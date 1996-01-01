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Имя мосту определит голосование
Возводящиеся в преддверии саммита АТЭС-2012 мосты через пролив Босфор Восточный и через бухту Золотой Рог со временем наверняка станут визитной карточкой Владивостока. Пришло время определится с именем объектов.
Департаментом дорожного хозяйства Приморского края в апреле проводился конкурс на название моста через бухту Золотой Рог. Жители и гости Владивостока предложили около 350 названий. По условиям конкурса, отобрано 50 из них, после чего на сайте было объявлено голосование. В финал вышло 30 предполагаемых названий.
По законодательству, наименование объектов относится к полномочиям муниципальной власти. Администрация Владивостока предлагает жителям города вновь высказать свое мнение и выбрать наиболее удачное из 30 предложенных вариантов: Мост Надежда, Восточная стрела, Щетининский мост, Муравьево-Амурский мост, Тихоокеанский мост, Федоровский мост, Пушкинский мост, Приморье, Золотой Рог, Мост «Поколений», Светланский, Мост моряков торгового флота, Восточные ворота, Центральный мост, Мост народов, Виктория, Мост Мечты, Дальневосточный, Петр Великий, Золотой, Мост Петра Великого, Мост Ажурный, Чуркинский мост, Гребневский мост, Губернаторский мост, Мост XXI века, Мост Орлиный, Мост желаний, Дарькинский, Мост Дружбы, Мост Мира.
Поучаствовать в окончательном выборе названия моста, высказав свое мнение, оставить отзывы и комментарии жители Владивостока могут по адресу: webmaster@vlc.ru.
Самые популярные названия будут рассмотрены на комиссии по городской топонимике и представлены на утверждение главе города Владивостока, сообщает пресс-служба.
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