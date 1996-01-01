Вертикальный взлет

Сейчас на стройплощадках моста на остров Русский идет один из самых сложных и ответственных этапов строительства - сооружение гигантских 320-метровых пилонов по обе стороны пролива Босфор Восточный.

Как отметил директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ, мостостроители завершили бетонирование захваток №14 на обеих стойках пилона М7. Работы по непрерывному бетонированию каждой захватки велись в течение 14-15 часов. Таким образом, самый сложный участок, на уровне которого будет размещена первая перемычка опоры-гиганта, успешно пройден. Напомним, в этой части пилона предусмотрено усиленное армирование и установка закладных деталей для крепления 600-тонной конструкции, на которую будет опираться главная балка жесткости центрального пролета мостового перехода.

Узел примыкания перемычки к телу пилона очень сложен - проект предусматривает систему анкеровки не только через традиционные гибкие упоры, но и с помощью преднапряженной стержневой арматуры Dywidag и высокопрочных канатов. Это во много раз увеличило трудоемкость работ. Сегодня высота пилона М7 над уровнем воды составляет 67,9 метров, в тело гигантской опоры уложено около 6 370 кубометров бетона и смонтировано порядка 1170 тонн арматуры.

На полуострове Назимова завершено бетонирование захваток №18 на стойках пилона М6. Предварительно в соответствии с проектом мостостроителями выполнено регулирование усилий в стойках гигантской опоры, высота которой над уровнем воды достигла 85,9 метров. Работы проводились в несколько этапов. Главный результат - показатели прочности бетона и качества уложенного арматурного каркаса полностью соответствуют требованиям, заявленным в проекте.

Всего в тело пилона-гиганта М6 уложено свыше 7 800 кубометров высококлассного бетона и смонтировано порядка 1 420 тонн арматуры.