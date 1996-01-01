Широкий шаг

Исполнилось ровно два года с начала строительства моста на остров Русский. Перед мостостроителями стоит сложнейшая задача: возвести рекордный по своим параметрам объект в рекордные сроки - 43 месяца. Сейчас пройдено более половины пути.

Мост будет рекордным в мировой практике по длине центрального пролета (1104 м), по высоте пилонов (320 м) и по длине вант (до 580 м).

- Невидимая глазу часть мостового перехода впечатляет своим масштабом даже профессионалов, - сказал директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ. - Общий объем скважин, пробуренных при строительстве моста на остров Русский, составляет более 17 тысяч погонных метров! Примеров бурения в таких геологических условиях не было в мировой практике. Эти 17 километров пройдены в сложнейших скальных грунтах пролива Босфор Восточный!

При устройстве буронабивных свай под 320-метровые пилоны на полуострове Назимова и острове Русском впервые в отечественном мостостроении были использованы реверсные установки, в морских условиях освоена технология бурения и бетонирования скважин «с воды».

Уникальный мостовой переход, который соединит берега пролива Босфор Восточный, станет визитной карточкой не только Владивостока, но и всей страны, считает гендиректор компании Борис КОНДРАТ. - Недаром самый большой в мире вантовый мост еще до завершения строительства получил народное название - Русский мост. Руководством нашей страны определен особый статус Владивостока в реализации Азиатско-Тихоокеанской стратегии России и сформулирована главная задача - развитие территорий Дальнего Востока. Вся создаваемая здесь современная транспортная инфраструктура будет долго и надежно служить жителям Приморья после проведения саммита стран АТЭС-2012.