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Саммиту АТЭС-2012 подыскали паром в Калининграде
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ФГУП «Росморпорт» переводит морской паром «Георг Отс» с линии Петербург - Калининград во Владивосток, где паром длиной 134 метра будет задействован на местных паромных линиях, а в 2012 г. - в обслуживании саммита стран АТЭС.
На прошлой неделе паром, построенный в 1990 г. в польском Щецине, выполнил последний рейс на линии Петербург - Калининград. Выход парома из Петербурга во Владивосток намечен на конец августа. Большая часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.
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