Нефтепровод ВСТО строится с соблюдением экологических норм

Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» ведётся высокими темпами. Работы идут на территории двух районов края – Пожарского и Дальнереченского.

Как сообщили в управлении Нефтегазового комплекса Приморского края, сварено почти 160 километров труб, из них 115 уложено в траншеи. Подготовлено более 200 километров трассы, по которой пройдёт магистральный нефтепровод. На строительстве заняты более 3200 человек и 1500 единиц техники. Для обеспечения фронта работ накоплено 123 километра труб.

Напомним, протяженность нефтепровода ВСТО по территории Приморского края составляет 547 километров. Проект необходим для экономического развития края и входит в число приоритетных. Вместе с тем губернатор Приморья Сергей Дарькин поставил задачу – обеспечить соблюдение всех экологических требований при строительстве и эксплуатации нефтепровода, сообщает пресс-служба администрации края.