Заморозим все

В Находкинском городском округе заканчивается строительство гелиевой станции, которую планируют сдать в эксплуатацию уже в текущем году. Конечный продукт предприятия планируется экспортировать в страны АТР.

Находкинская станция будет осуществлять прием и обслуживание контейнеров с гелием из Восточной Сибири, предназначенных для отправки через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как рассказал корреспонденту «ЗР» заместитель главы округа Борис ГЛАДКИХ, строительство в округе гелиевой станции дает возможность не только экспорта чистого гелия, но и возможность развития высокотехнологичных производств с его использованием, включая быструю заморозку пищевых продуктов, рыбы, морепродуктов.