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ДФУ получит тепло в полном объеме
Строительные работы по вводимым объектам саммита АТЭС в целом ведутся в соответствии с графиками, станции и теплотрассы Дальнего Востока готовы к несению электрической и тепловой нагрузки.
«Строительство энергообъектов, предназначенных для энергоснабжения саммита, ведется в соответствии с графиком, - отметил во время рабочего визита во Владивосток заместитель министра энергетики Андрей ШИШКИН. - В настоящий момент готовы к работе мини-ТЭЦ «Северная» и первая очередь мини-ТЭЦ «Центральная», а также теплотрассы «Северная - Центральная» и «Центральная-ДФУ». Таким образом, обеспечена готовность к выдаче тепловой энергии в отопительный сезон 2010-2011 гг. от этих мини-ТЭЦ на строящиеся объекты саммита».
Министерство энергетики РФ держит на особом контроле вопросы обеспечения теплоснабжения строящегося ДВФУ и осуществление подготовки к саммиту. Во Владивостоке ежемесячно проводится оперативный штаб Мин-энерго России, в котором принимают участие профильные департаменты Министерства энергетики, а также представители руководства энергетических, строительных и инфраструктурных организаций и компаний.
«Заявленная подрядчиком тепловая нагрузка Дальневосточного федерального университета в отопительный сезон 2010-2011 гг. будет обеспечена в полном объеме», - заявил замминистра.
В презентации ОАО «ДВЭУК» (госзаказчик ряда энергообъектов к саммиту) отмечается, что заявленная ЗАО «Крокус Интернэшнл» тепловая нагрузка ДВФУ в осенне-зимний период 2010-2011 гг. в размере 27,48 Гкал/ч обеспечивается в полном объеме с возможностью выдачи мощности до 55,9 Гкал/ч. Заявленная мощность для НОК «Приморский океанариум» в объеме 2 МВт будет обеспечена за счет ввода двух дизельных электростанций в составе первого пускового комплекса уже к 5 ноября.
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