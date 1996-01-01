Федеральному университету нашли ректора

Похоже, что ответ на вопрос о том, кто же возглавит Дальневосточный федеральный университет, кампус которого уже наполовину построен, наконец-то найден. Ректором ДФУ, по информации «ЗР», станет заместитель министра образования РФ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Тема назначения ректора будоражила приморскую научную и образовательную общественность с начала 2010 г. На эту должность прочили ректора ДВГУ Владимира КУРИЛОВА, академика, Директора Института биологии моря ДВО РАН Андрея АДРИАНОВА, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА и многих других. Однако гипотеза о том, что на этот пост все-таки будет назначен «человек из Москвы», постоянно витала в научно-образовательных кругах.

С одной стороны, тот факт, что руководителем ДФУ стал ни больше ни меньше заместитель министра, в то время как другие федеральные университеты в большинстве своем получили ректоров из числа региональных лидеров, вселяет оптимизм. Однако этот же факт и настораживает - то ли дефицит управленческих кадров в Приморье усугубляется, то ли нет к ним у Москвы доверия...

Хотя сама по себе кандидатура Миклушевского, по мнению экспертов, которые до официального назначения ректора не торопятся открыто высказывать свои мнения, вполне достойна. Молодой, 43-летний заместитель министра образования и науки РФ имеет большой опыт как научной, так и управленческой работы. Окончив с отличием Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург» (1990 г.), обучался в аспирантуре МИСиС, в 1993 г. поступил на работу в МИСиС на кафедру редких металлов и порошковой металлургии, где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 г. назначен начальником планово-экономического управления МИСиС. В 2002-2003 годах прошёл профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В 2004 г. назначен проректором по экономике и финансам, а в апреле 2007г. - первым проректором Московского института стали и сплавов. С сентября 2007 г. - директор Департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Минобрнауки России. 1 сентября 2008 г. распоряжением председателя Правительства РФ назначен заместителем министра образования и науки. Имеет степень доктора технических наук.

Работа на новом посту Владимиру Миклушевскому предстоит сложная и скрупулезная. Во-первых, в связи с тем, что университетский кампус строится с нуля, ректору придется решать множество административно-хозяйственных вопросов и в прямом смысле этого слова еще целый год заниматься стройкой. Кроме этого, сегодня происходит процесс передачи имущества из ведения Министерства образования в ведение автономного учреждения, которым является ДФУ. Этот процесс крайне кропотливый.

Наверняка серьезной доработке подвергнется и концепция университета, подготовленная в свое время руководством ДВГУ. Тем более что в недрах администрации Приморья давно имеется собственный, отличный от университетского, взгляд на Федеральный университет. Официально эту концепцию никто из чиновников не озвучивал и не комментировал, хотя о ее существовании в кулуарах говорят давно. И ее главное отличие от существующей - направленность на экономику региона. Развивать «науку для науки» при наличии огромного количества самых разных проблем на российском Дальнем Востоке - слишком дорогое удовольствие. По мнению властей, сегодня необходимо поддерживать науку для производства, которая уже завтра даст реальный экономический эффект.