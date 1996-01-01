Юг Владивостока скоро очистится

Строительство очистных сооружений южного планировочного района Владивостока в районе б. Промежуточной на берегу Уссурийского залива начато 12 декабря прошлого года и ведется быстрыми темпами. Большинство объектов уже в довольно высокой степени готовности. На некоторых из них в ближайшее время предполагается начать монтаж оборудования.

Досье Площадь стройплощадки - 12,7 га. При ее подготовке был зарегулирован ручей, сделана отсыпка высотой до 12 метров, выбран большой объем скального грунта. Основание строящихся очистных находится на уровне 37,5 метра над уровнем моря. Госзаказчик объекта - Департамент градостроительства Администрации Приморского края, заказчик - «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края». Генподрядной организацией по строительству выступает КГУП «Приморский водоканал», а основные подрядчики - ЗАО «Росдорснабжение», ЗАО «Компания «Востокинвестстрой», ЗАО «Строительный Альянс» (УМ-1). Генеральный проектировщик - московская компания «Энергокаскад» с «делегированием» высоких полномочий ОАО «Приморгражданпроект». А проект технологической части разработал «Мосгорводоканалпроект».

Заместитель генерального директора КГУП «Приморский водоканал» Андрей ДЬЯКОВ «проходится» по готовности объектов. Приемная камера уже готова на 100%. На этой неделе должно начаться строительство к ней коллектора от камеры гашения, находящейся в начале объездной трассы. Затем коллектор протянут к магистральной КНС в районе ул. Командорской - около ТЭЦ-2. Сейчас же ведутся работы в районе ул. Окатовой по канализационным сетям южного района. Готовность административно-бытового блока - около 80%, здание решеток, где будет самая грубая очистка стоков, - 60%, песколовки - 85%, ТП - 90%, бетонные работы по аэротенкам (вторичным остойникам) завершены на 95%. По аэротенкам и зданию решеток остается еще нанесение гидроизоляции, и затем уже можно будет начинать монтаж оборудования - мешалок, скребков. В здании ультрафиолета уже есть фундамент и армирование, а в здании склада реагентов - фундамент. И еще несколько мелких объектов - в начальной стадии строймонтажа.

Работы ведутся практически по всем объектам комплекса. В основном завершается монолитное бетонирование. Далее предстоит возведение стен, монтаж оборудования, прокладка технологических трубопроводов и пр. Пока стоят плюсовые температуры, строители стараются по максимуму завершить наружные работы.

В пик строительных работ здесь работало до 250 рабочих и около 40 инженерно-технических работников. В основном это российские и китайские строители. Стройка, несмотря на то, что ведется успешно, как и многие другие, все-таки ощущает на себе острый дефицит высококвалифицированных кадров.

Начальник строительного участка южных очистных «Росдорснабжения» Николай ОВСЯННИКОВ считает, что если бы здесь был «полный комплект» высокоразрядных монтажников, каменщиков и сварщиков, то можно было бы от повременки уйти на оплату труда «от выработки». Это бы больше заинтересовывало людей, и работы шли бы скорее. Надо сказать, что заработки здесь можно отнести к разряду «обычных».

В какой-то степени «пробуксовывают» заявки снабженцев «по мелочи». Основные стройматериалы, а они большей частью приморские, идут без проблем - цемент, щебень, а металл, стеновые блоки - из-за задержек с проплатами запаздывают.

Не будь сложностей, темпы работ, конечно же, шли бы со значительным опережением графика. Но и нынешние темпы очень неплохие. По крайней мере, недавно посетивший этот объект председатель счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН дал работе строителей очень хорошую оценку.

Стоит отметить, что эти очистные сооружения строятся с расчетом ежесуточной очистки порядка 160 тыс. кубометров стоков. Предполагается, что стоки будут собирать с Первомайского и Ленинского районов и по трубам насосами подавать на очистные. При этом осуществляемый сегодня проект объединил намечавшиеся ранее «южные очистные» на Чуркине и «восточные». По сути, они стали «юго-восточными» и будут значительно мощнее «северных» очистных, где в перспективе ежесуточно должно будет очищаться до 100 тыс. «кубов», а пока строятся мощности на 50 тыс., но равноценны очистным центрального планировочного района.

Технология очистки стоков на этих очистных предусматривает ряд этапов - это механическая, биологическая очистка, доочистка через специальные фильтры, ультрафиолетовое обеззараживание. В конечном счете очищенная вода стоков бытовой канализации будет поступать в море на глубину около 20 метров по выпуску длиной около 1200-1500 метров. Ни для экологии, ни для людей она не будет представлять никакой опасности. Ну, а что касается ила, то он будет сгущаться, брикетироваться, сушиться и затем использоваться как удобрение, топливо и пр.

При грамотно отлаженной технологии и высокой степени автоматизации штат этих очистных сооружений может быть минимальным. На таком объекте в Москве сегодня работают всего 19 человек - диспетчера, лаборанты и рабочие по обслуживанию. Принципиальное решение по максимальной автоматизации этих сооружений принято, и, надо полагать, содержание штата будет не таким уж дорогим, хотя в целом предстоящая очистка стоков, конечно, будет «удовольствием» не из дешевых. Но это и стоит того, чтобы жить у чистого Японского моря.

На особенно сложных участках технологической цепочки предусмотрено резервное оборудование, что станет надежной гарантией того, что процесс очистки стоков будет идти непрерывно при любых обстоятельствах, и неочищенные стоки в море не попадут.

После завершения строительства эти очистные станут по уровню очистки стоков и объемам «шестыми в мире», а в «пятые» попадут очистные центрального района Владивостока.

Если для быстрорастущего города в будущем потребуются дополнительные мощности по очистке бытовых стоков, то резервная территория позволит построить рядом с «южными» еще один такой же комплекс. Срок службы его без капремонта и реконструкции по нормам составляет 25 лет, но в ходе строительства в объекты закладывается повышенное качество, которое должно увеличить срок беспроблемной эксплуатации вдвое. Для этого по просьбе строителей и заказчика проектировщики заложили в проект определенные марки бетона, современную гидроизоляцию и пр. В целом все три городские мощности очистки бытовых стоков, строящиеся сегодня, предусматривают решение проблемы бытовых стоков на далекую перспективу. Причем уже с полной наладкой технологического процесса. Окончание строительства очистных сооружений южного планировочного района Владивостока намечено на конец следующего года, а это значит, что к саммиту АТЭС уровень загрязнения морских вод у городского побережья существенно снизится и в них можно будет заходить без нынешних рисков.