства китайского предприятия, не менее $ 10 млн инвестиций. Частично это будут займы китайских банков, а частично - вложения крупных частных компаний.

В итоговом комментарии заместителя руководителя агентства по недропользованию Александра ЛАЗАРЕВА специально для "ЗР" прозвучало следующее:

- Китайская компания, безусловно, рассчитывает использовать при разработке месторождения свою рабочую силу. Это поможет им снизить себестоимость. Хотя не в той мере, как им бы хотелось. Им придется привлекать наших специалистов. Хотя бы потому, что их инженеры обязаны пройти у нас сертификацию, а это непросто, прежде всего проблема будет из-за языкового барьера. Либо они должны иметь дипломы российских вузов. В Китае, конечно, еще есть люди, которые некогда учились в СССР, имеют наши дипломы и свободно говорят по-русски, но это уже пожилые люди. Впрочем, подобная практика есть во всем мире, поэтому в конечном итоге все решаемо.

Второй вариант снижения затрат для китайской компании - работать на оборудовании, производимом в Китае. Третье - фабрику они будут строить свою. Допустим, китайское оборудование - дробильные мельницы и пр. - обошлись в свое время "Покровскому руднику" (Амурская область) почти в 2 раза дешевле российских или украинских. Смонтировали их китайцы всего за полтора месяца, тогда как наши ту же работу намерены были выполнить за 4 месяца, украинцы - за 6.

Еще важный фактор - сегодня цена на свинец и цинк в Китае выше мировой. Для добывающей компании это тоже большой плюс. Они собираются реализовывать металлы на своем внутреннем рынке, не продавая никаким операторам. И еще, думаю, что здесь просматривается государственная политика КНР, направленная на постепенное заселение дальневосточных территорий путем экономической экспансии.

Китаю нужны концентраты. В Чинчуне, по моим данным, свинцовый завод не загружен, в Даляне цинковый также не загружен. Рудой "Фасольного" эти заводы не загрузить, но лиха беда начало. У нас еще много нераспределенных объектов недр, которые пока не востребованы. Думаю, для китайцев это проба пера - посмотрим, как они начнут. Но они уже заявили, что хотят взять в будущем на разработку еще одно - Красногорское - полиметаллическое месторождение (цинк, свинец), - отметил в заключении Лазарев.