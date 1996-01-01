Саммиту АТЭС-2012 подыскали паром в Калининграде

ФГУП «Росморпорт» переводит морской паром «Георг Отс» с линии Петербург - Калининград во Владивосток, где паром длиной 134 метра будет задействован на местных паромных линиях, а в 2012 г. - в обслуживании саммита стран АТЭС.

На прошлой неделе паром, построенный в 1990 г. в польском Щецине, выполнил последний рейс на линии Петербург - Калининград. Выход парома из Петербурга во Владивосток намечен на конец августа. Большая часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.