От Тихого до Черного

Практически одновременно четыре работника Дирекции, ответственной за строительство объектов саммита АТЭС, ушли на повышение в другие структуры.

Заместитель генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция» по строительству Вячеслав ФАТКУЛЛИН переведен на должность руководителя строительства одного из объектов Сочинской Олимпиады-2014. Следует отметить, что на должности заместителя генерального директора по строительству Вячеслав Фаткуллин проработал более двух лет - с момента начала проектных и изыскательских работ по строительству ДФУ и конференц-центра на острове Русский.

В ближайшее время заместитель генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция» по координации Эдуард ЛИСОГОР будет переведен на новое место работы - на должность руководителя Дирекции по строительству морского фасада г. Владивостока - ДСМФ (данная дирекция создается в составе ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»). Кандидатура Эдуарда Лисогора уже прошла все необходимые согласования на эту должность. В ближайшее время ему предстоит создать новую дирекцию с нуля и приступить к работе по выполнению поручения пункта протокола совещания у председателя Правительства РФ В.В. ПУТИНА от 28.12. 2009 г.

Новое назначение получил и заместитель генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция» по общим вопросам Игорь МИЛЮТИН. Он назначен руководителем самой крупной юридической компании в Челябинской области.

Еще один сотрудник ФГУ «Дальневосточная дирекция», занимавшийся вопросами земельных отношений и получением согласований, - Александр ГУСАЧЕНКО назначен руководителем приморского отделения ФГУП «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок».

Как отметил Генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» Евгений РОГОЗА, данные назначения - показатель востребованности сотрудников Дирекции и их профессионализма для реализации масштабных проектов регионального и федерального значения.